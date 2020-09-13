 كيف يؤثر التواصل مع أهل شريك الحياة على العلاقة العاطفية؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.10.2020

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منوعات

كيف يؤثر التواصل مع أهل شريك الحياة على العلاقة العاطفية؟

هل سألت نفسك يوما عن العوامل التي من شأنها المساعدة على إتمام ارتباطك بشريك حياتك؟ وكيف يؤثر التواصل مع أهل شريك الحياة على العلاقة؟ .. هذا ما حاول عدد من العلماء الإجابة عليه بطريقة علمية. فما النتائج التي توصلوا لها؟

صورة رمزية لاحتفال عائلي

الطقوس الدورية مثل الاحتفال بالأعياد والمناسبات مع الأهل تساعد في التعرف أكثر على شخصية شريك الحياة المستقبلي.

ليس من الصواب الاعتقاد بأن تبادل الهدايا أوكلمات الحب الرقيقة هي العوامل التي تدفع نحو اتخاذ قرار الارتباط بشخص ما؛ فقرار الارتباط ليس سهلا، فهو أمر يتأثر بالكثير من العوامل والأحداث حتى يصل الشخص لقناعة بشأن ”مدى صلاحية واستعداد“ الحبيب للارتباط الرسمي والزواج. وتأتي في مقدمة هذه العوامل التواصل مع أهل الحبيب أو الحبيبة، لما في ذلك من فرصة للتأكد من مدى ملائمة الشخصين للارتباط ببعضهما.

مختارات

قد لا يتحمل القلب ألم فراق أحد الأحبة أو وقع صدمة كبيرة، ويؤدي ذلك إلى تسارع نبضاته والشعور بأعراض مشابهة لحالات الإصابة بنوبة قلبية. في الواقع هذا ما يسمى متلازمة القلب المكسور. فما هي؟ وهل من طريقة لمعالجتها؟

مناسبات سعيدة، يغمرها الفرح والمرح والسرور؛ ومحافل بهيجة، سمرها ما لذ وطاب من طعام وشراب؛ تجمع الأسرة، ويكثر فيها التهادي بين الأحبة. هكذا هو طابع الأعياد في شتى البلاد. ولا تختلف ألمانيا عن هذا النهج في أعياد الميلاد.

ماذا أرتدي؟ هل أسأله عن عائلته؟ أسئلة تحير المرأة مع أول لقاء تعارف مع رجل بهدف الارتباط. بعض الأفكار يمكنها أن تساعدك في معرفة شخصيته وتجنبك الوقوع في فخ الصمت أو الحديث عن الطقس الذي يخيم عادة على أول لقاء.

وتمكنت دراسة بجامعة إلينوي الأمريكية من تحديد الدور الذي يلعبه اتباع طقوس وعادات دورية بأي علاقة عاطفية أثناء مرحلة المواعدة، وما إن كان بمقدور هذه العادات تسهيل الانتقال للمرحلة التالية من الارتباط أو إنهائه.

ووجد الباحثون أن تقاليد وطقوس الارتباط تؤثر عليه من خلال تعظيم الدور الذي تلعبه ثلاثة عوامل على وجه التحديد وهيالتواصل مع الأهل وإدراك الطرفين لمدى جدية العلاقة وطريقة إدارة الخلافات، وفقا لملخص الدراسة المنشور على موقع SAGE المخصص للأبحاث العلمية.

وبسؤال عينة عشوائية من الأشخاص المرتبطة بعلاقة عاطفية استمرت لحوالي سنتين ونصف، وجد الباحثون أن الخبرات التي يتم اكتسابها عبر ممارسة بعض العادات بشكل دوري، مثل مشاهدة الأفلام معا أو تناول العشاء سويا بنهاية الإسبوع، هو "المفتاح الذي يسمح لهما بالتعرف بشكل أفضل على بعضهما البعض".

وتسمح هذه الطقوس الدورية للتعرف على عادات وسلوكيات الإنسان بحياته اليومية. أما الهدايا باهظة الثمن أو قضاء لحظات رومانسية، فربما تجلب الإثارة للعلاقة ولكنها لا تساعد في التأكد من الرغبة في قضاء العمر مع شخص معين أم لا.

 وتتنوع الطقوس الدورية ما بين العادات السنوية كالاحتفال بالأعياد، والطقوس الإسبوعية كتناول الغذاء مع والدي شريك الحياة.

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ويوضح كريس مانيوتيس، الباحث بجامعة إلينوي الأمريكية أن المشاركة بتلك الأنشطة الروتينية تربط الأشخاص ببعضهم البعض وتعطى فكرة عن شكل الحياة والارتباط بينهم. ويقول مانيوتس، وفقا لموقع ديلي ميل البريطاني: "الطقوس تتيح الوقت لمراجعة الشخص لمن يرتبط به ولتقييم العلاقة، إذ يمكنك رؤية مجموعة سلوكيات وتعاملات عادة ما تكون خفية".

وفيما يتعلق بالعلاقة مع أسرة الحبيب، فيمكن أن تقوي الارتباط في بعض الحالات، أو على العكس، يمكن أن تكشف عن نقاط خلاف توحي بصعوبة اتمام الرتباط لعدم ملائمة الحبيبين لبعضهما. وقضاء وقت مع الأهل يعتبر طريقة جيدة لمعرفة كيف يتم التعامل مع المشاكل والاختلاف في وجهات النظر.                     

الطقوس المختلفة، والتي من بينها تناول الغداء مع الأهل إسبوعيا، تساعد الأشخاص على رؤية أنفسهم بشكل أوضح والتعرف على "من هم كاثنين تربطهما علاقة عاطفية ومن هما كأسرة محتملة"، على حد وصف مانيوتس.

د.ب/ص.ش

  • Großbritannien Prinz Harry und Meghan Markle (Getty Images for the Invictus Games Foundation/C. Jackson)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

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    التُقطت صور متعددة للأمير هاري والممثلة ماركل بأيد متشابكة قبل أشهر، خلال بطولة للتنس في تورونتو الكندية كان الأمير هاري قد أطلقها، والتي يشارك فيها جرحى الحرب والمحاربون القدامى.

  • 100 Jahre Haus Windsor | Prinz Charles, Lady Di, Prinz William und Prinz Harry (imago/ZUMA Press)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    وُلد الأمير هاري عام 1984، وهو شقيق الأمير ويليام وابن الأمير تشارلز والأميرة ديانا. أكثر ما طبع طفولته هو الطلاق بين والديه وموت والدته بشكل تراجيدي. توفيت ديانا في حادث سيارة بباريس عام 1997. كان سن الأمير هاري حينئذ 12 عاماً. أثرت هذه الحادثة كثيراً في الأمير هاري. تُظهر هذه الصورة الملتقطة عام 1995 الأسرة بالكامل.

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    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

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  • Großbritannien Skurrile Geschehnisse in der Royal Family (Bildergalerie) (picture-alliance/dpa/epa Crown)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    ورث الأمير الصغير عن أمه القدرة على التواصل مع الناس. التُقطت له عدة صور مع نساء جذابات، وأطلق عليه لقب "الفتى اللعوب". دخل عام 2005 الخدمة العسكرية كما فعل عدد من أبناء العائلة المالكة، وقضى في الخدمة العسكرية عشر سنوات، وقد وصف مؤخراً هذه المرحلة من حياته بأنها كانت أفضل هروب وقع له من اهتمام الرأي العام.

  • Großbritannien Prince Harry Kampagne Heads together (picture-alliance/Photoshot)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    بعد نهاية مساره في الخدمة العسكرية، حيث خدم في أفغانستان مرتين، نال الأمير شهرة كبيرة من بين أعضاء العائلة المالكة البريطانية، ليس فقط داخل البلد، بل خارجه أيضاً. كوالدته ديانا، استفاد هاري من شخصيته المحبوبة شعبياً لتسليط الضوء على مبادرات خيرية كثيرة، آخرها حملة للصحة النفسية.

  • Prinz Harry mit Freundin Meghan Markle bei den Invictus Games in Toronto (picture-alliance/SOLO Syndication/M. Large)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    وُلدت ميغان ماركل عام 1981 في لوس أنجيليس، وشاركت في دور محامية بالمسلسل الشهير "سوتس". لم تكن معروفة كثيراً لدى الجمهور البريطاني حتى بدأ اسمها يتصدر عناوين عدداً من الصحف المحلية مؤخراً. لم يتقبل مكتب الأمير هذه التغطية الإعلامية، إذ صرّح أنها اشتملت على عنصرية وتمييز جنسي. مجموعة من الانتقادات الإعلامية ركزت على أن ماركل طليقة المنتج التلفزيوني تريفور إنجيلسون، والذي تطلقت منه عام 2013.

  • Meghan Markle Freundin von Prinz Harry (picture-alliance/AP Invision/J. Strauss)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    مثل الأمير هاري، شاركت ماركل، الحاصلة على شهادة في علوم الاتصال، في عدة مبادرات إنسانية، فهي سفيرة المنظمة الكندية "وورلد فيجن كندا" العاملة في مجال الأطفال في البلدان النامية. كما شاركت في عدة حملات لأجل حقوق النساء في الولايات المتحدة.

  • London Königin Elisabeth Prinz Harry (Imago/ZUMA Press)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    صدر تصريح عن القصر الملكي البريطاني مفاده أن الملكة وزوجها دوق إدنبره يباركان ارتباط هاري وماركل ويتمنيان لهما السعادة. يبيّن هذا التصريح أن الملكية تغيّرت في بريطانيا، إذ كان غير مناسب السماح لعضو من العائلة الملكية بالارتباط بشخص مطلق. ومن المنتظر أن يتابع مئات الملايين حفل الزواج، كما جرى عندما شاهد 2.4 مليار شخص حفل زواج الأمير ويليام وكيت ميدلتون عام 2011.


 

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