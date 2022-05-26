كيف ننقذ أطفال إفريقيا من سوء التغذية؟

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مع بدء جائحة كورونا وتدابير الإغلاق وفقدان الوظائف تفاقم نقص الغذاء في العالم، وبخاصة في إفريقيا حيث تزايد عدد الناس الفقراء ممن لا يملكون المال لطعامهم وطعام أطفالهم.
انقلابات عسكرية وتداعيات كورونا وانتخابات مثيرة للجدل، طبعت مسار الديمقراطية في إفريقيا عام 2021 لتضعها تحت ضغط كبير. وفي العام القادم تقبل بعض هذه الدول على انتخابات مهمة، ولا تخلو الحصيلة من إشارات إيجابية أيضاً.
برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعدات ضرورية لمئات الآلاف من الناس في جنوب السودان بسبب نقص التمويل، مما يزيد من خطرالمجاعة لنحو 1.7 مليون شخص، والأمم المتحدة بحاجة إلى "426 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة".
يسود القلق في الولايات المتحدة من انتشار فيروس غرب النيل المكتشف لأول مرة في أوغندة عام 1937. كيف ينتقل للإنسان وما طرق الوقاية منه؟ وهل هناك لقاح أو علاج له؟
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