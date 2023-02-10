كيف نحمي أطفالنا من أمراض الحساسية

انتبه.. لا ينصح بالمضادات الحيوية في هذه الحالات!

أول ما قد يقدم عليه كثيرون عند إصابتهم بنزلات برد، هو محاولة الحصول على المضادات الحيوية حتى دون استشارة الطبيب. لكن هذا النوع من الأودية قد لا يجدي نفعاً في حالات معينة، وإنما قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة.