 كيف تفعل خاصية ″الوضع الليلي″ في واتساب! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 05.03.2020

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علوم وتكنولوجيا

كيف تفعل خاصية "الوضع الليلي" في واتساب!

بعد طول انتظار أعلن تطبيق الدردشة العملاق واتساب إطلاق خاصية الوضع الليلي القاتم أو ما يعرف بـ Darke mode التي تحمي عيني المستخدمين وتطيل عمر بطارية الهاتف. فكيف يمكنك تفعيلها على هاتفك؟

شعار واتس آب الأخضر والأسود الخاص بالوضع الليلي

الخاصية الجديدة توفر بشكل ملحوظ من استهلاك التطبيق لشحن بطارية الهاتف

في مفاجأة سارة للكثير من عشاق ومستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر في العالم أعلنت شركة واتساب رسمياً عن أن تطبيقها المشهور بلونه الأخضر أصبح يحتوي أيضاً على خاصية "الوضع الليلي"  الشاشة السوداء. وبات ممكنا الآن لمستخدمي هواتف آي أو أس وآندرويد في آخر إصداراته. ومنذ أشهر كان التصميم القاتم الجديد مثار جدل بين مستخدمي برنامج الدردشة الذين يبلغ عددهم نحو ملياري إنسان بحسب آخر إحصائية خرجت بها الشركة الشهر الماضي.

الخاصية الجديدة تتيح للمستخدم إمكانية جعل كامل خلفية تطبيق واتساب قاتمة اللون، وهو ما ينعكس إيجاباً على تقليل إجهاد العين في الأماكن المظلمة، كما ينقل موقع "أر تي أل" الألماني. كما أن هذه الخاصية تعمل على حفظ بطارية الهواتف الذكية المزودة بشاشات Amoled وبالتالي إطالة عمرها خلال الاستخدام.

ووفقاً لشركة واتساب فقد روعي جانبان في تطوير هذه الخاصية الجديدة، أولهما ضرورة تقليل إجهاد العين من خلال اختيار اللون المناسب وتقليص معدل الضوء المنبعث، لكن مع مراعاة ضمان درجة عالية من الوضوح على شاشة الهاتف خلال قراءة الرسائل المتبادلة عبر التطبيق.

كما يرغب مصممو الشركة العملاقة على مساعدة المستخدمين في إمكانية التركيز على كل شاشات الهواتف على اختلاف موديلاتها وأنواعها، لذلك كان التسلسل الهرمي للمعلومات جانباً هاماً في تطوير الوضع الداكن. وقد تم استخدام الألوان وعناصر التصميم لضمان أن تبرز أهم المعلومات.

ومن أجل استخدام الوضع المظلم يلزم توفر إصدار تطبيق واتساب 2.20.64 على هواتف آندرويد. ومن المقرر أن يظهر هذا التحديث على هاتفك بصورة تلقائية. ويمكن لمستخدمي هواتف آندرويد 10 وآي أو أس 13 تنشيط هذه الخاصية من خلال إعدادات النظام.

أما بالنسبة لمستخدمي هواتف آندرويد 9 أو الإصدارات الأقدم العثور على الخيار ضمن إعدادات الدردشة واختيار الوضع الليلي.

يُذكر أن تطبيق الدردشة النصية واتساب المملوك لشركة فيسبوك كان قد أعلن في شباط/ فبراير الماضي أن عدد مشتركيه بلغ ملياري مستخدم ليصبح ثاني منصة للتواصل الاجتماعي في العالم تصل إلى هذا الرقم. ولم يحدد واتساب كيف حسب عدد المستخدمين، لكنه كان قد ذكر في 2014 أن لديه 500 مليون مشترك، عندما اشترت فيسبوك التطبيق في صفقة قيمتها 19 مليار دولار لتعزيز شعبيتها ولا سيما بين المستخدمين الأصغر سناً.

وتحاول فيسبوك تعزيز إيراداتها من وحداتها التي تنمو نمواً سريعاً مثل تطبيق الصور إنستغرام و واتساب. وتطور الشركة أدوات التطبيق للتجارة الإلكترونية في الوقت الذي تتجه فيه لتحويل التطبيق إلى خدمة بمقابل مادي. وكانت فيسبوك قد قالت إن عدد المستخدمين النشطين شهريا بلغ 2.50 مليار مستخدم حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ع.غ/ ع.أ.ج

  • Playboy Magazin USA Cover (Getty Images/J. Kempin)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    بلاي بوي

    قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.

  • SpaceX Falcon Heavy Rakete am Kennedy Space Center in Cape Canaveral (Reuters/T. Baur)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سبيس إكس وتيسلا

    قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.

  • Internet Logo Mozilla Firefox Browser (LEON NEAL/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    موزيلا

    أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".

  • Logo Headquarters Commerzbank Frankfurt am Main (Daniel Roland/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مصرف "كومرتس بنك"

    أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.

  • WhatsApp Messenger (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مؤسس واتس آب

    كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.

  • Produktfoto Sonos Tuning (picture-alliance/AP Photo/Sonos)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سونوس

    قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".

  • Foodtrends - Dr. Oetker Schokoladen Pizza (Dr. Oetker)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    "دكتور أوتكر"

    طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.

  • Facebook Cambridge Analytica Whistleblower (picture-alliance/AP Photo/T. Camus)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    رد فيسبوك؟

    رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م


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