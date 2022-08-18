 كيف عانى الأطفال من إغلاق المدارس | DW الأخبار | DW | 01.10.2022

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كيف عانى الأطفال من إغلاق المدارس

أطفال من ألمانيا والمكسيك وتايوان وأوغندا يصفون كيف كانت حالهم أثناء الجائحة.

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الأطفال والمدارس في زمن الجائحة 01.10.2022

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