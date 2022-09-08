كيف نخلص الجسم من السموم؟

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نظام إزالة السموم في أجسامنا فعّال للغاية. إذ تصل جميع المواد الضارة عن طريق المعدة والأمعاء والدم إلى الكبد، الذي يقوم بالعمل الرئيسي في إزالة السموم. كما تسهم الكلى والاثني عشر في ذلك بشكل كبير.
بعد انخفاض الطلب عليه لعلاج كورونا، يريد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ تسهيل عملية إعطاء أقراص باكسلوفيد لعلاج الفيروس، فما أسباب ذلك ومتى يُنصح باستخدامها؟
أثبت عام 2020 الذي ألقت جائحة كورونا بظلال ثقيلة عليه، أنه بات من الضرورة بمكان الاهتمام بصحتنا بشكل أفضل وخاصة بالعضو الأكبر في جسم الإنسان "الكبد"، فما الذي يمكن لنا القيام به للحفاظ عليه؟
يسعى كثيرون عبر طرق متعددة للحمية بغية تخفيض الوزن. بيد أن السر قد يكمن في نبتة متوفرة في منازلنا. إذ ينصح خبراء التغذية بالإكثار من أكل الخضار ولا سيما الخيار الذي يساهم بشكل فعال في التنحيف والتخلص من الوزن الزائد.
من يطهو طعامه باستخدام بعض الأطعمة الطازجة والصحية، يقوي جهازه المناعي، ويحسن مزاجه، ويساعد جسمه في مقاومة العدوى الفيروسية. إليكم هذه النصائح لتحقيق ذلك.
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