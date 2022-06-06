كيف تنشأ ظاهرتا (إل نينو) و (لا نينا)؟

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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع يتعلق بظواهر طبيعية تختلف من مكان لآخر مثل ظاهرتي (إل نينو) و (لا نينا).
يطلق عليه اسم متحور "لامبدا": سلالة جديدة لفيروس كورونا تحت مراقبة خاصة لمنظمة الصحة العالمية ظهرت في دول أمريكا اللاتينية. كما انتقلت هذه السلالة التي تحمل عددا من التحورات إلى أوروبا أيضا. فماذا يعرف الخبراء عنها؟
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 31 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر عدد الإصابات، فيما تفاقم الوضع في إسبانيا وأمريكا اللاتينية.
تتسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في العالم مع تسجيل أكثر من 16 مليون حالة إصابة أكثر من نصفها في أمريكا اللاتينية، فيما أكدت إسبانيا أنها "تسيطر" على الوضع رغم الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
فيما لا تزال جائحة كورونا تتسع حول العالم وتسجل مستويات قياسية جديدة في عدد الإصابات والوفيات، لجأت الدول الأوروبية إلى وضع خطط لمواجهة والحد من عودة انتشار الفيروس.
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