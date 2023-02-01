 كيف نحافظ على الحب | صحتك بين يديك | DW | 27.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

كيف نحافظ على الحب

يعيش بعض الأزواج معًا لسنوات وعقود عديدة - ويطورون حبًا عميقًا وغير قابل للتدمير. فكيف يفعلون ذلك؟

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW: مدريد والرباط نحو علاقات مميزة.. فماذا عن الملفات العالقة؟

مسائيةDW: مدريد والرباط نحو علاقات مميزة.. فماذا عن الملفات العالقة؟ 01.02.2023

الخلافات الصينية اليابانية.. هل يعمقها ملف أوكرانيا؟

الخلافات الصينية اليابانية.. هل يعمقها ملف أوكرانيا؟ 21.03.2023

مسائيةDW : التقارب السعودي الصيني، بداية عهد جديد في تحالفات الرياض؟

مسائيةDW : التقارب السعودي الصيني، بداية عهد جديد في تحالفات الرياض؟ 09.12.2022

صداقة مع علاقة حميمة

صداقة مع علاقة حميمة 27.07.2023

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - علاقة سعيدة - كيف ذلك؟ 27.07.2023

تمارين رياضية مع الشريك

تمارين رياضية مع الشريك 27.07.2023

كيف نتخاصم بشكل صحيح

كيف نتخاصم بشكل صحيح 27.07.2023

عندما يكون الشريك من ثقافة مختلفة

عندما يكون الشريك من ثقافة مختلفة 27.07.2023

اقرأ أيضا

Turkish President Recep Tayyip Erdogan, right, and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman shake hands during a welcome ceremony, in Ankara, Turkey, Wednesday, June 22, 2022. Saudi Crown Prince arrived in Ankara on Wednesday, making his first visit to Turkey following the slaying of Saudi columnist Jamal Khashoggi in Istanbul. Saudi Arabia and Turkey press ahead with efforts to repair ties that were strained by Khashoggi's killing. (AP Photo/Burhan Ozbilici)

في ظل علاقات معقدة.. ما المتوقع من جولة أردوغان الخليجية؟ 16.07.2023

وسط أزمة اقتصادية تثقل اقتصاد بلاده تعد جولة رجب طيب أردوغان إلى الخليج الأسبوع المقبل التي تشمل الإمارات والسعودية وقطر، بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التركية-الخليجية بعد أزمات وحملات مقاطعة. فما المتوقع منها؟

Riza Abbasi, Riza yi-Abbasi or Reza-e Abbasi, also Aqa Riza or Aqa Riza Kashani (c. 15651635) was the leading Persian miniaturist of the Isfahan School during the later Safavid period, spending most of his career working for Shah Abbas I (r.1587-1629). He is considered to be the last great master of the Persian miniature, best known for his single miniatures for muraqqa or albums, especially single figures of beautiful youths.

حقوق مجتمع الميم.. البحث عن المثلية في تاريخ الشرق الأوسط! 15.07.2023

يحاول نشطاء مجتمع الميم مواجهة الرواية المحافظة التي تسعى لتكريس سردية أن الحب المثلي ليس له مكان في الثقافة الإسلامية. هناك العديد من الأدلة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط تشير إلى خلاف ذلك، حسب ما يرى خبراء. فما هي؟

02/11/2008 Fussball Frauen FIFA U 17 Weltmeisterschaft 2008 01.11.2008 Deutschland - Korea DVR JUBEL GER; Torschuetzin Alexandra Popp (Mitte) FOTO: Pressefoto ULMER/Markus Ulmer || Nur für redaktionelle Verwendung

رسالة شارة سيدات ألمانيا في كأس العالم 2023 19.07.2023

بعد أشهر من الجدل الذي أثاره المنتخب الألماني لكرة القدم للرجال المشارك في مونديال قطر بارتداء شارة "حب واحد"، قررت سيدات ألمانيا المشاركات في مونديال سيدات العالم دعم وقف العنف ضد المرأة.

Afrika, Marokko, Essaouira, Blick über den Stadtstrand zum Fischerhafen

عشية انتهاء اتفاقية الصيد ـ المغرب والاتحاد الأوروبي يلتزمان بشراكتهما 17.07.2023

انتهت رسميا اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أن الطرفين أصدرا نهاية الأسبوع الماضي بيانا أكدا فيه ضمان استمرارية واستدامة الشراكة بينهما، ويواجه تجديد الاتفاق عقبة كبيرة وهي قضية الصحراء.