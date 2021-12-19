 كيف يتذكر بعض الموهوبين جميع الوجوه؟ | المستقبل الآن | DW | 26.12.2021

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المستقبل الآن

كيف يتذكر بعض الموهوبين جميع الوجوه؟

"المتعرف الفائق" هو من يستطيع التمييز بين الوجوه ولا ينساها قط، حتى في الحشود الكبيرة أو في تسجيلات فيديو رديئة. لسنوات عديدة لم تكن هذه الموهبة الفطرية الفريدة من نوعها معترفاً بها، إلا أن الشرطة الجنائية أدركت الان الفرص الكامنة فيها.

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2-V40-C1-1845-7 (1430204) Der Kaiser von CHina/ aus Berghaus, 1853. Völkerkunde / China. / - 'Der Kaiser von China'. - / Holzstich, koloriert, von Adolphe François Pannemaker (1822-1900) nach Zeichnung von Henri Hendrickx (1817- 1894). Aus: Heinrich Berghaus, Die Völker des Erdballs, 1.Bd., 2.Ausgabe Brüssel Leipzig Gent (Carl Muquardt) 1853 (Erstausgabe 1845/47), vor. S. 83.

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