كيف نستفيد من المحيطات دون تدميرها؟

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تغطي المحيطات 70٪ من سطح الأرض، لكنها توفر 2٪ فقط من الغذاء. هل يمكن لصناعة تربية الأسماك توفير الأغذية الأسرع نموا في العالم وتغيير ذلك؟ لكنها لا تزال تمثل تحديا بيئيا.
مع انتشار جزيئات البلاستيك الدقيقة ووصولها إلى كل مكان تقريبا في كوكب الأرض، يبحث العلماء عن حلول لجمع تلك الجزيئات الضارة من البيئة وخاصة البحار والمحيطات ومن تلك الوسائل أسماك على شكل روبوتات.. فكيف تعمل؟
في أنقرة، أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف عن الاستعداد للسماح بـ"ممر بحري" آمن في البحر الأسود. ويمكن استخدام هذا الممر لشحن القمح من أوكرانيا إلى السوق العالمية. لكن لماذا تشكك كييف في المسألة، وما العقبات أمام الممر؟
انخفص أعداد غزلان الريم في محمية ساوة في جنوب العراق نتيجة لانقطاع موارد الغذاء عن هذه الحيوانات الجميلة النادرة وسط غياب الدعم الحكومي وعوامل مناخية سيئة أثرت عليها.
تعمل البرتغال وإسبانيا على زيادة حصص الصيد إلى حوالي 44 ألف طن لأن الثروة السمكية من السردين تعافت بقوة في وقت قصير، بعدما كانت في عام 2018 مهددة بالانقراض في شبه الجزيرة الأيبيرية.
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