 كيف ساعد الغرب كوريا الشمالية في تطوير بيرتها الوطنية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.07.2022

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سياسة واقتصاد

كيف ساعد الغرب كوريا الشمالية في تطوير بيرتها الوطنية؟

تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى العشرين لإنتاج البيرة الوطنية التي يُطلق عليها اسم "تايدونغانغ". ورغم الاحتفاء بهذه المناسبة إلا أن كوريا الشمالية لم تعترف بالجذور الرأسمالية لهذا الشراب، فما هي قصة هذه الجذور؟

تايدونغانغ - اسم البيرة الوطنية في كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تحتفل ببيرتها الوطنية، لكن ما هي جذورها؟

يحظى شراب "تايدونغانغ" وهو الاسم الذي يُطلق على مشروب البيرة الوطنية في كوريا الشمالية بشعبية كبيرة في العاصمة بيونغ يانغ خلال أشهر الصيف. ورغم هذه الشهرة، إلا أن الكثير من عشاق هذه البيرة لا يعرفون حقيقة مفادها أن جذورها تعود إلى الرأسمالية الغربية. نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تقريرا مؤخرا يحتفي بإنشاء مصنع تايدونغانغ لتخمير البيرة قبل عقدين في العاصمة في بيونغ يانغ حيث أكد التقرير أن المصنع "جرى تشييده تحت رعاية الرئيس كيم جونغ إيل"، إذ تم البدء في البناء عام 2000. ووفقا لتقرير فإن كيم جونغ أيل "أمر ببناء المصنع الجديد لإنتاج بيرة ذات جودة  عالية لسكان البلاد وقد اختار بنفسه موقع المصنع حيث أظهر اهتماما خاصا بعملية بناءه". 

مختارات

المذاق والنكهة

وأضافت الوكالة أن كيم جونغ أون، زعيم البلاد الحالي ونجل كيم جونغ إيل، تابع وأشرف على بناء مصنع الجعة حيث تفقده عدة مرات من أجل "تشجيع المسؤولين والعاملين فيه على تحسين جودة بيرة خاصة مذاقها ونكهتها". يبلغ إنتاج المصنع 70000 كيلو لتر من البيرة سنويا حيث يُجرى استخدام مياه الينابيع الطبيعية في منطقة ميليم فضلا عن الشعير والجنجل الذي يُزرع شمال البلاد فيما تبلغ نسبة الكحول في البيرة 5.7 بالمائة وتعد نسبة عالية مقارنة بمشروبات البيرة في بلدان شرق آسيا.

تعود قصة هذه البيرة إلى عام 2000 عندما كانت أجواء العلاقات بين كوريا الشمالية وبقية بلدان العالم إيجابية مقارنة بالوضع الراهن. وفي ذلك الوقت، قررت الحكومة بعد أن حصلت على تمويل جيد إنشاء مصنع للجعة، لكن العقبة الرئيسية تمثلت في افتقارها إلى الخبرة المحلية، لذا كانت أبسط الطريق شراء مصنع من خارج البلاد لتصنيع البيرة.

وقد تكللت هذه المساعي ببعض النجاح فمن خلال الاتصالات داخل ألمانيا عهدت كوريا الشمالية إلى وسيط تجاري يُدعى "أفي أومز" مهمة إيجاد مصنع مناسب لتصنيع البيرة ليجد أومز ضالته في بلدة تروبردغ في مقاطعة ويلتشير بإنجلترا حيث أغلق مصنع تابع لشركة "يوشيرز" لصناعة البيرة ويجرى بيع المعدات.

زجاجات بيرة تايدونغانغ الكورية الشمالية مصفوفة في مصنع قرب العاصمة بيونغ يانغ / قي 23 سبتمر 2019

تايدونغانغ بيرة شعبية في كوريا الشمالية، هل تنافس البيرة مشروب الشاي التقليدي في بلدان شرق آسيا؟

يعد جاري تود من أكثر الشخصيات التي على دراية بالأمر إذ كان رئيس المصنع حتى إغلاقه فيما طُلب منه المساعدة في انجاز صفقة البيع. وفي مقابلة مع DW، قال "كانت مفاجأة أن نسمع أن من يريد شراء المصنع كوريا الشمالية. وذات يوم وصل مسؤولون حكوميون من كوريا الشمالية وأشخاص يصنعون الجعة. لكن كان من الواضح جدا أنهم لا يعرفون شيئا عن صناعة البيرة وتخميرها". وأضاف "كان الوفد يضم أيضا بعض المهندسين الروس فيما كانت العملية معقدة نظرا لهذا الكم الكبير من اللغات".

نقل مهارات تخمير البيرة

وعلى وقع ذلك، أضحى واضحا أنه سيتعين على تود تعليم الجانب الكوري الشمالي مهارات تخمير البيرة نظرا لعدم خبرتهم في هذا المجال فيما استغرقت عملية التعليم قرابة خمسة أشهر بداية من تخمير البيرة وحتى تعبئتها بعناية وتجهيزها ونقل المعدات إلى كوريا الشمالية. وأضاف أن "أُعجب كثيرا بالمصنع وظهر عليهم الحماس بشأن قدرتهم على نقل كل شيء إلى بلادهم وإعادة تشغيل المصنع  مرة أخرى. وقد رغبوا في الحصول على كل شيء في المصنع حتى الأكواب البلاستيكية لانها غير متوفرة في بلادهم". 

وأضاف "رغبوا في الحصول على مقاعد المرحاض، لدرجة أن أحدهم كان يتجول ومعه مقعد مرحاض. لقد خلعوا المسامير ونزعوا البلاط الواحد تلو الآخر...لقد أخذوا كل شيء". لكن مهمة تود لم تنتهي عند هذا الأمر إذ شمل ذلك مفاجأة صدمته فلم تكن ترد على ذهنه على الإطلاق، قائلا "أبلغ الجانب الكوري الشمالي إدارة المصنع أنهم يريدونني أن أذهب إلى كوريا الشمالية لتجهيز كل شيء وبدء عملية تخمير البيرة".

وأضاف "كان الأمر ينطوي على فترة قد تصل لعامين على أقل تقدير، وكان لدي في ذاك الوقت عائلتي ولم أرغب في السفر إلى كوريا الشمالية". وبعد مرور الأعوام، تذوق تود بيرة "تايدونغانغ" حصل عليها من صحفي زار المصنع في كوريا الشمالية. وفي ذلك، قال تود "كانت جيدة جدا أفضل بكثير مما كنت أتوقع وكنت منبهرا حيث كان مذاقها جيدا خاصة في نهايتها".

أنواع متعددة من بيرة تايدونغانغ الكورية الشمالية / 26 يوليو 2022

مظهر جذاب وطعم يذكر بالبيرة الانجليزية، هل تنجح البيرة الكورية الشمالية "تايدونغانغ" في الحضور إلى أسواق خارجية؟

البيرة..مصدر فخر في كوريا الشمالية

ومنذ إنشاء المصنع وتصنيع البيرة، باتت "تايدونغانغ" مصدر فخر بين الكوريين الشماليين، وفقا لما ذكرته تشونغ هيون سوك وهي مواطنة من كوريا الشمالية تعيش حاليا في اليابان قامت بزيارة بيونغ يانغ بشكل منتظم في الماضي. وفي مقابلة مع DW، قالت "اندهشت من مذاقها مقارنة بالبيرة في اليابان. كانت هناك حدائق لتناول البيرة على ضفاف نهر تايدونغانغ وسط بيونغ يانغ حيث يشرب الناس البيرة في شهور الصيف مع الأصدقاء".

وأضافت " أحد أصدقائي قال إن شرب البيرة يعد الشيء المفضل عندما تشتد حرارة الطقس خاصة بين الشباب والنساء". وبسبب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، تقول إنه من الصعب عليها شراء بيرة "تايدونغانغ" خاصة في ظل إغلاق الحدود بين الصين وكوريا الشمالية بسبب قيود كورونا. وقالت "لا أزال اتذكر لونها الغامق مقارنة بالبيرة اليابانية فيما كان مذاقها يقترب من البيرة الانجليزية".

جوليان ريال / م ع

  • Nordkorea Abfahrt Kim Jong Un nach Vietnam (picture-alliance/AP Photo/KCNA)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    قطار الزعيم مصفح وبطيء!

    كان بإمكان زعيم كوريا الشمالية السفر لمدة خمس ساعات بالطائرة إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكنه اختار السفر لمسافة 4 آلاف كيلومتر بالقطار ولمدة 60 ساعة إلى هانوي. والمدهش أن القطار المصفح الذي يستخدمه كيم يونغ أون بطيء نسبيا، إذ تتراوح سرعته ما بين 60 و 80 كيلومتر في الساعة.

  • Nordkorea Sonderzug von Kim Yong-Un (picture-alliance/Yonhapnews)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    الخوف من السفر بالطائرة

    قطار الزعيم الكوري فخم وفاره جدا. اانطلق القطار يوم السبت (23 شباط/ فبراير) من كوريا الشمالية، وسيصل العاصمة الفيتنامية هانوي في الموعد المحدد لقمة مع ترامب يوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير). وتجدر الإشارة إلى أن والد أون أيضا، كيم يونغ إيل كان مغرما بالسفر بالقطار، ويبدو أن الزعيم الكوري كيم يونغ أون لديه خوف من السفر بالطائرة لذا غالبا ما يسافر بالقطار.

  • Kim Jong Un am Flughafen in Singapur (picture-alliance/dpa/Ministry of Communications and Information of Singapore/T. Tan)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    السفر بطائرة صينية

    خوف زعيم كوريا الشمالية من السفر بالطائرة، يبدو أنه صحيح. إذ أنه سافر إلى سنغافورة في حزيران/ يونيو العام الماضي بطائرة من الخطوط الجوية الصينية للقاء الرئيس الأمريكي دنالد ترامب. وهذا ما يرجح الشائعات التي تقول إن طائرته الرئاسية غير قادرة على الطيران.

  • Merkel und Pofalla im Panoramawagen des Rheingoldexpress (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    ميركل أيضا تسافر بالقطار

    المسشتارة أنغيلا ميركل أيضا واجهت مشاكل مع طائرتها الحكومية، إذ اضطرت للسفر بطائرة عادية نهاية العام الماصي لحضور قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث لم يكن ممكنا السفر بالقطار إلى هناك. وفي هذه الصورة التي تعود لعام 2009، تسافر ميركل مع سكرتير حزبه آنذاك، رونالد بوفالا، على متن قطار "راين غولد اكسبرس" الفخم.

  • Luxuszug Rheingold (Imago/Becker&Bredel)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    قطار فخم مميز

    قطار "راين غولد" الفخم كان في عشرينات القرن الماضي مخصصا للرحلات معينة مميزة. وفيما كان المواطنون العاديون يسافرون على متن قطارات من الدرجة الثالثة، كان السفر بهذا القطار الفخم شيئا مميزا جدا. وفي الماضي كان الكثير من السياسة يحبون السفر على متن القطارات الفخمة الفارهة.

  • Adenauer reist 1957 im Wahlkampfzug (picture-alliance/dpa/UPI)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    مقر حكومي متنقل

    في الصورة كونراد أديناور، مستشار ألمانيا الأول بعد الحرب العالمية الثانية، على متن قطار مع مستشاريه ومعاوينه أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول 1957. وكان القطار يحتوي على كل ما كان يحتاجه المستشار الألماني: قسم للجلوس والاجتماع وقسم للنوم والراحة ومكاتب عديدة مختلفة. وكان القطار بالنسبة لكونراد أديناور بمثابة مركز للحملة الانتخابية ومقر حكومي متنقل.

  • Bundeskanzler Willy Brandt Wahlkampfreise im Sonderzug (Imago/Sven Simon)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    مغرم بالقطارات والسفر بها

    فيللي براندت، مستشار ألمانيا بين عامي 1969 و1974، كان مغرما أيضا بالقطارات والسفر بها. في الصورة براندت مع الصحافيين في قطار خاص أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي عام 1972.

  • Russland Putin in Präsidentenwagon (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    بوتين بمفرده في القطار!

    ليس زعيم كوريا الشمالية وحده يقطع مسافات طويلة بالقطار، الرئيس الروسي أيضا يسافر أحيانا بالقطار من مدينته سان بطرسبورغ إلى فلاديفستوك، حوالي 10 آلاف كيلومتر. الصورة تعود لعام 2012 حيث يجلس بوتين في المقصورة الرئاسية.

  • China Putin und Jinping Treffen im Zug (picture-alliance/dpa/Tass/A. Druzhinin)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    بوتين ليس وحيدا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شين جينبينغ صيف عام 2018 على متن قطار سريع حديث يسافر إلى مدينة تيانجين الصينية العملاقة. ويعرف الصينيون كيف يمكنهم توفير الراحة والهدوء لضيفهم الروسي، بوضع باقة ورد جميلة ملونة على الطاولة.

  • BG Das machen Politiker in ihrer Freizeit - Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    ساسة يحبون اللعب والتسلية بالقطار

    إن لم يسافر يمكنه اللعب بالقطار أيضا. في الصورة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، حصل على هدية أثناء زيارته للصين عام 2017، الهدية كانت عبارة عن نموذج لقطار صيني سريع حديث، حيث كان مضيفه الصيني، عمدة منطقة شاندونغ، كان يعرف أن زيهوفر يحب التسلية بالقطارات ولديه في البيت نموذج مصغر لقطار مع كل مستلزماته من سكة حديد وإشارات ضوئية وجسور وأنقاق ومحطات. إعداد: ماركو مولر/ ع.ج


 

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