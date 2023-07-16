 كيف يتشكل النفط الخام؟ | المستقبل الآن | DW | 23.07.2023

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المستقبل الآن

كيف يتشكل النفط الخام؟

النفط الخام محرك القطاع الصناعي منذ 150 عاماً، فمنه يُستخرج البنزين والديزل والبلاستيك وحتى الأدوية وأدوات التجميل. لكن تشكُّل النفط الخام يحتاج لملايين السنين؛ فكيف يتم ذلك؟نفط خام, رواسب, عوالق نباتية, ديزل

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المستقبل الآن - إنزيم للتخلص من البلاستيك في البحار 23.07.2023

Editorial use only - Handout - The Ocean Cleanup system is successfully collecting plastic waste floating in the Pacific Ocean, announced the Dutch inventor Boyan Salt on October 2, 2019. This system is the second prototype launched after the initial prototype failed. After four months at sea, the first prototype of the Ocean Cleanup system broke apart under the pressure of the wind and constant waves, failing to hold on to any of the plastic that it caught. This second prototype has successfully captured and held debris ranging from the tinniest plastics as small as 1 millimeter to much bigger waste, such as ghost nets, abandoned fishing gear. The new Ocean Cleanup system prototype has a parachute anchor to improve the devices function. Like the original prototype, the second version of the system is a U-shaped barrier with a net-like skirt that hangs below the waters surface. It moves with the current and gathers up faster moving plastics as they float by. However, the system has been carefully designed not to negatively impact wildlife, allowing for fish and other animals to swim beneath it. Photo by The Ocean Cleanup via ABACAPRESS.COM |

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