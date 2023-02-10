كيف نحمي أطفالنا من أمراض الحساسية

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أثبتت دراسة طبية حديثة أن عيش الأطفال في القرى واتصالهم بالحيوانات يسهم في تكوين البكتيريا المعوية المفيدة بشكلٍ أكثر صحة وفاعلية من أقرانهم في المناطق الحضرية، حيث يلقى الأطفال عناية فائقة ومبالغ فيها من قِبل ذويهم. فما السبيل لتقوية المناعة لديهم؟
أول ما قد يقدم عليه كثيرون عند إصابتهم بنزلات برد، هو محاولة الحصول على المضادات الحيوية حتى دون استشارة الطبيب. لكن هذا النوع من الأودية قد لا يجدي نفعاً في حالات معينة، وإنما قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة.
يتكون النبيت الجرثومي المعوي من مليارات الميكروبات متناهية الصغر. وكلما زاد تنوع هذه البكتيريا النافعة، كلما كان ذلك إيجابيا لصحة الإنسان ومقويا لجهازه المناعي، وهذا الأمر مفيد أيضا لصحة البشرة.
ذكرت نتائج دراسة ألمانية سويسرية مشتركة أن الفلورا المعوية التي تعيش في أمعاء الإنسان لها تأثير كبير على أسلوب النوم وعدد ساعاته عند الرضع كما عند الكبار، وهو ما قد يشرح أسباب مشاكل النوم عند البشر وطرق علاجها.
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