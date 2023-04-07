 كيف يتحكم الدماغ في أيدينا | صحتك بين يديك | DW | 07.04.2023

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صحتك بين يديك

كيف يتحكم الدماغ في أيدينا

54 عظمة وأكثر من 60 عضلة وآلاف النهايات العصبية تجعل أيدينا أدوات بالغة التعقيد. كذلك تعتبر عملية تحكم دماغنا في حركتها الدقيقة وظيفة في غاية الصعوبة، لكنها تعود بالنفع عليه أيضاً.

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