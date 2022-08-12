كيف نواجه أزمة نقص المياه

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تعاني أماكن عديدة في العالم من الجفاف. لحل هذه المشكلة توجد حلول عديدة، كسحب الجبال الجليدية من المنطقة القطبية إلى المدن، أو حصاد الضباب، أو سد التسريبات في أنابيب تمديدات المياه العذبة.
نقص الموارد المائية ومناسيب نهري دجلة والفرات دقق ناقوس الخطر منذ سنوات في العراق بعد مواسم جفاف متتالية تهدد الحياة في بلاد الرافدين. والحلول المطروحة قد تشكل أملا أخيرا للسكان مع تضاؤل المخزون المائي إلى أدنى مستوى.
يعاني جزء كبير من أوروبا من جفاف متواصل منذ أعوام. فيما تتخذ بعض البلدان الأوروبية المتأثرة تدابير مسبقة للتعامل مع انخفاض مستوى المياه في الأنهر وقلة الأمطار والثلوج. المزيد من التفاصيل:
البحر الميت الذي يتقاسمه الإسرائيليون والأردنيون والفلسطينيون آخذ في الجفاف. يعتبر البحر المالح فريدا من نوعه ويشتهر بموقعه الجغرافي الاستثنائي وله خصائص علاجية. كما أنه أخفض نقطة على وجه الأرض.
موجات الحرّ التي تشهدها أوروبا هذا الصيف الأشدّ منذ عام 1950. تلك هي نتائج تقرير للمفوضية الأوروبية حول الظروف المناخية في أوروبا منذ أزيد من ثلاثة أشهر، تقرير حذر من أن أكثر من 47% من الأراضي باتت عرضة للجفاف.
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