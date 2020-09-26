 كيف ومن أين حصل تنظيم ″داعش″ على ترسانته من الأسلحة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

كيف ومن أين حصل تنظيم "داعش" على ترسانته من الأسلحة؟

من أين حصل تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي على أسلحته؟ وكيف مول عمليات شراء الأسلحة والمعدات الحربية؟ تقرير حديث لمركز أبحاث بريطاني يجيب على ذلك، ويكشف عن شبكة الإمداد الدولية التي استغلها تنظيم داعش طوال سنوات.

أسلحة خلفها تنظيم داعش

عبر شبكات تجارية ومالية معقدة مول تنظيم "داعش" عمليات شراء الأسلحة والمعدات التي كان يحتاجها

متجر هواتف صغير اشترى ستة أطنان من عجين الألومينيوم وتاجر سماد يهتم بـ 78 طنا من المكملات الغذائية وشركة موجودة في بريطانيا تحجز من الولايات المتحدة أجهزة توجيه الحركة، في الوقت الذي تدفع الفاتورة شركة تركية لتأجير سيارات فخمة. هكذا أمن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) طوال سنوات ترسانة أسلحته. وتبدو العمليات غريبة في، لكن بما أنها كانت بكميات قليلة وكانت تظهر متفرقة لم تثر أية شكوك.

مختارات

قالت شبكة من الصحفيين الاستقصائيين إنها حصلت على مجموعة من الملفات المسربة تكشف عن نقاط ضعف كبيرة في الحرب العالمية ضد عمليات غسل الأموال الدولية.

ترافق تحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب على الأرض في سوريا والعراق مع مكاسب أخرى أحرزها التنظيم الإرهابي في نشر سرديته على الإنترنت. مبادرات عربية عدة أطلقت لمواجهة التنظيم في الفضاء الرقمي، ما حالها؟

وظلت تلك الحركات بدون جلب للانتهباه، لأنه خلال فترة نهوض تنظيم "داعش" لم يتصور المراقبون الديناميكية والتصميم والدقة التي كان يعمل بها التنظيم الإرهابي.

وبحزم، كما كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز "أبحاث تسليح النزاعات" في لندن شيد تنظيم "داعش" شبكة من الموردين والفنيين مكنته من الوصول لترسانة أسلحة شاملة. وبفضل تلك الترسانة تمكن ابتداء من عام 2014 من توسيع منطقة هيمنته في العراق وسوريا باستمرار قبل أن يقوم التحالف الدولي بدحره وتحرير المناطق التي كان يسيطر عليها.

منطقة الحدود التركية السورية محور للعمليات

وتبين الدراسة أن منطقة الحدود التركية السورية لعبت دورا محوريا في عمليات إمداد تنظيم داعش. وفي الغالب بهويات زائفة اتصلت قوى من "داعش" برجال أعمال في المنطقة لطلب مكونات الأسلحة أو المتفجرات عبرهم. والشركات تلقت تلك الطلبيات بصفة متكررة، كما تفيد الدراسة من دون معرفة أي نوع من الزبائن تتعامل معهم. وأن تكون المنطقة الحدودية التركية السورية محور استراتيجية التوريد من طرف تنظيم "داعش"، فهذا ليس مثيرا للعجب، يقول بيتر نويمان، أستاذ الدراسات الأمنية بالمعهد الملكي في لندن.

من عمليات داعش لتجميع مكونات الأسلحة في العراق وسوريا

من عمليات داعش لتجميع مكونات الأسلحة في العراق وسوريا

هويات مستترة

وتمكن داعش طوال سنوات من الحفاظ على شبكة التوريد، يعود إلى الأسلوب الدقيق في تعامل وسطائه الذين كانوا يتسترون على هوياتهم. والتواصل مع الشركات المتلقية للطلبيات كان يتم عبر حسابات زائفة في البريد الالكتروني ومواقع جهات ثالثة وبرمجيات صوتية. ودفع الفواتير كان يتم عبر تحويل الأموال عبر جهات دولية. وتكشف الدراسة أن جزء كبيرا من الأسلحة والعتاد الحربي يأتي من مصدر آخر خلافا للفرضيات الأولية، كما يقول بيتر نويمان في حديث مع دويتشه فيله DW، ويضيف "افترضنا في البداية أن جزء كبيرا منها يأتي من منطقة الخليج. وكيفما كانت الجهة التي وُجه لها السؤال، حصلنا فيما يخص التمويل على أجوبة مختلفة: محاورون من العربية السعودية حملوا إيران المسؤولية وعكس ذلك". وفي الحقيقة فإن جزء منها صنعها التنظيم بنفسه، كما كان هناك مصدر مهم آخر لترسانة أسلحة داعش وهو "الأسلحة التي تركها خلفه الجيشان العراقي والسوري والتي استحوذ عليها التنظيم".

"أعلام حمراء"

والتحريات كانت متعبة ومكلفة، كما يتضح من تقرير مركز "أبحاث تسليح النزاعات". وكان الأمر يتعلق بتتبع دلائل متفرقة على عمليات غير شرعية للحصول على الأسلحة والتحقق من صحتها. وتتبع الباحثون سلسلة من الدلائل التي إذا ما تكررت زادت فرضية ارتباطها بعمليات غير قانونية. ومن بين الدلائل الهامة، ما يُسمى "الأعلام الحمراء" والتي تشير إلى: ظهور زبون غير معروف إلى حد الآن تقع شركته في المنطقة الحساسة ـ مثل المنطقة الحدودية التركية السورية- يقدم طلبيات ليس لها علاقة بالعمل الأساسي للشركة ودفع الفاتورة ليس من قبل الزبون بل مؤسسة ثالثة مع تبني أساليب تحويل أموال تخفي هوية الشخص المحول للأموال واختيار طرق غير معتادة لتوريد المواد.

وأن تقوم شبكة التوريد الخاصة بتنظيم "داعش" أيضا على الأرض التركية طوال سنوات، فهذا ليس مثيرا للدهشة، كما يقول بيتر نويمان، إذ أن "تركيا أيضا تفاجأت بديناميكية تنظيم داعش بداية ظهوره مثل دول أخرى. وبما أن داعش لم يهاجم أهدافا تركية، فتركته تتحرك. وتركيا لم تر في داعش عدوا لها. كما أن هذا الأخير كان يقاتل الأكراد الذين تقاتلهم الدولة التركية. وهذا كان سببا لترك داعش يتحرك كما يحلو له. وهذا الموقف تغير فقط ابتداء من عام 2015 عندما بات داعش عنيفا وقويا".

داعش كان يتوفر على شبكة توريد أسلحة في كامل المنطقة

داعش كان يتوفر على شبكة توريد أسلحة في كامل المنطقة

شبكات مدمرة

واليوم دُمرت هذه الشبكة على نحو واسع. وتنظيم "داعش" يحاول الحصول على أسلحة، لكن معلومات الحكومة العراقية تشير إلى أن التنظيم يملك فقط أسلحة خفيفة وليست متوسطة أو ثقيلة، كما يقول جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار، في ألمانيا، ويضيف لـ DW "ننطلق من فرضية أن داعش خسر شبكته ومصادر تمويله في كل العالم". والتحالف الدولي لمحاربة داعش والعمليات التي تقوم بها الكثير من الحكومات في إطار الحرب ضد الإرهاب قادت إلى مراقبة متشددة للتسريبات المالية. وحتى نماذج تحركات بعض الإرهابيين يتم ملاحقتها بشكل دقيق. "وهذا أدى إلى تراجع عمليات داعش في العالم"، حسب جاسم محمد. لكنه يستدرك ويقول لا تزال توجد بعض الشبكات، إلا أنها بالنسبة إلى العراق تقتصر على بنية تحتية إجرامية تكافحها الدولة بحزم. ولم يعد داعش، حسب المراقبين يتوفر على تقنية متقدمة أو أسلحة كيميائية وبيولوجية، لأن ذلك يتطلب بنية تحتية ومحيطا مستقرين.

كرستين كنيب/ م.أ.م

  • USA Diensthund des Bagdadi Einsatzes in Syrien (picture-alliance/AP/White House)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب البيت الأبيض "قام بعمل ممتاز"

    نشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر صورة للكلب الذي تعرض للإصابة أثناء العملية، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها أودت بحياة أبو بكر البغدادي. ولم يتم الإعلان عن اسم الكلب خوفا من أن يؤدي هذا للكشف عن اسم المسؤول عنه، وهو ما يمكن بدوره أن يكشف عن الوحدات المنفذة للهجوم. ووفقا لوكالة رويترز، فإن إصابة الكلب، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه "قام بعمل ممتاز"، لم تكن خطيرة وعاد مرة أخرى للعمل.

  • BG Militärhunde | Die Abentuer von Rex und Rinty 1935 (picture-alliance/Everett Collection)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    بطل حرب ونجم سينما

    على مدار سنوات طويلة، تم استخدام الكلاب بساحات المعارك، مثل هذا الكلب الذي التحق بالخدمة في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى، ليُلقى جندي أمريكي القبض عليه ويتم إلحاقه فيما بعد بالقوات الأمريكية. وقضى الكلب المسمى بـ "رن تن تن" الجزء الاكبر من حياته بالولايات المتحدة، حيث حقق نجاحا في مجال السينما بهوليوود في عشرينات القرن الماضي.

  • BG Militärhunde | Jiggs Marines Corp Maskottchen (picture-alliance/ZUMAPRESS/BuyEnlarge)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب برتبة رائد!

    لم تكن مسيرة جميع الكلاب المشاركة بساحات الحروب مشابهة لمسيرة "رن تن تن"، فهذا الكلب من فصيلة بولدوغ هو الأول من نوعه الذي ينضم لقوات البحرية الأمريكية عام 1922. وكان الكلب "جيجز" بمثابة تميمة الحظ للقوات الأمريكية، ونجح في صعود السلم الوظيفي بفترة قصيرة حتى وصل لرتبة رائد في سنوات معدودة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا من نوعه. وحين فقد "جيجز" حياته عام 1972، تم دفنه مع ما حصل عليه من تكريمات عسكرية.

  • BG Militärhunde | Militärhundestaffel Bundesheer | Bundespräsident Alexander Van der Bellen (picture-alliance/picturedesk/H. Punz)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    التدريب منذ الولادة

    تبدأ غالبية الكلاب العسكرية تدريبها منذ ولادتها، ففي الجيش الألماني على سبيل المثال، تبقى الكلاب الصغيرة مع مدربين متخصصين حتى تصل للسن الذي يسمح لها بأداء الخدمة العسكرية. وهنا نرى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وهو يحمل جرو أثناء تدريبه بصفوف الجيش النمساوي.

  • BG Militärhunde | Spürhund in der US Armee in Afghanistan (Getty Images/AFP/D. Sarkar)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلب الذي غير القانون

    في عام 2000، وقع الرئيس الامريكي بيل كلينتون على ما يسمى بـ "قانون روبي"، والذي يضمن عدم التخلي عن الكلاب العسكرية التابعة للقوات الأمريكية بأرض المعركة أو القيام بقتلها بعد أداء مهامها. فخلا الحرب الأمريكية في فيتنام، تم تسليم 2.700 كلب عسكري أمريكي للفيتناميين، كما تم قتل 1.600 كلب أخر. أما الآن، فيمكن تبني الكلاب العسكرية بعد خروجها من الخدمة.

  • BG Militärhunde | Diensthundeführer der Bundeswehr (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلاب العسكرية الأمريكية تأتي من ألمانيا

    صحيح أنه ليست كل الكلاب العسكرية من فصيلة الجيرمان شيبرد، إلا أن حوالي 85% من الكلاب العسكرية بالولايات المتحدة يتم شرائها من ألمانيا وهولندا بعد حصولهم على التدريب المطلوب هناك. ولا يعد الجيرمان شيبرد هو الفصيلة الأشهر، وإنما الكلاب البلجيكية، مثل الكلب المشارك في عملية أبو بكر البغدادي، والذي يعتبر الأكثر شهرة بذلك المجال. اليوت دوغلاس/د.ا/ا.ف


 

مواضيع ذات صلة

USA Treffen Präsident Trump mit Prinz Mohammed bin Salman

صادرات الأسلحة الغربية للشرق الأوسط .. إذكاء أم احتواء للصراعات؟ 26.09.2020

كشف تقرير أن ثلاثة أرباع مشتريات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من السلاح تأتي من أمريكا وحلفائها الغربيين. ويقول مسؤولون غربيون إن لتلك المبيعات أهدافاً غير الربح، ويقول خبراء إنها تغذي الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان.

Kampfflugzeug Suchoi Su-25

خمس سنوات لروسيا في حرب سوريا.. جاءت لتبقى! 30.09.2020

قبل خمس سنوات تدخلت روسيا في الحرب في سوريا ـ في إطار عملية قالت إنها لمحاربة الارهاب. ماذا حققت موسكو وبأي ثمن؟ وما الذي أخفقت فيه؟ برأي خبراء.

Türkei l Erdogan will Truppen nach Libyen schicken - Bayraktar TB2 Drohne

بموافقة برلين.. شركات ألمانية تشارك ببرنامج طائرات مسيرة تركية 24.08.2020

كشف تقرير إعلامي أن ألمانيا شركات ألمانية شاركت بمكونات ومعدات في تصنيع أسطول طائرات تركية مسيرة. وتستخدم تركيا طائرات قتالية مسيرة ضد حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد وفي شمال العراق وشمال سوريا وفي ليبيا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  