 كيف نحمي أطفالنا من أمراض الحساسية | صحتك بين يديك | DW | 10.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

كيف نحمي أطفالنا من أمراض الحساسية

أثبتت دراسة طبية حديثة أن عيش الأطفال في القرى واتصالهم بالحيوانات يسهم في تكوين البكتيريا المعوية المفيدة بشكلٍ أكثر صحة وفاعلية من أقرانهم في المناطق الحضرية، حيث يلقى الأطفال عناية فائقة ومبالغ فيها من قِبل ذويهم. فما السبيل لتقوية المناعة لديهم؟

المزيد من المركز الإعلامي

healthcare, flu, rhinitis, medicine and people concept - close up of sick woman using nasal spray

أدوية الحساسية الناجعة 10.02.2023

Close-up image little boy using inhaler for asthma.,model released, Symbolfoto PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xbenedamiroslavx Panthermedia07958249

من حمى القش الإصابة بالربو التحسسي 10.02.2023

IGSD Krebsrisiko_SWR via Julian Rossow 20.01.2023

خطر دهون البطن 03.02.2023

Deutschland | Adipositas-Zentren in Südwesten

صحتك بين يديك - لماذا يعتبر فقدان الوزن صعبًا 02.02.2023

المزيد صحتك بين يديك

Dermatologie Medizin Urtikaria Nesselsucht Allergie auf Rücken urticaria dermatology medicine WA Urtikaria

أمراض الحساسية والمناعة 10.02.2023

Juckende gerötete Haut - Eine Frau kratzt sich am Arm, Stock-Foto

الالتهاب الجلدي العصبي: التشخيص والعلاج 10.02.2023

In Good Shape 27.01.2023 Übung Bauchmuskeln

تمرين سهل للتخلص من آلام الكتفين 10.02.2023

Symbolbild Heuschnupfen Allergie

صحتك بين يديك - الحساسية وحمى القش والربو 10.02.2023

اقرأ أيضا

Thema: Viele Medikamente werden in deutschen Apotheken immer knapper. Neben Antibiotika und Fiebersäften für Kinder sind auch wichtige Arzneien für Erwachsene seit Monaten nur noch sporadisch oder gar nicht lieferbar. Beschreibung der Fotos: In der Kranich-Apotheke in Berlin-Charlottenburg sind fast 300 Medikamente nicht lieferbar.

انتبه.. لا ينصح بالمضادات الحيوية في هذه الحالات! 17.01.2023

أول ما قد يقدم عليه كثيرون عند إصابتهم بنزلات برد، هو محاولة الحصول على المضادات الحيوية حتى دون استشارة الطبيب. لكن هذا النوع من الأودية قد لا يجدي نفعاً في حالات معينة، وإنما قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة.

Stock Bild von 'personen, pflege, portrait' face of young beautiful healthy woman and reflection in the mirror Copyright: Evgeny Atamanenko

هكذا يؤثر الغذاء وبكتيريا الأمعاء على الجلد وصحة البشرة 26.12.2022

يتكون النبيت الجرثومي المعوي من مليارات الميكروبات متناهية الصغر. وكلما زاد تنوع هذه البكتيريا النافعة، كلما كان ذلك إيجابيا لصحة الإنسان ومقويا لجهازه المناعي، وهذا الأمر مفيد أيضا لصحة البشرة.

Vier neugeborene Zwillings-Paare liegen am Donnerstag (11.01.2007) im Krankenhaus in Hamm auf einem Tisch. Innerhalb von vier Tagen sind in den vergangenen Tagen im Evangelischen Krankenhaus in Hamm vier Zwillingspaare zur Welt gekommen. Die Säuglinge - sieben Jungen und ein Mädchen - sind nach Angaben der Ärzte kerngesund und wiegen zwischen 2150 und 3100 Gramm. Foto: Martin Schicht dpa +++(c) dpa - Report+++

دراسة حديثة: هكذا تؤثر البكتيريا المعوية على النوم! 05.01.2022

ذكرت نتائج دراسة ألمانية سويسرية مشتركة أن الفلورا المعوية التي تعيش في أمعاء الإنسان لها تأثير كبير على أسلوب النوم وعدد ساعاته عند الرضع كما عند الكبار، وهو ما قد يشرح أسباب مشاكل النوم عند البشر وطرق علاجها.