كيف نحافظ على الحب

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يعيش بعض الأزواج معًا لسنوات وعقود عديدة - ويطورون حبًا عميقًا وغير قابل للتدمير. فكيف يفعلون ذلك؟
وسط أزمة اقتصادية تثقل اقتصاد بلاده تعد جولة رجب طيب أردوغان إلى الخليج الأسبوع المقبل التي تشمل الإمارات والسعودية وقطر، بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التركية-الخليجية بعد أزمات وحملات مقاطعة. فما المتوقع منها؟
يحاول نشطاء مجتمع الميم مواجهة الرواية المحافظة التي تسعى لتكريس سردية أن الحب المثلي ليس له مكان في الثقافة الإسلامية. هناك العديد من الأدلة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط تشير إلى خلاف ذلك، حسب ما يرى خبراء. فما هي؟
بعد أشهر من الجدل الذي أثاره المنتخب الألماني لكرة القدم للرجال المشارك في مونديال قطر بارتداء شارة "حب واحد"، قررت سيدات ألمانيا المشاركات في مونديال سيدات العالم دعم وقف العنف ضد المرأة.
انتهت رسميا اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أن الطرفين أصدرا نهاية الأسبوع الماضي بيانا أكدا فيه ضمان استمرارية واستدامة الشراكة بينهما، ويواجه تجديد الاتفاق عقبة كبيرة وهي قضية الصحراء.
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