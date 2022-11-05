كيف ننظر للمهاجرين؟

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المهاجرون الذين يحتفي بهم المجتمع هم في الغالب من المهنيين ذوي المهارات العالية. وغالبًا ما لا يتم ذكر وضعهم كمهاجرين في وسائل الإعلام. غير أن هذا الوضع لا ينطبق على الجميع.
البطء في ترحيل المهاجرين المبعدين قسرا من الجزائر إلى بلدانهم تسبب في اكتظاظ مخيمات العبور المؤقتة. المهاجرون هناك يعيشون في حالة انتظار دائم وسط ظروف معيشية قاسية واضطرابات جيوسياسية وتعقيدات قنصلية وصعوبات لوجستية.
وفقا للخبراء في مركز "بريمو ليفي" المختص في تقديم الرعاية النفسية لضحايا العنف، لا يتم تقديم الخدمات الاجتماعية للنساء المهاجرات عند وصولهم إلى فرنسا، خاصة أولئك ضحايا العنف الجنسي، مما يؤدي إلى تفاقم الصدمة لديهن.
قبل نحو عام، تم إنشاء حساب "لاجئون في ليبيا" الذي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو عن الفظائع التي يعيشها المهاجرون في ليبيا. وفي يوم من الأيام ستكون هذه الصور بمثابة دليل لإدانة المتورطين فيها.
تلوح العديد من التحديات القانونية في الأفق، مع وجود مزاعم بأن بعض المهاجرين في المركز المكتظ في مانستون يُتركون دون سكن، بعد أن تم نقلهم إلى وسط لندن والتخلي عنهم لاحقاً على ما يبدو.
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