كيف نواجه نقص المياه

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تغير المناخ تسبب في نقص في المياه في أماكن عديدة حول العالم. مشكلة يجب حلها. هناك العديد من الأفكار لمكافحة نقص المياه. بعضها معقد، والبعض الآخر بسيط للغاية.
مشروع بيئي فريد برعاية اماراتية بين عمان وتل أبيب، حيث ستزود الأردن إسرائيل بالطاقة الشمسية وتحصل منها في المقابل على مياه الشرب. كيف يمكن لمشروع التعاون الجديد أن يصبح نموذجاً للمستقبل؟
مع تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، يتراجع منسوب المياه العذبة أيضا، ما يفاقم مشكلة شح المياه ويهدد بنشوب حروب مستقبلا. فهل يمكن تدارك الأمر وإيجاد حلول وإبعاد شبح حروب المياه؟
تستهلك تقنيات تحلية المياه كميات كبيرة من الطاقة فضلا عن أنها تشكل مخاطر على البيئة والحياة البحرية. بيد أن هذه التقنية تعد حيوية في المناطق الجافة والتي تعاني من ندرة في المياه العذبة.
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