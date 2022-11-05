 كيف ننظر للمهاجرين؟ | صنع في ألمانيا | DW | 30.11.2022

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صنع في ألمانيا

كيف ننظر للمهاجرين؟

المهاجرون الذين يحتفي بهم المجتمع هم في الغالب من المهنيين ذوي المهارات العالية. وغالبًا ما لا يتم ذكر وضعهم كمهاجرين في وسائل الإعلام. غير أن هذا الوضع لا ينطبق على الجميع.

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