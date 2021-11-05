 كيف نسمع؟ | صحتك بين يديك | DW | 05.11.2021

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صحتك بين يديك

كيف نسمع؟

كيف ندرك الأصوات والضوضاء في محيطنا؟ ولماذا تختفي الأصوات العالية من طيف السمع مع تقدمنا في السن؟ نظرة إلى داخل الأذن - القوقعة.

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17.10.2018, Berlin: ILLUSTRATION - In der Logopädischen Praxis Heidrun Otto wird bei einer Stotter-Therapie mit dem Mund und der Zunge der Laut L geformt. (Gestellte Aufnahme - zu «Wochenendumfrage Welttag des Stotterns» vom 20.10.2018) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

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صحتك بين يديك - الاستماع والتحدث 05.11.2021

Vitamin D research. Embargoed to 0001 Sunday April 14 File photo dated 21/11/2016 of a person holding a multivitamin tablet. Vitamin D can dramatically affect the immune system and could make people less susceptible to diseases such as multiple sclerosis, scientists have discovered. Issue date: Sunday April 14, 2019. Researchers at the University of Edinburgh say their study has shed light on how vitamin D deficiency may influence the risk of autoimmune diseases. See PA story SCIENCE VitaminD. Photo credit should read: Charlotte Ball/PA Wire URN:42313134 |

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Ein Mann hält sich mit zwei Fingern die Ohren zu (gestelltes Illustrationsfoto zum Thema Lärm). In einer unlängst vorgestellten Studie der Berliner Charite wird z.B. ein niedrigerer Grenzwert für Lärmschutz von 65 bis 70 Dezibel gefordert. Der gesetzliche Grenzwert liegt zur Zeit bei 85 Dezibel. Die Studie war im Auftrag und unter Beteiligung des Umweltbundesamts und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin erstellt worden. Das Umweltbundesamt kritisiert nach Vorliegen der Studie nun aber angebliche Auswertungsmängel. Foto: Hans Wiedl +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/H. Wiedl

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***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von In Good Shape verwenden!*** via Jörg Gero Grüner Rechte: DW Die Fitness-Trainerin Aurelia Damann im Gespräch mit In Good Shape.

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