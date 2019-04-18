 كيف شجع ترامب الأنظمة العربية على مواصلة خنق حرية الصحافة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 03.05.2019

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سياسة واقتصاد

كيف شجع ترامب الأنظمة العربية على مواصلة خنق حرية الصحافة؟

كيف شجع ترامب حلفاءه العرب على المضي في سياساتهم المحاربة لحرية الصحافة؟ وكيف يمكن للمنظمات الحقوقية مواجهة هذا الوضع؟ DW تطرح الأسئلة في اليوم العالمي لحرية لصحافة.

Symbolbild: Trump und die Medien (picture-alliance/AP/E. Vucci)

ليس خبراً جديداً أن توجد جلّ الدول العربية في المراتب ما بعد المئة أو حتى يتذيل بعضها القائمة في تصنيف "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة عبر العالم، فالترتيب صار معتاداً لكمّ الصحفيين العرب الموجودين في السجون، منهم الملاحقين بتهم تخصّ مجال الصحافة والنشر، ومنهم من يلاحقون بتهم حق عام يدور حولها الكثير من النقاش، لدرجة أن الرقابة الذاتية أضحت، حسب ما تؤكده عدة تقارير، وسيلة مثلى للصحفيين في عملهم اليومي حتى لا يجدوا أنفسهم ضمن رادار سلطة ترغب في تعميم نموذج صحافة الدعاية.

بيدَ أن الجديد خلال السنوات الأخيرة، هو حجم العداء الذي يكنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوسائل الإعلام ولعدد من الصحفيين. ومع التحالف الوثيق الذي يجمع ترامب بعدد من الحكام العرب، خاصة في السعودية ومصر، تُطرح أسئلة حول إمكانية تشجيع الإدارة الأمريكية الدول العربية على المضي قدماً في سياساتها المناوئة لحرية الصحافة، لا سيما مع الحضور المحتشم لواقع حقوق الإنسان في تقارير البيت الأبيض، خلال فترة حكم ترامب الذي لا يجد حرجاً في وصف عبد الفتاح السيسي بـ"الرئيس العظيم" رغم كمّ الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى النظام المصري، خاصةً في مجال حرية الصحافة والتعبير.

تقارير سوداء

حتى الولايات المتحدة التي تملك تقاليد صحفية عريقة تترجمها صحف مؤثرة في الرأي العام العالمي، فقدت في ترتيبها العالمي 3 مراكز لتتقهقر إلى المركز 48 خلال هذا العام. لقد ساهم ترامب، حسب تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2018، في "جرّ البلاد إلى المركز 45 عبر تصنيف الصحافة كـ'عدو للشعب الأمريكي' في سلسلة من الهجمات اللفظية تجاه الصحفيين، وكذا عبر محاولاته منع عدة قنوات من الدخول للبيت الأبيض واستخدامه المكرّر لاتهام 'الأخبار الكاذبة' وطلبه إلغاء ترخيص بعض المؤسسات الإعلامية".

لكن التأثير لا يتوقف عند الولايات المتحدة، بل لديه مدى دولي حسب المصدر السابق: "استُخدم مبرر 'أخبار كاذبة' للتضييق على الإعلام في الدول الديمقراطية والشمولية". وهو ما يؤكده تقرير المنظمة خلال هذا العام: "ترتب على العداء المُعلن ضد الصحفيين، بل وحتى الكراهية التي ينقل عدواها بعض القادة السياسيين في العديد من البلدان، أعمال عنف أكثر خطورة من ذي قبل وعلى نحو متكرر أكثر من أي وقت مضى".

بيدَ أن ظاهرة 'الأخبار الكاذبة' تبقى منتشرة بالفعل في المنطقة العربية، خاصة مع وجود ضعف واضح في جودة الإنتاج الصحفي وشروط مزاولة المهنة، لكن "الاعتراض هنا على طريقة الحكومات في مواجهة تلك الظواهر. وبهذا تستعد "دول الثقب الأسود" لقمع حرية الصحافة بـ"القانون"!'، يقول المصوّر الصحفي المصري شوكان، (اسمه الحقيقي محمود أبو زيد) في حوار مع مؤسسة DW، بمناسبة خروجه من السجن بعد قضائه خمس سنوات ونصف.

Mahmoud Abu Zeid (picture-alliance/dpa/M. El-Raai)

الصحفي المصري شوكان

وتمثل قضية الصحفي جمال خاشقجي أكبر مثال على التطوّر الخطير في التعامل مع الصحفيين، فرغم تقارير CIA التي كشفت تورطاً سعودياً على أعلى مستوى في الاغتيال، إلّا أن ترامب لم يكتف بالإصرار على الحفاظ على علاقاته القوية مع الرياض، بل رفض الاتهامات الموجهة إلى حليفه المقرب، أي ولي العهد محمد بن سلمان، ودافع عنه في أكثر من مناسبة.

"المواقف المعادية للصحفيين من ترامب تحمل ضمنياً ضوءًا أخضرَ لأنظمة الشرق الأوسط لأجل اضطهاد الصحفيين. فإذا كان موقف أول ديمقراطية في العالم بشكل الشكل، فموقف الأنظمة الاستبدادية سيكون معروفاً"، يقول صهيب الخياطي مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، لـDW  عربية، مضيفاً أن مواقف ترامب" تشجّع أنظمة الشرق الأوسط على مواصلة تضييقها على الصحفيين أو حتى اغتيالهم كما وقع مع خاشقجي".

هل تحتاج الدول العربية لترامب؟

حتى مع وجود رئيس أمريكي "ديمقراطي" كباراك أوباما، لم يكن حال الصحافة في الدول العربية في أفضل حالاته: "الدول العربية بطبيعتها تضيّق على الصحفيين وعلى حقوق الإنسان، هذا نهجها منذ سنوات ولن تغير ذلك، بما فيها حتى تلك الأنظمة التي تسوّق نفسها على أنها ديمقراطية " يقول صهيب، مشيراً إلى أن الترتيب العالمي لحرية الصحافة منذ عام 2002 يبيّن أن منطقة الشرق الأوسط دائما ما تتذيل القائمة.

ولا تعادي الدول العربية حرية الصحافة فقط، "بل الحرية بمفهومها الشامل" يتحدث شوكان، لكنه لا يحمل المسؤولية للدولة فقط، بل كذلك "لصحافة النخبة التي لعبت دوراً غير مسؤول نظراً لاقترابها من السلطة وعقد صفقات معها، ما جعلها تفقد جزءاً كبيراً من استقلايتها، ومهّد لظهور التدوين وصحافة المواطن".

لكن القمع انتقل إلى هذه المجالات الجديدة، إذ لما "صار بإمكان الجميع أن يروي حكايته دون الرجوع إلى صحافة النخبة، انزعجت حكومات كثيرة عبر العالم من فقدان سلاح الرأي العام، وبدأت تهدد شركات التواصل الاجتماعي وتسخرها أحياناً لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية"، يتحدث شوكان.

أدوات تمكن الصحافة من المواجهة

مختارات

أظهرت تقارير صدرت عن منظمات حقوقية دولية، تعنى بحرية الصحافة، بشاعة وضع حرية التعبير والصحافة في العالم العربي وفي تركيا. وتحتل الدول العربية مراتب متأخرة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، الذي أصدرته مراسلون بلا حدود . (24.10.2018)

تؤكد المعارضة واتحادات وسائل الإعلام في تركيا أن 95 في المائة من وسائل الإعلام تقع تحت تأثير الحكومة. هذا الاتهام ينفيه بالطبع ممثلو حزب العدالة والتنمية الحاكم. (11.03.2019)

في ظل تراجع قوى دولية كانت ترفع دوماً شعار حرية الصحافة (ألمانيا في المركز 13، فرنسا في المركز 32، بريطانيا في المركز 33)، وتراجع عام في مناخ حقوق الإنسان عبر العالم، باتت المنظمات الحقوقية تواجه ضغطاً أكبر لكشف الانتهاكات الحاصلة في مجال الصحافة والترافع لأجل تحسين ظروف العاملين فيها، رغم الهجمات التي تتعرّض لها هذه المنظمات من دول تحاول كسب الرأي العام المحلي لصالحها عبر اتهام هذه المنظمات بتزييف الحقائق وخدمة أجندات أجنبية وغير ذلك من الردود التي تأتي أحياناً بشكل رسمي وأحياناً أخر من الإعلام المتحكم فيه.

وتحاول منظمة مراسلون بلا حدود الدفع نحو تحسين شروط العمل الصحفي في المنطقة العربية عبر مجالات كثيرة، منها مناصرة الصحفيين الذين تُنتهك حقوقهم، والعمل في التكوين المستمر للصحفيين لأجل حمايتهم قانونياً وضمان سلامتهم الجسدية وتقوية معارفهم في الحماية الإلكترونية، فضلاً عن الحوار مع السلطات وتقديم توصيات بشكل مستمر لتحسين مناخ الصحافة، يقول صهيب الخياطي.

كما تعطي التجربة التونسية الكثير من الأمل لصحفيي المنطقة، فقد تقدمت تونس 25 مركزاً عن العام الماضي، وباتت تحتل الرتبة 72 عالمياً بعدما كانت تتقوقع في المركز 138 عام 2013. ويرى صهيب الخياطي أن أقوى درس يُستخلص من هذه التجربة هو "يقظة المجتمع الإعلامي للتصدي لأيّ محاولة التفاف على حرية الصحافة، باعتبارها مكسبا من مكاسب الثورة التونسية".

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Tunesien begeht Jahrestag der Revolution (picture-alliance/dpa)

    اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما هو حال الدول العربية؟

    تونس: الأولى عربياً

    وفقاً لمؤشر حرية الصحافة لعالم 2019 القائم على التصنيف السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تتصدر تونس قائمة الدول العربية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة. وحققت تونس هذا العام قفزة ملحوظة إذ تقدمت بخمسة وعشرين مركزاً لتحتل المركز الـ 72.

  • Libanon, Beirut, Flaggen feiern den Unabhänigkeitstag (DW/A.Vohra)

    اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما هو حال الدول العربية؟

    لبنان: تسييس واستقطاب

    رغم أن وسائل الإعلام اللبنانية تعمل في جو من الحرية، كما تقول مراسلون بلا حدود، إلا أنها "تتميز بالتسييس وبحدة الاستقطاب". وقد تراجعت لبنان مرتبة واحدة في التقرير السنوي لحرية الصحافة لتصبح في المرتبة 101. وبحسب التقرير فإنه "غالباً ما يحكم على الصحفيين بدفع غرامات أو بالسجن الغيابي".

  • Doha - Eröffnungsfeier der 15. Asienspiele (picture-alliance/dpa)

    اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما هو حال الدول العربية؟

    قطر: ترسانة قانونية قمعية

    تراجعت قطر في مؤشر حرية الصحافة في عام 2019 ثلاث مراتب لتصبح في المركز 128. وتقول مراسلون بلا حدود إن الصحفيين المحليين يواجهون "ترسانة قانونية قمعية إضافة إلى نظام رقابة صارم". وتضيف بأن الصحفيين الذين يقتربون من "الخطوط الحمراء لدول الخليج (الحكومة والعائلة الحاكمة والدين) يكون مصيرهم السجن".

  • Marokko, Fes: Arabische Schriftzeichen - Presse (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما هو حال الدول العربية؟

    المغرب: عرقلة عمل الإعلام

    بقيت المغرب في المرتبة 135 في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، كما كانت في عام 2018. وتقول مراسون بلا حدود إن "السلطات المغربية تتعمد عرقلة عمل وسائل الإعلام الوطنيّة والأجنبية التي عملت على ملف حراك الريف أو ملف الهجرة الذي يُعتبر ممنوعًا".

  • Algerien Studenten protestieren in Algier gegen Bouteflika (Reuters/Z. Bensemra)

    اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما هو حال الدول العربية؟

    الجزائر: حرية الإعلام مهددة

    تراجعت الجزائر خمسة مراكز في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 لتحتل المرتبة 141. وتقول مراسلون بلا حدود إن حرية الإعلام في الجزائر "مهددة"، مضيفة أن "السلطات تواصل تضييق الساحة الإعلامية من خلال دعاوى قضائية ضد الصحفيين". وبحسب المنظمة "لا شيء يؤشر إلى تحسن وضع حرية الإعلام (في الجزائر) خلال سنة 2019".

  • Irak Pressefreiheit Symbolbild (picture-alliance/dpa/M. Messara)

    اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما هو حال الدول العربية؟

    العراق: اعتقالات وتخويف في مناخ مسيّس

    رغم تقدم العراق أربعة مراكز في المؤشر السنوي لحرية الصحافة ليصبح في المرتبة 156، إلا أن الصحفيين "مازالوا ضحايا الهجمات المسلحة والاعتقالات والتخويف من طرف ميليشيات مقربة من الحكومة أو حتى من قوات نظامية"، كما تقول صحفيون بلا حدود، مشيرة إلى أن التحقيقات حول الفساد أو الاختلاس "خطيرة" على الصحفيين.

  • Ägypten Protest für Pressefreiheit (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/A. Sayed)

    اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما هو حال الدول العربية؟

    مصر: محاكمات جائرة للصحفيين

    تقول منظمة مراسلون بلا حدود إن مصر "أصبحت أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم" في عام 2018، مضيفة أن بعضهم "يقضي سنوات في الإيقاف التحفظي دون توجيه أي تهمة ودون محاكمة، وتصدر في حق آخرين أحكام ثقيلة بالسجن تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة". وتراجعت مصر في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة نقطتين لتحتل المرتبة 163.

  • Jemen Kameramann während einer Protest für Pressefreiheit in Sanaa (picture-alliance/dpa/Y. Arhab)

    اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما هو حال الدول العربية؟

    اليمن: تهديدات بشكل يومي

    تراجع اليمن في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 مرتبة واحدة ليصبح في المرتبة 168. ويتعرض الصحفيون في اليمن للاعتداءات وعمليات الاختطاف والتهديدات "بشكل يومي، هذا إذا لم يكونوا ضحية المواجهات التي يقومون بتغطيتها"، كما تقول مراسلون بلا حدود. وتشير المنظمة إلى أن الإعلام المستقل حول الصراع نادر، ووسائل الإعلام مراقبة من قبل كل الأطراف المتدخلة في الصراع.

  • Leute halten Bilder von Jamal Khashoggi während der Demonstration vor dem saudi-arabischen Konsulat (imago/Depo Photos)

    اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما هو حال الدول العربية؟

    السعودية في المرتبة 172 بعد مقتل خاشقجي

    تراجعت مرتبة السعودية بحسب تقرير مؤشر حرية الصحافة في العالم العربي ثلاثة مراكز أخرى لتحل هذا العام في المرتبة 172، وقد أثر على ذلك بشكل خاص مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. وجاء في التقرير أنه "لا وجود لوسائل إعلام حرة في السعودية"، كما أشار إلى أن الصحفيين "يخضعون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج".

  • Syrien Pressefreiheit Kameramann an der türkisch-syrischen Grenze bei Kobane (picture alliance/abaca)

    اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما هو حال الدول العربية؟

    سوريا: ظروف عمل لا تحتمل

    احتلت سوريا المركز 174 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة في عام 2019. وبحسب المؤشر فإن الاعتقالات والاختطافات والاغتيالات المتواصلة تجعل العمل الصحفي في سوريا خطيراً وصعباً. وتقول مراسلون بلا حدود إن الصحفيين يعانون من "الترهيب سواء من القوات السورية أو باقي المجموعات المسلحة بما في ذلك المتطرفون كالدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام أو القوات التي تدعمها القوات التركية أو الكردية".

  • Afrika Pressefreiheit l Sudan (Getty Images/AFP/O. Kose)

    اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ما هو حال الدول العربية؟

    السودان: مضايقات ورقابة

    خلال عهد الرئيس عمر البشير، الذي أطاح به الجيش مؤخرا "أصبحت السودان من أكثر دول العالم قمعاً لحرية الصحافة"، كما يقول تقرير مراسلون بلا حدود، مشيراً إلى أن قطاع الإعلام في السودان "يرزح تحت وطأة المضايقات والرقابة ومصادرة الصحف وإغلاق وسائل الإعلام وقطع خدمة الإنترنت". وقد تراجعت السودان مرتبة واحدة في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتحتل المركز 175. إعداد: م.ع.ح/أ.ح


 

مختارات

بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

يُعتقلون ويُعذبون ويُقتلون. لأن الصحفيين يزاولون مهنتهم؛ يصبحون هدفا لحكومات وعصابات أو مقاتلين متعصبين وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/ أيار) تقدم DW هذه الجولة المصورة تذكيرا ببعض الضحايا من بقاع العالم. (03.05.2017)  

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يحتفل العالم منذ عام 1993 باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار/مايو. فما هي حال حرية الصحافة في الدول العربية؟ في صور، ترتيب بعض الدول العربية في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019. (02.05.2019)  

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