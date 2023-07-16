كيف يتشكل النفط الخام؟

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النفط الخام محرك القطاع الصناعي منذ 150 عاماً، فمنه يُستخرج البنزين والديزل والبلاستيك وحتى الأدوية وأدوات التجميل. لكن تشكُّل النفط الخام يحتاج لملايين السنين؛ فكيف يتم ذلك؟نفط خام, رواسب, عوالق نباتية, ديزل
في الشرق الأوسط والشرق عموما اعتاد التجار على عرض البهارات والمواد العطرية وغيرها غير معبئة. في ألمانيا وأوروبا بدأت مثل هذه المتاجر بالانتشار لمنع استعمال البلاستيك، فهل تقبل شركات صناعة البلاستيك التحدي؟
بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الوقود، يطرح خبراء من الاتحاد الألماني السيارات "ADAC" بعض الخطوات الهامة والنصائح "الذهبية" لخفض استهلاك الوقود أثناء القيادة. تعرف على أهمها في هذا التقرير.
بسبب ارتفاع أسعار الوقود، يلجأ البعض إلى ملء خزانات سياراتهم بزيوت التدفئة أو الزيوت النباتية بدلاً من الديزل، لكن خبراء السيارات الألمان يحذرون من ذلك، فما هي الأسباب؟
على خليفة غزو أوكرانيا، فرضت الدول الغربية حزمات عقوبات مشددة على روسيا، لكن الاقتصاد الروسي وعلى عكس التوقعات امتص الصدمة الأولى واستطاع تجنب الانهيار. فكيف حدث ذلك؟ وهل سيواصل الصمود؟
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