صحتك بين يديك

كيف نخلص الجسم من السموم؟

نظام إزالة السموم في أجسامنا فعّال للغاية. إذ تصل جميع المواد الضارة عن طريق المعدة والأمعاء والدم إلى الكبد، الذي يقوم بالعمل الرئيسي في إزالة السموم. كما تسهم الكلى والاثني عشر في ذلك بشكل كبير.