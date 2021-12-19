كيف يتذكر بعض الموهوبين جميع الوجوه؟

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"المتعرف الفائق" هو من يستطيع التمييز بين الوجوه ولا ينساها قط، حتى في الحشود الكبيرة أو في تسجيلات فيديو رديئة. لسنوات عديدة لم تكن هذه الموهبة الفطرية الفريدة من نوعها معترفاً بها، إلا أن الشرطة الجنائية أدركت الان الفرص الكامنة فيها.
في الذكرى العشرين لأحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، يرفرف علم طالبان فوق كابول مرة أخرى. يخشى أحد خبراء مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية من أن تصبح أفغانستان مرة أخرى ساحة للجهاديين، بمن فيهم من ألمانيا.
في خطوة جديدة ضد موقع تويتر، قامت السلطات الروسية بإبطاء سرعة خدمة الموقع، وذلك بهدف "حماية المواطنين". تزامنا مع ذلك وسعت متاجر المواد الغذائية في روسيا سياسة الدفع عبر التعرف على الوجوه، في خطوة مثيرة للجدل.
يعود ملف حقوق الإنسان في الإمارات إلى الواجهة، إذ تستهدف شكوى مقدمة في فرنسا مسؤولا إماراتيا يعمل مندوبا أمنيا لدى الجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، بدعوى "تعذيب" المعارض والناشط الحقوقي أحمد منصور.
انتخبت الانتربول رئيسها الخميس متمثلا في لواء إماراتي متهم بالتعذيب، وذلك رغم تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية معنية بحقوق الإنسان. الريسي الذي سيعين لأربع سنوات يتولى مهامه بطريقة طوعية.
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