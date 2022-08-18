كيف تُضرّ جائحة كورونا باقتصاد غانا

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لا يُشكل عدد الإصابات مشكلة في غانا حاليا، لكن الدولة الإفريقية تعاني من عواقب الجائحة الاقتصادية، وبخاصة في قطاع الزراعة حيث تواجه المزارعات - تحديدًا ـ صعوبات كبيرة.
تعمل العديد من البلدان الأفريقية على زيادة نفقاتها العسكرية، وبعضها ينفق كثيرا لهذا الغرض. وفي ظل وجود خزائن فارغة؛ يتعين على بعض الحكومات اتخاذ قرارات صعبة بشأن المبلغ الذي يمكن أن تنفقه بالفعل من أجل حماية أمنها.
فاقم الجفاف وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا أزمة الجوع والغذاء في أفريقيا، لكن رغم ذلك تستطيع التغلب على أزمتها؛ حيث هناك الأراضي الخصبة والمياه اللازمة التي يمكن أن تغطي حاجتها. لكن قبل ذلك لابد من تجاوز بعض العقبات.
يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.
في حفل يقام في المغرب سيتم اختيار أفضل لاعب في إفريقيا، والمنافسة محتدمة بين السنغالي ساديو مانيه والمصري محمد صلاح. ولكن ماذا عن الجزائري رياض محرز والمغربي أشرف حكيمي؟
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