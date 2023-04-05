كيف نتخاصم بشكل صحيح

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الخصام هو جزء من كل علاقة - هذا لا يختلف عليه أحد. ومع ذلك، على الشريكين أن يتعلما كيف يتخاصمان.
من المتوقع أن يصل أكثر من 30 زعيما من دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية إلى بروكسل اليوم الاثنين للاجتماع مع نظرائهم الأوروبيين على مدار يومين لإجراء محادثات بشان التجارة والحرب الروسية في أوكرانيا والتغيرات المناخية.
وسط أزمة اقتصادية تثقل اقتصاد بلاده تعد جولة رجب طيب أردوغان إلى الخليج الأسبوع المقبل التي تشمل الإمارات والسعودية وقطر، بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التركية-الخليجية بعد أزمات وحملات مقاطعة. فما المتوقع منها؟
يواصل المستشار الألماني أولاف شولتس جولته في القارة الإفريقية بمحادثات سياسية في كينيا تركز على استخدام الطاقة المتجددة، وأيضاً على تسوية النزاعات الإقليمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية.
سواء تعلق الأمر بالرجال أو النساء؛ يرى كثيرون بأن الرومانسية والحب المتبادل وحده ليس العامل الحاسم لاختيار شريك أو شريكة العمر. وفيما يخص نظرة النساء للأمر فقد كشفت دراسة جديدة معايير جديدة، فما هي؟
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