كيف عانى الأطفال من إغلاق المدارس

محكمة العدل الأوروبية: الجائحة لا تلغي مهلة ترحيل طالبي اللجوء

لن تغير جائحة كورونا في الفترات المحددة لترحيل طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي وفق محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت هذا الأمر على خلفية قضايا في ألمانيا متعلقة بنقل طالبي لجوء إلى إيطاليا عندما بدأت الجائحة.