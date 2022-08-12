عصر العولمة

كيف نواجه أزمة نقص المياه

تعاني أماكن عديدة في العالم من الجفاف. لحل هذه المشكلة توجد حلول عديدة، كسحب الجبال الجليدية من المنطقة القطبية إلى المدن، أو حصاد الضباب، أو سد التسريبات في أنابيب تمديدات المياه العذبة.