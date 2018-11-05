 كيف ستتعامل إيران مع العقوبات الأمريكية الجديدة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 05.11.2018

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سياسة واقتصاد

كيف ستتعامل إيران مع العقوبات الأمريكية الجديدة؟

لدى إيران خبرة طويلة في تجاوز العقوبات الاقتصادية التي تفرض عليها، فما هي الإجراءات التي قد تتخذها ضد العقوبات الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ؟

Iranischer Rial und US Dollar (imago/Christian Ohde)

مع إعادة الولايات المتحدة فرض دفعة ثانية من العقوبات على إيران، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده "ستلتف بفخر" على العقوبات. ورغم خبرة إيران الطويلة على مدار عقود في "الالتفاف" على العقوبات الدولية، تُثار تساؤلات حول فيما إذا كانت ستستطيع تجاوز هذه الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية التي وصفتها واشنطن بأنها "الأقسى حتى الآن".

وتهدف الدفعة الثانية من العقوبات إلى الحد من صادرات ايران النفطية التي تراجعت أساساً بحوالي مليون برميل يومياً منذ أيار/مايو الماضي ما قلص إيرادات النظام الإيراني النفطية بملياري دولار، بالإضافة إلى تقييد تعاملاتها مع الهيئات المالية الدوليةومن أجل الحيلولة دون انهيار الاتفاق النووي، تحاول الأطراف الباقية في الاتفاق الحفاظ على التجارة مع إيران. وقد جددت هذه الأطراف رفضها للعقوبات الجديدة المفروضة على طهران.

التعويل على الصين والهند وروسيا لتجاوز العقوبات النفطية

ورغم أن العقوبات ستؤثر على البنية الاقتصادية والحياة المعيشية في إيران وستزيد من التضخم في البلاد، كما يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران حسين رويوران، إلا أنه يرى أن إيران "تعايشت مع هكذا عقوبات في السابق واستطاعت أن تتجاوزها". ويقول رويوران إن لدى إيران برنامجاً واضحاً للإجراءات التي تتخذها لتجاوز العقوبات الأمريكية على المستويين الخارجي والداخلي، ويتابع لـDW عربية : "عقدت إيران اتفاقات مع العديد من الدول فيما يتعلق بالنفط، ما أجبر أمريكا على إعطاء الإعفاءات لبعض الدول لكي تحفظ ماء وجهها"

وعقب دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، منحت الولايات المتحدة إعفاءات مؤقتة لثماني دول باستيراد النفط الإيراني دون تعرضها لأي عقوبات، وهذه الدول هي الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا. ويرى الباحث في الشؤون الإيرانية نجاح محمد علي أن هذه الإعفاءات  "اعتراف واضح بعجز العقوبات عن التأثير بصورة كبيرة على إيران، حيث أن الدول المعفية تستورد الغالبية العظمى من النفط الإيراني"

ويضيف محمد علي لـDWعربية: "غالبية الدول التي تم إعطاؤها إعفاءات ترفض في الأساس إعادة فرض العقوبات على إيران، كما أن هناك اتفاقيات بين بعضها وبين إيران للتعامل بالعملات المحلية وتجاوز حاجز الدولار". وقد أكدت الصين على ضرورة احترام تعاونها التجاري "المشروع" مع إيران، وأعربت عن أسفها لإعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، كما أدانت روسيا "التصرف المدمر" من أمريكا بإعادة فرض العقوبات.

أما بالنسبة للهند، أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، فلها علاقات دبلوماسية وثيقة مع طهران، حيث تشيد ميناء استراتيجيا يُطلق عليه تشابهار من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل بحلول 2019.

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هذه هي المجالات التي تشملها العقوبات الأمريكية على إيران

التعويل على الاتحاد الأوروبي لتجاوز العقوبات المالية


ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران حسين رويوران أن إيران مازالت تعول على الدول الأوروبية، خصوصاً فيما يتعلق بتجاوز العقوبات المصرفية والمالية. وقد وضعت الدول الأوروبية آلية خاصة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، ورغم أنه كان من المقرر أن تصبح تلك الآلية الأوروبية الجديدة، التي تهدف إلى تسهيل الدفع مقابل الصادرات الإيرانية، سارية قانونياً بحلول تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، بالتزامن مع الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، لكن دبلوماسيون أكدوا أن تطبيقها الفعلي لن يبدأ قبل أوائل العام المقبل.

ويضيف رويوران: "إيران في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه قبل الاتفاق النووي"، ويوضح: "قبل الاتفاق النووي كانت العقوبات أممية في حين أن العقوبات الآن أحادية من قبل الولايات المتحدة"، ويضيف: "تمتلك إيران الآن هامشاً أكبر بكثير من السابق وتستطيع من خلاله تجاوز هذه العقوبات، خصوصاً وأن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ترفض الإملاءات الأمريكية". 

ورغم شكوك من أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع تجاوز العقوبات الأمريكية على إيران، بسبب ارتباط مصالح العديد من الشركات الأوروبية بالولايات المتحدة، إلا أن الخبير بالشؤون الإيرانية نجاح محمد علي لا يرى حتى الآن أيّ مؤشر على أن الاتحاد الأوروبي "سيخضع لأمريكا" في مسألة العقوبات على إيران ويتابع: "هدف الدول الأوروبية لا يكمن في المصالح الاقتصادية بالدرجة الأولى، كما يصور البعض، بل الهدف هو حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

التعويل على" التماسك الداخلي"
وعلى الصعيد الداخلي يرى رويوران أن "إيران تعمل على زيادة التضامن الوطني داخل البلاد ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد والاعتماد على الخارج"ويضيف أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران: "عادة ما تزيد العقوبات من التضامن بين الإيرانيين، ويجب ألا ننسى أن إيران حققت تقدمها النووي والصاروخي تحت الحصار في السابق". 

 

لكن الباحث في الشؤون الإيرانية نجاح محمد علي يرى أن مشكلة إيران الأساسية هي في الداخل، ويضيف: "إيران تعاني من صراعات داخلية بين المحافظين المتشددين من جهة وبين المعتدلين والإصلاحيين من جهة أخرى"، محذراً من أن انهيار الاتفاق النووي مع إيران قد يكون سبب صعود التيار المتشدد.

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مسائية DW: هل مازالت العقوبات على إيران "الأقسى في التاريخ"؟

اختفاء ناقلات النفط من الرادارات!

ومن بعض الإجراءات التي قد  تتخذها إيران لمحاولة "الالتفاف" على العقوبات الأمريكية، ما قامت به في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر إطفاء أجهزة الإرسال في ناقلات النفط الإيرانية لتختفي من الرادارات، ما يعني أن الولايات المتحدة تستطيع معرفة حركة ناقلات النفط الإيرانية فقط عن طريق مراقبتها بالأقمار الصناعية، وهو ما يعتبر مهمة أصعب من مهمة رصدها عن طريق الرادارات.
وفي هذا الخصوص، يقول سمير مدني من شركة "تانكر تراكر "المختصة بمراقبة حركة الناقلات عالمياً لفرانس برس: "هذه المرة الأولى التي أرى فيها تعتيماً كاملاً. هذا شيء فريد من نوعه".

الحصول على جوازات من دول أخرى

وقد يكرر الإيرانيون ما فعلوه في السابق من شراء جوازات سفر من دول أخرى، كما فعلوا في جزر القمر، حيث اشترى عشرات التجار ورجال الأعمال الإيرانيين جوازات سفر من البلد الإفريقي منذ عام 2008، قبل أن تلغي جزر القمر تلك الجوازات في الآونة الأخيرة بضغوط إماراتية أمريكية.

مختارات

مع بدء استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران. قالت الحكومة الألمانية إنها وفرت ضمانات ائتمانية للصادرات الألمانية لإيران لنحو 60 صفقة. (03.11.2018)

من المقرر أن تدخل عند منتصف ليل الأحد/الإثنين عقوبات أمريكية على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ، بحيث يصبح أي طرف يحصل على النفط من إيران عرضة لإجراءات من جانب الحكومة الأمريكية. وإيران تتوعد. (04.11.2018)

وتتيح جوازات السفر الصادرة من جزر القمر إمكانية السفر دون تأشيرة إلى مناطق في الشرق الأوسط والشرق الأقصى ويمكن أن يستخدمها إيرانيون لفتح حسابات في بنوك أجنبية وتسجيل شركات في الخارج.

ولا تسمح الحكومة الإيرانية رسمياً لمواطني البلاد بحمل جواز سفر ثان. لكن مصدراً إيرانياً مطلعاً على عمليات شراء جوازات السفر الأجنبية قال لرويترز إن وزارة الاستخبارات الإيرانية أعطت الضوء الأخضر لبعض كبار الشخصيات في قطاع الأعمال والشركات للحصول على هذه الجوازات لتسهيل السفر والمعاملات المالية.
ويبقى الاحتمال الأخير لدى إيران في حال انهيار الاتفاق النووي، كما يرى نجاح محمد علي، هو أن تكرر سيناريو كوريا الشمالية لكن "بطريقتها الخاصة"، وهو أن تنسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهو ما يخشاه كثيرون لأنه يفتح باب صراعات قد لا تكون من مصلحة أي طرف في المنطقة.


محيي الدين حسين

  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (gemeinfrei)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    البداية النووية

    كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

  • Ayatollah Khomeini - islamische Revolution (Getty Images/Afp/Gabriel Duval)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي

    الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

  • Bildergalerie Revolution 57 im Iran (akairan.com)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    البحث عن حلول

    سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

  • Iranisches Atomkraftwerk (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب!

    في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

  • Mohammed el Baradei Internationale Atomenergiebehörde mit Hassan Rowhani (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران

    طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

  • Iran Präsident (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    شد وجذب

    أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

  • UN-Resolution Iran Uran-Anreicherung Katar UN-Sicherheitsrat (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    فصل جديد

    في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

  • Iran Atomanreicherungsanlage (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    مفاعلات نووية سرية

    في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

  • Iran Atomgespräche in Wien 24.11.2014 Gruppefoto (ISNA)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    على مشارف حل

    في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

  • Symbolbild - Atomabkommen mit dem Iran (Getty Images/AFP/R. Wilking)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    الاتفاق التاريخي

    في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.

  • Hassan Rohani und Barack Obama (Bildcombo) (Getty Images/A. Burton/M. Wilson)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    طموحات حدها الاتفاق!

    كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.

  • USA Trump verlässt den Raum ARCHIV (Imago/Zumapress/C. May)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    أمريكا تنسحب

    آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا. مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

بعد سنوات من الشد والجذب بين إيران والدول الغربية، بخصوص برنامجها النووي، تم التوصل عام 2015 إلى اتفاق علقت عليه آمال كثيرة. لكنه بدا واضحا أن الاتفاق لم ينه المشروع النووي، خاصة بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق. (09.05.2018)  

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