 كيف ننام بشكل أفضل؟ | صحتك بين يديك | DW | 22.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

كيف ننام بشكل أفضل؟

غالبا ما لا توجد أسباب جسدية لمشاكل النوم. وهذا ما يسمى اضطراب النوم الأساسي. هنا بعض التدابير التي يمكن أن تساعد على حل هذه المشاكل.

مشاهدة الفيديو 02:50

المزيد من المركز الإعلامي

Mann hält sich mit verzerrtem Gesicht die Ohren zu

العلاج السمعي - تمارين للسمع بشكل جيد 05.11.2021

ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 15.09.2017 in Hamburg und hoert Musik mit ihrem Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

كيف نسمع؟ 05.11.2021

#32148939 - women said, woman listening to gossip © Faber Visum

حقائق عن السمع 05.11.2021

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - التدريب الصحيح واللياقة 29.10.2021

المزيد German News Service

***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von In Good Shape verwenden!*** via Jörg Gero Grüner Rechte: DW Die Fitness-Trainerin Aurelia Damann im Gespräch mit In Good Shape.

تمارين الضغط لتحسين اللياقة البدنية 05.11.2021

Ein Mann hält sich mit zwei Fingern die Ohren zu (gestelltes Illustrationsfoto zum Thema Lärm). In einer unlängst vorgestellten Studie der Berliner Charite wird z.B. ein niedrigerer Grenzwert für Lärmschutz von 65 bis 70 Dezibel gefordert. Der gesetzliche Grenzwert liegt zur Zeit bei 85 Dezibel. Die Studie war im Auftrag und unter Beteiligung des Umweltbundesamts und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin erstellt worden. Das Umweltbundesamt kritisiert nach Vorliegen der Studie nun aber angebliche Auswertungsmängel. Foto: Hans Wiedl +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/H. Wiedl

طنين الأذن - ضجيج مستمر يعيق السمع 05.11.2021

مسائية DW: مقتل ثلاثة جزائريين واتهامات للمغرب.. ما حدود التصعيد؟ 04.11.2021

H2 Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany vom 2. November 2021 Quelle: DW

تجربة قرية ألمانية مع الهيدروجين 04.11.2021

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - الاستماع والتحدث 05.11.2021

Vitamin D research. Embargoed to 0001 Sunday April 14 File photo dated 21/11/2016 of a person holding a multivitamin tablet. Vitamin D can dramatically affect the immune system and could make people less susceptible to diseases such as multiple sclerosis, scientists have discovered. Issue date: Sunday April 14, 2019. Researchers at the University of Edinburgh say their study has shed light on how vitamin D deficiency may influence the risk of autoimmune diseases. See PA story SCIENCE VitaminD. Photo credit should read: Charlotte Ball/PA Wire URN:42313134 |

فيتامين د - فيتامين مفيد؟ 05.11.2021

Still aus WDR Beitrag: 'Durchbruch in der Stottertherapie'

ما الذي يساعد ضد التأتاة؟ 05.11.2021

17.10.2018, Berlin: ILLUSTRATION - In der Logopädischen Praxis Heidrun Otto wird bei einer Stotter-Therapie mit dem Mund und der Zunge der Laut L geformt. (Gestellte Aufnahme - zu «Wochenendumfrage Welttag des Stotterns» vom 20.10.2018) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

عندما تصبح التأتأة عبئا 05.11.2021

اقرأ أيضا

group of young people runs at the beach on beautiful summer sunset

تسع قواعد ذهبية تقيك من داء السكري من النوع الثاني 19.12.2020

يعاني الكثيرون من مختلف الفئات العمرية في جميع أنحاء العالم من داء السكري من النوع الثاني. وكشف خبراء صحة ألمان أن القضاء عليه أسهل مما نتصور. وتبقى الوصفة السحرية هي تغيير نمط الحياة. كيف ذلك؟.