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كيف ندرك الأصوات والضوضاء في محيطنا؟ ولماذا تختفي الأصوات العالية من طيف السمع مع تقدمنا في السن؟ نظرة إلى داخل الأذن - القوقعة.
بفضل استخدام "غرسات الضوء" سيكون بإمكان الصم تحسين جودة السمع بشكل أفضل بكثير من تلك المتاحة عبر استخدام القوقعة الصناعية التقليدية. هذا ما يسعى إلى تحقيقه فريق بحث يشرف عليه عالم ألماني. كيف؟
"سبايس إيكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك تحتفل بعودة كبسولة الفضاء "كرو دراغون إنديفور" إلى كوكب الأرض، بعد أن أمضى الطاقم المكون من أربعة رواد، ستة أشهر في الفضاء. الرواد الـ4 اضطروا للبس حفاظات بسبب تعطل الحمامات.
أظهرت نتائج دراسة حديثة أن كوفيد-19 يمكن أن يؤثر سلبا على حاسة السمع، ويتسبب في ظهور طنين الأذن أو تفاقمه لدى الأشخاص الذين يعانون منه مسبقا. كيف؟
وزير الخارجية الأمريكي يقول إن وزارته تأخذ ما يسمى بـ"متلازمة هافانا" على محمل الجد، مشيراً إلى أن عدداً من الدبلوماسيين الذين أصيبوا بها يخضعون للعناية الصحية. وتحمل مصادر أمريكية روسيا المسؤولية.
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