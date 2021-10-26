 كيف يؤثر تصنيع الأجبان على البيئة؟ | صنع في ألمانيا | DW | 22.12.2021

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صنع في ألمانيا

كيف يؤثر تصنيع الأجبان على البيئة؟

بالنسبة لكثير من الناس، يعتبر إنتاج الجبن في جميع أنحاء العالم هو البديل الأول عندما نستغني عن اللحوم. لكن منتجات الألبان والجبن على وجه الخصوص يمكن أن يكون لها تأثير بيئي مشابه لتأثير اللحوم. هذا يعتمد على طريقة تصنيعه.

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