 كيف نتنفس؟ | صحتك بين يديك | DW | 07.04.2022

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صحتك بين يديك

كيف نتنفس؟

كيف تعمل الرئتان ولماذا بالكاد نستطيع حبس أنفاسنا لأكثر من دقيقة؟

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