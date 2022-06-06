 كيف تنشأ ظاهرتا (إل نينو) و (لا نينا)؟ | المستقبل الآن | DW | 12.06.2022

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المستقبل الآن

كيف تنشأ ظاهرتا (إل نينو) و (لا نينا)؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع يتعلق بظواهر طبيعية تختلف من مكان لآخر مثل ظاهرتي (إل نينو) و (لا نينا).

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