 كيف نتخاصم بشكل صحيح | صحتك بين يديك | DW | 27.07.2023

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صحتك بين يديك

كيف نتخاصم بشكل صحيح

الخصام هو جزء من كل علاقة - هذا لا يختلف عليه أحد. ومع ذلك، على الشريكين أن يتعلما كيف يتخاصمان.

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