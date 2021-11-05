واشنطن تعزز جهودها للكشف عن ملابسات "متلازمة هافانا"

وزير الخارجية الأمريكي يقول إن وزارته تأخذ ما يسمى بـ"متلازمة هافانا" على محمل الجد، مشيراً إلى أن عدداً من الدبلوماسيين الذين أصيبوا بها يخضعون للعناية الصحية. وتحمل مصادر أمريكية روسيا المسؤولية.