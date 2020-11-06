 كيف رد ترامب على قرار فيسبوك حظره حتى مطلع 2023؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.06.2021

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كيف رد ترامب على قرار فيسبوك حظره حتى مطلع 2023؟

بعد اقتحام الكابيتول حظر فيسبوك حساب الرئيس الأمريكي السابق ترامب لأجل غير مسمى، والآن وبعد مراجعة الأمر قرر الموقع تعليق حسابه حتى مطلع 2023 في رسالة تحذير إلى أي سياسي قد ينتهك في المستقبل معايير النشر في الموقع.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (أرشيف)

بعد حظره لمدة عامين من النشر في موقع فيسبوك، الرئيس الأمريكي السابق ترامب يعتبر القرار إهانة لملايين الناخبين الامريكيين

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمعة (الرابع من حزيران/ يونيو 2021) أن تعليق حسابه لمدة عامين على موقع فيسبوك "إهانة" للناخبين، مجددا التأكيد أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سُرقت منه.

مختارات

دون تقديم أي توضيحات وبعد أسابيع قليلة على إطلاقها، أقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إغلاق مدونته الخاصة، التي كانت تحمل اسم "من مكتب دونالد جيه ترامب". فهل يعود ترامب قريباً إلى وسائل التواصل؟

اعتبرت المستشارة ميركل إغلاق حسابات ترامب في شبكات تواصل اجتماعي "يطرح إشكالية"، فيما أعرب مسؤول أوروبي كبير عن شكوكه في أحقية هذه الشبكات وحدها في وقف حسابات رئيس أميركيا.

حقق عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك أرباحا قياسية خلال جائحة كورونا ما أثار دعوات لتحملها مسؤولياتها خاصة حيال الخصوصية والضرائب وهو ما كان محور النقاش خلال مؤتمر "re:publica" الرقمي في برلين هذا العام.

وقال ترامب في بيان إن "قرار فيسبوك إهانة لـ75 مليون شخص (...) صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020". وأضاف "ينبغي عدم السماح لهم بالإفلات بهذه الرقابة وكم الأفواه، وفي النهاية سنفوز. لا يمكن لبلدنا تحمل هذه الانتهاكات بعد الآن!".

وأعلنت شركة فيسبوك اليوم الجمعة تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق على منصتها لمدة عامين، لافتة أيضا إلى أن الشخصيات السياسية ستعاقب أسوة بالمستخدمين الآخرين إذا انتهكت قواعد المنصة الاجتماعية، وخصوصا في حال التضليل الاعلامي.

وهذا القرار تتركز عليه الأنظار لمعرفة مؤشرات على طريقة تعامل الشركة في المستقبل مع زعماء العالم الذين يخالفون القواعد.

وقال الموقع إن ترامب لن يستطيع العودة إلا "مع زوال الأخطار التي تهدد أمن الرأي العام"، وذلك بعدما علق حسابه موقتا في السابع من كانون الثاني/يناير الفائت لتشجيعه أنصاره خلال اقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن، في قرار غير مسبوق.

وكان مجلس الرقابة في شركة فيسبوك أيد يوم الأربعاء الماضي تعليق حساب ترامب، لكنه قال إن الشركة أخطأت عندما جعلت التعليق لأجل غير مسمى ومنحها ستة أشهر لتقديم "رد مناسب".

ووصف ترامب حظره من منصات التكنولوجيا بأنه "وصمة عار كاملة" وقال إن الشركات "ستدفع ثمنا سياسيا".

ص.ش/خ.س (أ ف ب، رويترز)

  • Narendra Modi Varanasi Indien (Getty Images/K.Frayer)

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  • USA Washington - Donald Trump bei treffen zu Health Care (Getty Images/AFP/N. Kamm)

    الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

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    تحظى الصفحة الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمتابعة عشرين مليون شخص، فيما يحظى حسابه الشهير على تويتر بخمسة وعشرين مليون متابع. الدراسة التي خرجت بهذه المعطيات استفادت من إحصائيات وفرتها خدمة كراودتانغل على فيسبوك.

  • US-Präsident Barack Obama Wisconsin (picture alliance/dpa/T.Maury)

    الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

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  • Königin RaniaAl Abdullah Jordanien (picture alliance/dpa/Balkis Press)

    الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

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  • Deutschland Köln Pro-Erdogan-Demonstration (Reuters/T. Schmuelgen)

    الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

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    الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

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  • Kambodscha Hun Sen Anhänger (Getty Images/AFP/T.C.Sothy)

    الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك

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