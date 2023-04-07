كيف يتحكم الدماغ في أيدينا

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54 عظمة وأكثر من 60 عضلة وآلاف النهايات العصبية تجعل أيدينا أدوات بالغة التعقيد. كذلك تعتبر عملية تحكم دماغنا في حركتها الدقيقة وظيفة في غاية الصعوبة، لكنها تعود بالنفع عليه أيضاً.
قدم فريق من الباحثين الألمان خيارا علاجيا جديدا للتخفيف من الشلل الناتج عن السكتة الدماغية. العلاج الجديد قد يحل محل العلاج الطبيعي المعتمد حاليا وذلك بفضل نتائجه المتقدمة. فكيف يعمل هذا العلاج الواعد؟
السيمفونية العاشرة لبيتهوفن عمل لم يكتمل، ولطالما تمنى عشاق الموسيقى اكتماله. والآن تمكن فريق من العلماء بمساعدة برامج كمبيوتر من استكمال السمفونية، التي ستعزف لأول مرة ضمن مهرجان بيتهوفن العالمي. فكيف أنجزوا هذا العمل؟
رغم تغلبهن على العديد من الصعوبات في الحياة اليومية فإن الطريق مازال شاقا وطويلا أمامهن. ثلاث سيدات من ألمانيا، كرواتيا والعراق يتحدثن عن "معاناة مزدوجة" للنساء من ذوات الإعاقة وما تغير في حياتهن بعد جائحة كورونا.
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