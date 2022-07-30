المستقبل الآن

كيف يتذكر بعض الموهوبين جميع الوجوه؟

"المتعرف الفائق" هو من يستطيع التمييز بين الوجوه ولا ينساها قط، حتى في الحشود الكبيرة أو في تسجيلات فيديو رديئة. لسنوات عديدة لم تكن هذه الموهبة الفطرية الفريدة من نوعها معترفاً بها، إلا أن الشرطة الجنائية أدركت الان الفرص الكامنة فيها.