 كيف يؤثر الجفاف في أوروبا على السياحة؟ | التغيرات المناخية | DW | 16.04.2023

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بيئة ومناخ

كيف يؤثر الجفاف في أوروبا على السياحة؟

يعاني جزء كبير من أوروبا من جفاف متواصل منذ أعوام. فيما تتخذ بعض البلدان الأوروبية المتأثرة تدابير مسبقة للتعامل مع انخفاض مستوى المياه في الأنهر وقلة الأمطار والثلوج. المزيد من التفاصيل:

Italien Gardasee Europa Dürre Winterdürre

كشف الانخفاض الكبير في مستوى المياه في بحيرة غاردا عن مسار من الشاطئ إلى الجزيرة الصغيرة، التي تعرف باسم جزيرة سان بياجيو

مختارات

تتمتع بحيرة غاردا الإيطالية بميزة جذب سياحية جديدة. إذ  يمكن للزوار الآن المشي إلى جزيرة رابيت (Isola dei Conigli)، وهي جزيرة صغيرة وسط البحيرة، بدلاً من الاضطرار إلى ركوب قارب.

فقد كشف  الانخفاض الكبير في مستوى المياه   في البحيرة عن ضفاف رملية وأحجار تشكل مسارًا من الشاطئ إلى الجزيرة الصغيرة، التي تعرف أيضًا باسم جزيرة سان بياجيو.

غير أن الوضع البيئي بات كارثيا في شمال إيطاليا، حيث أصبحت المنطقة جافة جدًا لدرجة أن مستوى المياه في بحيرة غاردا، وهي أكبر بحيرة في إيطاليا، لا يتجاوز نصف ما  كان عليه عادةً في هذا الوقت من العام.

هطول أمطار أقل من المتوسط، ثلوج قليلة جدًا

قال ماتيا جوسوني، خبير الأرصاد الجوية في خدمة التنبؤ بالطقس (Il Meteo)، "يشهد شمال إيطاليا حاليا فترة جفاف متواصلة منذ عامين". وقال إن هذا الشتاء شهد ارتفاعًا غير عادي في درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.

وأضاف: "حتى في جبال الألب، كانت الأمطار أقل من المتوسط وثلوج قليلة جدا"، كما أن الشتاء السابق قد شهد وضعا مماثلا. الأمر الذي أدى إلى ندرة المياه في المنطقة التي أثرت بدورها أيضا على نهر بو، وهو أطول نهر في إيطاليا ومصدر حيوي للزراعة.

وقالت ناتاشا بونتادي مسؤولة العلاقات العامة، "التقلبات في مستوى بحيرة غاردا طبيعية". إذ أن البحيرة، التي يبلغ متوسط عمقها 133 مترا (436 قدما)، هي أهم خزان لمياه الشرب في البلاد، وبالتالي يتم مراقبتها باستمرار. وفي الوقت الحالي، يُسمح بجميع الرياضات المائية، كما تعمل العبّارات في الموعد المحدد.

في الصيف الماضي، اتخذت المجتمعات المحيطة ببحيرة غاردا تدابير لتوفير المياه مثل حظر ملء أحواض السباحة الخاصة. وقالت بونتادي إنه من المرجح أن تدخل القيود المفروضة على المياه حيز التنفيذ مرة أخرى هذا العام، إلى جانب حملة لزيادة وعي السياح بهذه القضية.

Bayern Grüne Skipisten

تأثرت وجهات الرياضات الشتوية مثل بافاريا بسبب قلة الثلوج هذا العام

رحلة نهرية بالحافلة

في شمال جبال الألب في سويسرا وألمانيا، يخطط عاملون في مجال السياحة أيضا مسبقا للتعامل مع انخفاض مستويات المياه خلال الصيف الأوروبي.

قال دانييل تيريت، نائب رئيس مجموعة (IG RiverCruise)، للرحلات النهرية إنه على غرار العام الماضي، سيكون من الضروري على الأرجح نقل الركاب بالحافلة في بعض النقاط الحرجة على طول  نهر الراين  حيث تكون المياه منخفضة للغاية بحيث لا تستطيع القوارب المرور. وقال: "نحن معتادون على التخطيط لشيء كهذا.. لذا فإن مستويات المياه المنخفضة لن تفاجئنا".

وقد كان لقلة هطول الثلوج هذا الشتاء تأثير أيضا على منتجعات التزلج على الجليد في أوروبا، خاصة تلك الموجودة على ارتفاعات منخفضة. ويعتمد أكثر من نصف منحدرات التزلج في سويسرا الآن على الثلج الاصطناعي، وفقًا لاتحاد التلفريك السويسري. 

ريم ضوا / يوناس مارتيني

  • Landzunge im Gardasee zur Insel San Biagio

    في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

    السير على الأقدام إلى الجزيرة

    في بحيرة غاردا بايطاليا بإمكان الزوار حاليا الوصول سيرا على الأقدام إلى جزيرة سان بياجو الصغيرة. والسبب يعود في ذلك لمنسوب المياه المنخفض بحيث تتكون كتل رملية. فبعد فصل شتاء بدون ثلوج ولا مطر تكون العواقب وخيمة بالنسبة إلى الزراعة والتزود بالماء في شمال ايطاليا.

  • Boote am Ufer vom Gardasee in Italien.

    في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

    قوارب بدون خدمة الإنقاذ

    هذه القوارب ترسو منذ الصيف الماضي على جنبات بحيرة غاردا. وفي الأثناء يتم اتخاذ تدابير توفير المياه لإنعاش سياحة الرياضة المائية والصيد وتزويد المنطقة بالمياه كي تتمكن تلك القوارب من العمل مجددا.

  • في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

    ثلوج لكن بدون مياه

    منسوب مياه نهر بو لم يتعاف منذ صيف 2022 بحيث أنه يحمل فقطة نحو 60 في المائة من كمية المياه المسجلة عادة في هذا الفصل السنوي. وهذا الغطاء من الثلوج لم يغير شيئا في هذا الوضع. والوضع في الصيف المرتقب قد يكون أكثر حرجا من العام الماضي عندما أعلنت عدة مناطق إيطالية حالة الطوارئ.

  • Schlammige Grachten in Venedig

    في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

    قنوات فارغة

    وحتى في القنوات الغنية عادة بالمياه في البندقية تبقى آثار الجفاف ملموسة. وفي العادة تواجه المدينة الكبيرة في هذا الفصل من السنة الفيضانات. لكن هذه السنة يطول أمد الجزر. وفي العديد من القنوات توقفت حركة القوارب بسبب الجفاف. ورائحة الوحل الكريهة تملأ الأجواء.

  • Landschaft um die Region des Flusses Po.

    في صور.. إيطاليا تعاني من الجفاف!

    تقدم المياه المالحة

    وبسبب منسوب المياه المنخفض في منطقة نهر بو تتدفق مياه البحر في النهر بحيث أن المياه الجوفية تتعرض للملوحة ويصبح سقي الأراضي الزراعية غير ممكن. وفي صيف 2022 اعتمدت الحكومة الإيطالية 36,5 مليون يورو لمساعدة المناطق المتضررة من جراء الجفاف. وقد تكون الحكومة مجبرة في هذه السنة أيضا لاتخاذ نفس التدابير.