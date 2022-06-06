كيف تنشأ ظاهرتا (إل نينو) و (لا نينا)؟

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 31 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 31 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر عدد الإصابات، فيما تفاقم الوضع في إسبانيا وأمريكا اللاتينية.