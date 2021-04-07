كيف خلقت جائحة كورونا أزمة كاتشاب في أمريكا؟

”لو كنت سألتني منذ 18 شهراً ماضية ما إن كان لدي مخاوف بسبب نقص في الكاتشاب، كنت سأجيبك بعبارة: هل أنت مجنون؟". هكذا وصف صاحب أحد المطاعم بولاية كولورادو، لموقع سي إن إن الأمريكي، أزمة نقص الكاتشاب التي تشهدها الولايات المتحدة حاليا.
وتعاني المطاعم الأمريكية من نقص في عبوات وأكياس الكاتشاب التي يتم تقديمها بصحبة الوجبات المطلوبة لاصطحابها خارج المطاعم.
واشتد الطلب على الكاتشاب منذ شهور الصيف الماضي، لتزيد حدتها حاليا.
وبدأت الأزمة مع دعوة مراكز مراقبة ومنع الأمراض الأمريكي CDC بتجنب خدمات تقديم الطعام التقليدية داخل المطاعم وتشجيع خيارات أخرى تناسب الوضع بعد جائحة فيروس كورونا، مثل توصيل الوجبات للمنازل.
وبدأت المطاعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة في تخزين المقبلات والمشروبات الباردة، لتقديمها للزبائن الذين يعملون حالياً من منازلهم ويأتون للمطاعم لتسلم وجباتهم ومن ثم المغادرة بسرعة. ولهذا دخلت هذه المطاعم التقليدية لأول مرة في منافسة مباشرة مع مطاعم الوجبات السريعة، والتي رفعت من الطلب على عبوات الكاتشاب.
وبينما انخفضت الكمية المعروضة منه، أدى ارتفاع الطلب على الكاتشاب لارتفاع سعره حيث زاد بمعدل 13 بالمئة منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لموقع جريدة وول ستريت جورنال.
وقررت شركة هاينز، والتي تعد أكبر منتج للكاتشاب في الولايات المتحدة، رفع الانتاج بمعدل 25 بالمئة، وهو ما يقدر بـ 12 مليار كيس كاتشاب في العام الواحد. وصرح ممسؤول بأن الشركة قامت بـ ”استثمارات استراتيجية" في عملية التصنيع ببداية الجائحة للاستجابة للزيادة في الطلب على أكياس الكاتشاب.
د.ب./ع.ح./خ.س.
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