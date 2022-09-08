 كيف نخلص الجسم من السموم؟ | صحتك بين يديك | DW | 08.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

كيف نخلص الجسم من السموم؟

نظام إزالة السموم في أجسامنا فعّال للغاية. إذ تصل جميع المواد الضارة عن طريق المعدة والأمعاء والدم إلى الكبد، الذي يقوم بالعمل الرئيسي في إزالة السموم. كما تسهم الكلى والاثني عشر في ذلك بشكل كبير.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Sendung Good Shape | Detoxmythen

وصفات لإزالة السموم من الجسم 08.09.2022

ARCHIV - 13.02.2009, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Illustration - Ein gefüllter Esslöffel über einer geöffneten Dose mit Rindfleisch-Nudelsuppe. Die Deutschen haben offenbar aus Furcht vor dem Coronavirus in der vergangenen Woche massiv Hamsterkäufe bei Konserven und haltbaren Lebensmittel getätigt. (zu dpa «GfK: Umsatz mit Fertigsuppen mehr als verdoppelt - Hamsterkäufe») Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

المواد الكيميائية وتأثيرها الكبير على الهرمونات 08.09.2022

Symbolbild | Depression Angststörung

صحتك بين يديك - كيف نتعامل مع مخاوفنا؟ 02.09.2022

IGSD Angst Explainer Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch DW/Julian Rossow <julian.rossow@dw.com>

ما تأثير الخوف على اجسادنا؟ 02.09.2022

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - السموم وخطرها اليومي على حياتنا 08.09.2022

DW Sendung Good Shape | Aurelia Damann

تقوية عضلات الساقين 08.09.2022

21.4.2021, Buenos Aires, Argentinien, (150422) -- BUENOS AIRES, April 21, 2015 () -- A biologist in the Poisonous Animals Area of the Antidotes Production Department of Malbran Institute extracts venom from a scorpion in Buenos Aires, Argentina, on April 21, 2015. The Department is in charge of producing antidotes with the poison extracted from snakes, spiders and scorpions. (/Martin Zabala)(zhf)

الحيوانات السامة وصناعة الادوية 08.09.2022

DW Sendung Good Shape | Lebensmittelgifte

أطعمة يومية قد تتحوّل إلى سموم 08.09.2022

اقرأ أيضا

Themenbild / Symbolfoto Corona-Pille Paxlovid von Pfizer. Anti-Covid-Pille: Regierung kauft eine Million Packungen. Corona-Pille von Pfizer reduziert Klinikrisiko um 90 Prozent.

وزير الصحة الألماني يريد تسهيل إعطاء أقراص باكسلوفيد لعلاج كورونا 26.08.2022

بعد انخفاض الطلب عليه لعلاج كورونا، يريد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ تسهيل عملية إعطاء أقراص باكسلوفيد لعلاج الفيروس، فما أسباب ذلك ومتى يُنصح باستخدامها؟

09.04.2014 Deutsche Welle Fit Gesund Funktionen Leber

نصائح ذهبية لعام 2021.. هكذا نحافظ على صحة الكبد! 31.12.2020

أثبت عام 2020 الذي ألقت جائحة كورونا بظلال ثقيلة عليه، أنه بات من الضرورة بمكان الاهتمام بصحتنا بشكل أفضل وخاصة بالعضو الأكبر في جسم الإنسان "الكبد"، فما الذي يمكن لنا القيام به للحفاظ عليه؟

Auf dem Gurkenmarkt im brandenburgischen Lübbenau zeigt die Gurkenkönigin Mandy Lehmann eine echte Spreewaldgurke, aufgenommen am Samstag (02.07.2005). Im Zentrum von Lübbenau dreht sich an diesem Wochenende alles um das bekannteste Gemüse des Spreewaldes - die Gurke. Anbau- und Verarbeitungsfirmen aus dem Spreewald präsentieren sich auf dem Lübbenauer Gurkenmarkt. Die Besucher können noch bis zum Sonntag (03.07.2005) an vielen Ständen alles Wissenswerte über dieses Gemüse erfahren, das in der Region Tausende Arbeitsplätze sichert. Foto: Patrick Pleul dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

الخيار ..ثمرة فريدة للتنحيف وحرق الدهون 27.06.2022

يسعى كثيرون عبر طرق متعددة للحمية بغية تخفيض الوزن. بيد أن السر قد يكمن في نبتة متوفرة في منازلنا. إذ ينصح خبراء التغذية بالإكثار من أكل الخضار ولا سيما الخيار الذي يساهم بشكل فعال في التنحيف والتخلص من الوزن الزائد.

Zutaten fuer frische vegetarische Gemuesebruehe, Porree, Moehren, Knoblauch, Sellerie, Zwiebeln, Muskatnuss, Rosmarin / Gemüsebrühe, Suppentasse, Möhren, Karotten, Staudensellerie, Suppenkelle | Verwendung weltweit

احصل على مناعة قوية لجسمك وحسّن مزاجك من خلال هذه الأغذية 14.11.2021

من يطهو طعامه باستخدام بعض الأطعمة الطازجة والصحية، يقوي جهازه المناعي، ويحسن مزاجه، ويساعد جسمه في مقاومة العدوى الفيروسية. إليكم هذه النصائح لتحقيق ذلك.