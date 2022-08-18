 كيف تُضرّ جائحة كورونا باقتصاد غانا | DW الأخبار | DW | 15.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

كيف تُضرّ جائحة كورونا باقتصاد غانا

لا يُشكل عدد الإصابات مشكلة في غانا حاليا، لكن الدولة الإفريقية تعاني من عواقب الجائحة الاقتصادية، وبخاصة في قطاع الزراعة حيث تواجه المزارعات - تحديدًا ـ صعوبات كبيرة.

المزيد من المركز الإعلامي

الجائحة تُفاقم من وضع المرأة الإفريقية

الجائحة تُفاقم من وضع المرأة الإفريقية 18.08.2022

الزراعة الحضرية

الزراعة الحضرية 12.08.2022

كيف ننقذ أطفال إفريقيا من سوء التغذية؟

كيف ننقذ أطفال إفريقيا من سوء التغذية؟ 04.08.2022

إفريقيا ما بعد كورونا

إفريقيا ما بعد كورونا 26.05.2022

المزيد DW الأخبار

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

هل تؤثر اللقاحات الجديدة على مستقبل الجائحة؟ 15.09.2022

هل لقاحات الحمض الريبوزي النووي المرسال الجديدة ضرورية فعلا؟

هل لقاحات الحمض الريبوزي النووي المرسال الجديدة ضرورية فعلا؟ 15.09.2022

A woman walks with a grocery bag in the usually bustling landmark of Jemma el-Fnaa, in Marrakech, Morocco, Wednesday, July 22, 2020. Morocco's restrictions to counter the coronavirus pandemic have taken a toll on the carriage horses in the tourist mecca of Marrakech. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

تراجع الإقبال على التطعيم في المغرب 15.09.2022

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل لأوكرانيا في مواجهة روسيا 15.09.2022

اقرأ أيضا

FILE PHOTO: Security forces patrol as people wait for the arrival of the rescued JSS Jangebe schoolgirls in Jangebe, Zamfara, Nigeria March 3, 2021. REUTERS/Afolabi Sotunde/File Photo

أفريقيا تتسلح .. ثمن باهظ تدفعه دول القارة في التصدي للإرهاب! 11.09.2022

تعمل العديد من البلدان الأفريقية على زيادة نفقاتها العسكرية، وبعضها ينفق كثيرا لهذا الغرض. وفي ظل وجود خزائن فارغة؛ يتعين على بعض الحكومات اتخاذ قرارات صعبة بشأن المبلغ الذي يمكن أن تنفقه بالفعل من أجل حماية أمنها.

A track driver comes for unloading bags with the daily harvest of coffee cherries at the coffee factory of Mubuyu Farm, Zambia. Mubuyu farm is the largest producer of coffee in Zambia and the only private one. It belongs to Willem Lublinkhof who came to the country 45 years ago with the Dutch development service. Because coffee products are not very popular among Zambians, the bulk of it goes for export. There are 65 hectares of land under the coffee plantation today instead of 300 hectares in 2009. The manager of the coffee production Monday Chilanga says that the main reason of the reducing is very low prices for coffee. (Photo by Oleksandr Rupeta/NurPhoto)

رغم الإمكانيات.. لماذا تعجز قارة أفريقيا عن توفير غذائها؟ 17.06.2022

فاقم الجفاف وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا أزمة الجوع والغذاء في أفريقيا، لكن رغم ذلك تستطيع التغلب على أزمتها؛ حيث هناك الأراضي الخصبة والمياه اللازمة التي يمكن أن تغطي حاجتها. لكن قبل ذلك لابد من تجاوز بعض العقبات.

File photo dated March 29, 2022 of Indian Farmers thresh a harvested wheat crop in a field during a hot summer day in outskirts Village Of Ajmer, Rajasthan, India. Russiaâs invasion of Ukraine and the subsequent western sanctions on Russia have affected wheat exports from the Black Sea region and impacted food security in several countries, especially in Africa and West Asia. The disruption to global wheat supplies in turn has thrown open opportunities that Indiaâs grain exporters are eyeing, especially given the domestic surplus availability of the cereal. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal said on Friday that Egypt, one of the largest importers of wheat, had agreed to source the cereal from India. Photo by ABACAPRESS.COM

سيناريوهات كارثية توقد لهيب أسعار الغذاء في العالم 03.06.2022

يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.

links: Football - Qatar 2022 FIFA World Cup Qualifier - Egypt v Libya - Borg El Arab Stadium - Borg El Arab - Egypt. Egypt captain Mohamed Salah during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © Sports Inc URN:62951478 rechts: YAOUNDE, CAMEROON - FEBRUARY 02: Sadio Mane of Senegal is seen during the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 semi final football match between Burkina Faso and Senegal at Stade Ahmadou-Ahidjo in Yaounde, Cameroon on February 2, 2022.ÄãÄãÄãÄãÄãÄãÄã Haykel Hmima / Anadolu Agency

من يفوز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا: صلاح أم مانيه؟ 20.07.2022

في حفل يقام في المغرب سيتم اختيار أفضل لاعب في إفريقيا، والمنافسة محتدمة بين السنغالي ساديو مانيه والمصري محمد صلاح. ولكن ماذا عن الجزائري رياض محرز والمغربي أشرف حكيمي؟