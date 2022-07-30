كيف يتذكر بعض الموهوبين جميع الوجوه؟

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"المتعرف الفائق" هو من يستطيع التمييز بين الوجوه ولا ينساها قط، حتى في الحشود الكبيرة أو في تسجيلات فيديو رديئة. لسنوات عديدة لم تكن هذه الموهبة الفطرية الفريدة من نوعها معترفاً بها، إلا أن الشرطة الجنائية أدركت الان الفرص الكامنة فيها.
اتهمت القوات الروسية أوكرانيا بقصف سجن في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في دونيتسك حيث يُحتجز أسرى حرب من الجيش الأوكراني، لكن الجيش الأوكراني نفى مسئوليته عن القصف وحملت الجيش الروسي المسؤولية.
منذ أبريل/نيسان 2021 عبر أيوب المهاجر المغربي 13 دولة في رحلةٍ شاقة للوصول إلى حلمه بالدراسة في باريس، خلال هذه الرحلة مرّ بتجارب ومغامرات لم يكن معظمها سهلًا.
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا يمنع مغادرة الرجال للبلاد إلا باستثناءات قليلة. وبات كثيرون يستغلون هذه الاستثناءات ويهربون من البلاد إلى الخارج. لكن كيف يفعلون ذلك ويخرقون الحظر المفروض؟
بسبب تغير المناخ، أضحت موجات الحر الشديد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. فكيف تتعامل المؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة مع موجات الحر الشديدة ومخاطرها على الناس؟
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