كيف ننام بشكل أفضل؟

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غالبا ما لا توجد أسباب جسدية لمشاكل النوم. وهذا ما يسمى اضطراب النوم الأساسي. هنا بعض التدابير التي يمكن أن تساعد على حل هذه المشاكل.
يعاني الكثيرون من مختلف الفئات العمرية في جميع أنحاء العالم من داء السكري من النوع الثاني. وكشف خبراء صحة ألمان أن القضاء عليه أسهل مما نتصور. وتبقى الوصفة السحرية هي تغيير نمط الحياة. كيف ذلك؟.
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