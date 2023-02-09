 كيف توازن الصين علاقاتها مع ضفتي الخليج؟ | مسائية DW | DW | 14.02.2023

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مسائية DW

كيف توازن الصين علاقاتها مع ضفتي الخليج؟

في مستهل زيارة إلى بكين تدوم ثلاثة أيام.. الرئيس الإيراني يلتقي نظيره الصيني والطرفان يتحدثان عن تعميق التعاون في مجالات عدة.. فماذا تمخض عن هذه الزيارة؟ وكيف توازن الصين علاقاتها مع ضفتي الخليج؟

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