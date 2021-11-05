صحتك بين يديك

كيف ننام بشكل أفضل؟

غالبا ما لا توجد أسباب جسدية لمشاكل النوم. وهذا ما يسمى اضطراب النوم الأساسي. هنا بعض التدابير التي يمكن أن تساعد على حل هذه المشاكل.