كيف عانى الأطفال من إغلاق المدارس

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أطفال من ألمانيا والمكسيك وتايوان وأوغندا يصفون كيف كانت حالهم أثناء الجائحة.
لن تغير جائحة كورونا في الفترات المحددة لترحيل طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي وفق محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت هذا الأمر على خلفية قضايا في ألمانيا متعلقة بنقل طالبي لجوء إلى إيطاليا عندما بدأت الجائحة.
بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا، عاد من جديد مهرجان "أكتوبر فيست". مهرجان البيرة الشهيرة على مستوى العالم يمر هذا العام في أجواء مختلفة نسبيا بسبب أزمة الطاقة والتضخم الذي يضرب بلدان متفرقة حول العالم.
مزيد من الخضروات والتفاح، وإقبال أقل على الوجبات السريعة، هذه هي النتائج التي خلصت إليها دراسة أجريت في الولايات المتحدة بشأن التغيرات التي طرأت على العادات الغذائية للبشر أثناء فترة جائحة كورونا.
لطالما نُظر إلى الألمان على أنهم شعب محبّ للعمل ويقوم به بإتقان وتفانٍ. لكن يبدو أن الماكينة الألمانية كما يحلو للبعض تسميتها بدأت تهدأ. فوفقاً لاستطلاع حديث هناك تزايد ملحوظ في نسبة الألمان الذين يفقدون رغبتهم في العمل.
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