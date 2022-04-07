كيف نتنفس؟

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كيف تعمل الرئتان ولماذا بالكاد نستطيع حبس أنفاسنا لأكثر من دقيقة؟
التنفس الصحيح له فوائد عديدة، وبفضله يشعر الجسم بالحيوية والاسترخاء، ويؤكد العلم أن أساليب التنفس الصحيحة مهمة لمقاومة بعض الأمراض كما أنها تحفز الجهاز العصبي. بعض النصائح للتغلب على مشاكل التنفس.
كما هو معلوم، تقوي التغذية السليمة والرياضة مناعة الإنسان، لكن الخبراء يقولون إن طريقة التنفس تلعب أيضا دوراً كبيراً في تعزيز المناعة.
بدأ الأطباء الألمان يراكمون المزيد من التجارب بعد تجاوز مرحلة الدهشة الاستكشافية الأولى بشأن سلوك فيروس كوفيدـ 19. ومن بين ما أثار انتباههم في الأسابيع الماضية رصدهم لغيوم ساطعة غير عادية يسببها الفيروس على حافة الرئتين.
انتشرت فجأة على وسائل التواصل الاجتماعي وواتساب رسائل تحذر من لبس الأطفال الكمامة، بدعوى أنها غير مناسبة لمن هم دون 12 عاماً ويمكن أن تسبب لهم مضاعفات نقص الأكسجين. فما صحة هذا الأمر وما رأي الأطباء في ذلك؟
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