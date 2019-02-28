 كيف فقدت نمساوية 40 كيلوغراماً من وزنها بعد استئصال كبدها! | عالم المنوعات | DW | 28.02.2019

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منوعات

كيف فقدت نمساوية 40 كيلوغراماً من وزنها بعد استئصال كبدها!

نجح أطباء في النمسا في استئصال كبد متعدد الكيسات كان يملاً بطن امرأة نمساوية التي خسرت حوالي 40 كيلوغراماً من وزنها مرة واحدة من خلال الجراحة. وكان الكبد المتكيس الضخم يسبب للمريضة العديد من المشاكل الصحية.

Symbolbild Beamten | Chirurgenteam bei einer Operation, Unfallchirurgie (picture-alliance/ImageBROKER/J. Tack)

نجح أطباء في النمسا في إزالة كبد يزن 17.5 كيلوغراماً كان يملأ بطن امرأة، حيث كانت المرأة مصابة بما يعرف بالكبد متعدد الكيسات، وهو الكبد الذي به كيسات كثيرة ممتلئة بالسوائل.

 وأكد بيتر شيمر، من مستشفى مدينة غراتس الجامعي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس (28 فبراير/ شباط) أن الكبد الذي تم استئصاله هو أكبر كبد متكيس يتم استئصاله "على الأقل في أوروبا". وأكدت المريضة فيرينا غاير، البالغة من العمر 34 عاماً، أن جراحة استئصال الكبد التي خضعت لها قبل نصف عام جاءت بنتائج إيجابية لها، حيث أصبح لديها شعور جديد تماماً مفعم بالحيوية "حيث كان حجم بطني هائلاً بشكل جعلني في النهاية أعاني من مشاكل عند قيادة السيارة". فقدت النمساوية غاير 40 كيلوغراماً إجمالاً من وزنها مرة واحدة من خلال الجراحة، التي تم خلالها أيضا إزالة الكثير من المياه التي تجمعت في بطنها بسبب مرضها.

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التهاب الكبد

جعل هذا الورم الحميد حياة المريضة صعبة في كثير من الشؤون، حيث أصبحت تجد على سبيل المثال صعوبة في ارتداء الجوارب، حسبما قالت غاير متذكرة تلك الأيام التي كانت تشعر فيها بالبؤس. كما أصيبت غاير بهشاشة العظام وضيق التنفس إضافة إلى تورم كبدها. وقالت غاير إنها حاولت على مدى سنوات كاملة التهرب من فكرة الخضوع لجراحة زراعة كبد "فقد كنت على أي حال أمارس رياضة التزلج حتى قبل عام من الجراحة.. ولكن عندما تحدث معي غرباء عن حمل مزعوم اقتنعت برأي الأطباء".

 ظهر مرض غاير عندما أصيبت عام 2005 بحمى، وتبين من خلال الفحص وجود مساحات جوفاء داخل الكبد. في البداية، راقب الأطباء مسار هذه التجاويف ثم تلقت المرأة عقاقير خاصة في إطار دراسة على المرض، ولكن هذه الأدوية لم تجد نفعاً. ولم تقرر غاير الخضوع لجراحة زرع كبد إلا عام 2018، مستجيبة بذلك للنصيحة الملحة لأطبائها "حيث كنت أخاف بشكل بالغ"، حسبما قالت غاير التي عادت لعملها مؤخراً.

 يشار إلى أن حالات الإصابة بمرض الكبد المتكيس قليلة نسبياً، حيث يمرض واحد من بين كل 10 آلاف شخص، وفقاً لبيانات المستشفى. وحسب هذه البيانات فإن أسباب المرض وراثية. وعلقت غاير على نجاح الجراحة قائلة: "أصبحت قادرة على فعل كل ما كنت أقوم به من قبل". غير أن غاير أشارت إلى أنها ستضطر لتناول العقاقير بقية حياتها حتى لا يلفظ الجسم هذا النسيج الغريب داخلها.

ر.ض/ ع.ش (د ب أ)

  • Darm Schema Medizin (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    خمسة أعضاء في الجسم تصغرنا بكثير، فكل عام يتجدد ما يقرب من 95 بالمائة من خلايا الجسم وتتطور للأحسن أو الأسواء فكل يوم فرصة جديدة لبناء جسم جديد صحي حسب ما تتبعه من نظام غذائي وعادات إما مفيدة أو مضرة. جوناس فريسن، عالم الأحياء الجذعية في معهد كارولينسكا في ستوكهولم أكد في موقع "نيويورك تايمز" وجود أعضاء مختلفة في الجسم تصغر الإنسان ربما بعشر سنوات على الأكثر.

  • Future now Blut Blutzellen Flash-Galerie Media Center (eye of science/Oliver Meckes)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    كرات الدم الحمراء

    تحتوي قطرة الدم الواحدة على الملايين من هذه الخلايا القوية، التي تنقل الأكسجين للخلايا وتزيل السموم منها وهي كرات الدم الحمراء. وطبقا لمعهد فرانكلين بأمريكا فإن تَوفر الحديد في النظام الغذائي يسهل من تجديد كرات الدم التي تتغير كل أربعة أشهر بمساعدة الأكل الصحي والمعادن الموجودة في اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبيض والفول.

  • Frau mit trockener Haut (Colourbox/Alexey Poprotskiy )

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    البشرة

    الطبقة الخارجية من الجلد هي التي تحمي الجسم عموما من أي ملوثات خارجية، كما أنها تعمل كعازل بين طبقات الجلد الأعمق في البشرة ولا تسمح إلا لجزيئات صغيرة جدا بالمرور إليها. وتتجدد الطبقة الخارجية للبشرة كل أسبوعين. لذا فالحفاظ على الجلد نظيفا ورطبا يساعد في حمايته من التشقق ويساعده على سرعة التجدد.

  • Symbolbild Menschliche Niere Grafik (Colourbox)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    الكبد

    الكبد مسؤولة عن تنقية الدم من الجهاز الهضمي قبل أن يتم توزيعه على باقي أعضاء الجسم حيث يزيل السموم من المواد الكيميائية الموجودة بالعقاقير التي تدخل الجسم. ولا عجب أنه يحتاج إلى تجديد الخلايا كل عام فهي مهمة كبيرة بالنسبة لعضو مثل الكبد والذي يزن ما بين 1200 إلى 1500 غرام في البالغين حسب موقع "ويب ميد".

  • Bildergalerie Rapex Gefährliche Produkte Kosmetika (Fotolia)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    الرموش

    تلعب الرموش دورا كبيرا في حماية العينين وهذا هو السبب في أن العديد من الحيوانات إلى جانب البشر لديهم رموش أيضا. فهي تحمي العين عن طريق منع بعض الجسيمات الضارة مثل الغبار والأوساخ، ومنع إصابة العين بالجفاف. يبلغ عدد الرموش العلوية مايقرب من 200 رمش والسفلية حوالي 100 رمش وتتجدد كل شهرين.

  • Sündige Frucht (Fotolia/bbroianigo)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    اللسان

    علي الرغم من صغرها الشديد إلا أنها تعمل بقوة، فبراعم التذوق على اللسان يبلغ عددها 10 آلاف برعم وتحتوى على شعيرات مجهرية والتي تترجم الأطعمة التي نتناولها للمخ. فهي تفسرالإحساس بالمذاق الحلو أو المذاق الحامض. وتتجد تلك البراعم كل عشرة أيام ولكن مع التقدم في العمر يتوقف تجددها وهو سبب اختلاف مذاق الأطعمة بين كبار السن والشباب. فعند كبار السن يتقلص عدد تلك البراعم إلى خمسة آلاف برعم فقط. س.م/ ط.أ


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طريقة منزلية بسيطة لتخليص الكبد من السموم!  

علماء يطورون آلة تبقي الكبد حياً خارج الجسم

تمكن فريق طبي بريطاني من الإبقاء على كبد حياً ويؤدي وظائفه كما لو كان في جسد بشري، وذلك بعد تطوير آلة خصيصاً لهذا الغرض. ومن شأن هذا الإنجاز أن يسهل عملية نقل وزرع الكبد لدى المرضى الذين هم بحاجة إليه. (15.03.2013)  

نجاح زراعة نفس الكبد في جسد آخر للمرة الثانية

هو نفس الكبد، زُرع في جسد قبل 11 عاما، ثم تنجح عملية زراعته اليوم في جسد آخر. طبيبان جراحان في هونغ كونغ ينجحان في عملية زراعة كبد للمرة الثانية. (17.10.2014)  

خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

مع التقدم في العمر تتغير أيضا الأجساد، فمن الشيب إلى ضعف الأسنان وترهل البشرة وغيرها من التغيرات التي تحدث لنا. لكن هناك عدة أعضاء في الجسم تصغرنا بكثير بل وتتجدد كل أسبوعين أوأقل ومنها يتجدد كل شهرين أوثلاثة. (16.02.2018)  

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