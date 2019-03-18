كيف ردت رئيسة وزراء نيوزيلندا على قاتل قطتها!

اعترف رجل بقتل قطة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن في عام 2017. وقال الرجل (كريس) في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام محلية، إن الحادث وقع عندما كان يقود سيارته إلى الوراء من أجل أن يخرج من ممر منزله، وأضاف أن منزله يقع على مقربة من منزل أردرن في أوكلاند، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من تولي السياسية أعلى منصب في البلاد.

وكانت القطة المسماة "بادلز" قد توفيت في أواخر سنة 2017، ونعتها جاسيندا أردرن في تدوينة لها على حسابها الخاص على موقع "فيسبوك". ونشرت رئيسة وزراء نيوزيلندا صورة القطة مع تعليق لها تقول فيه "كل شخص فقد حيواناً أليفاً سيعرف الحزن الذي نشعر به. لقد كانت القطة بادلز محبوبة جداً".

وتابع كريس أنه حاول العثور على مالك القطة "بادلز" بعدما دهسها بسيارته، بيد أنه شعر بالخوف لأن أحد الجيران قال له إنها قطة رئيسة الوزراء. وأردف نفس المتحدث أنه بعد نحو شهر تلقى رسالة مسجلة على هاتفه وقال: " لقد كانت جاسيندا. لقد هاتفتني في الأساس لقول: أنا آسفة لأنك اضطررت للمرور بهذا، وأشكرك على البطاقة (التي أرسلتها).. لقد كان هذا غاية في اللطف أن تأخذ من وقتها لتتأكد أنني بخير بعدما دهست قطتها!".

يشار إلى أن القطة المتوفاة كانت معروفة على نطاق واسع لامتلاكها حساب على موقع "تويتر"، والذي كان يحمل اسم "FirstCatofNZ" وكان لديها اكثر من 10 آلاف متابع.

ر.م/ع.خ ( د ب أ)