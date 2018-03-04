 كيف علق وزير ألماني على ظهور ناشطتين عاريتي الصدر أمامه؟ | عالم المنوعات | DW | 13.04.2019

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منوعات

كيف علق وزير ألماني على ظهور ناشطتين عاريتي الصدر أمامه؟

قاطعت ناشطتان عاريتا الصدر وزير الصحة الألماني ينس شبان خلال كلمة له بسبب دراسة عن الآثار النفسية على المرأة نتيجة الإجهاض. الوزير أوضح مباشرة سبب عدم تأثره من ظهور الناشطتين أمامه وهما عاريتا الصدر، فماذا قال؟

Halbnackte Femen-Aktivistinnen stören Gesundheitsminister Spahn (picture-alliance/dpa/U. Seehausen)

فوجئ وزير الصحة الألماني ينس شبان خلال ظهور جماهيري باثنتين من مناصرات المرأة المنتميات لحركة فيمين لذوات الصدور العارية أمامه. وأظهر شريط فيديو نشرته الحركة اليوم السبت (13 نيسان/ أبريل 2019) على صفحتها بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن المرأتين تظاهرتا شبه عاريتين احتجاجا على دراسة أعدها شبان عن الآثار النفسية على المرأة نتيجة عمليات الإجهاض وألقتا عليه قصاصات الورق.

في هذه الأثناء غنت المرأتان أغنية تتندر بالوزير شبان "إنه من الجنون أن يرسل" ينس "شبان النساء للجحيم، جحيم، جحيم" فيما يشبه تقليدا لأغنية سابقة أداها فولفغانغ بيتري.

من جانبه أبدى شبان - الذي يعيش زواجا مثليا مع رجل - عدم اكتراثه وسط ضحكات الجمهور قائلا: "معي لن تصلا إلى شيء من خلال التعري" في إشارة منه إلى أنه لا يميل إلى النساء. وأخرج الحرس الشخصي للوزير الناشطتين من القاعة.

وعلق كثيرون على الفيديو، منهم من استهجن ظهور الناشطتين بهذا الشكل، وآخرون انتقدوا تعليق الوزير المباشر.

يذكر أن حركة فيمن انطلقت من أوكرانيا وانتشرت في أوروبا تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتحاول لفت الأنظار من خلال تنظيم احتجاجات تصاحبها تعرية الصدر.

ع.خ/أ.ح (د ب ا)

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