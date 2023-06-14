 كيف نواجه نقص المياه | صنع في ألمانيا | DW | 22.06.2023

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صنع في ألمانيا

كيف نواجه نقص المياه

تغير المناخ تسبب في نقص في المياه في أماكن عديدة حول العالم. مشكلة يجب حلها. هناك العديد من الأفكار لمكافحة نقص المياه. بعضها معقد، والبعض الآخر بسيط للغاية.

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