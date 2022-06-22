 كيف نستفيد من المحيطات دون تدميرها؟ | صنع في ألمانيا | DW | 29.06.2022

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صنع في ألمانيا

كيف نستفيد من المحيطات دون تدميرها؟

تغطي المحيطات 70٪ من سطح الأرض، لكنها توفر 2٪ فقط من الغذاء. هل يمكن لصناعة تربية الأسماك توفير الأغذية الأسرع نموا في العالم وتغيير ذلك؟ لكنها لا تزال تمثل تحديا بيئيا.

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صنع في ألمانيا - أزمة الغذاء العالمية 29.06.2022

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