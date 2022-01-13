 كيف يؤثر كوفيد على نفسية الأطفال؟ | DW الأخبار | DW | 28.01.2022

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DW الأخبار

كيف يؤثر كوفيد على نفسية الأطفال؟

يمكن للأطفال أن يتعرفوا إلى مشاعر الأهل والمدرّسين، على الرغم من ارتداء الكمامة. غير أن الجائحة لا تخلو - مع ذلك - من تأثير على نفسية الأطفال أيضا. حوارٌ مع أخصائية الطب النفسي كاترين سفيكه.

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