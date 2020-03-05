كيف تفعل خاصية "الوضع الليلي" في واتساب!

في مفاجأة سارة للكثير من عشاق ومستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر في العالم أعلنت شركة واتساب رسمياً عن أن تطبيقها المشهور بلونه الأخضر أصبح يحتوي أيضاً على خاصية "الوضع الليلي" الشاشة السوداء. وبات ممكنا الآن لمستخدمي هواتف آي أو أس وآندرويد في آخر إصداراته. ومنذ أشهر كان التصميم القاتم الجديد مثار جدل بين مستخدمي برنامج الدردشة الذين يبلغ عددهم نحو ملياري إنسان بحسب آخر إحصائية خرجت بها الشركة الشهر الماضي.

الخاصية الجديدة تتيح للمستخدم إمكانية جعل كامل خلفية تطبيق واتساب قاتمة اللون، وهو ما ينعكس إيجاباً على تقليل إجهاد العين في الأماكن المظلمة، كما ينقل موقع "أر تي أل" الألماني. كما أن هذه الخاصية تعمل على حفظ بطارية الهواتف الذكية المزودة بشاشات Amoled وبالتالي إطالة عمرها خلال الاستخدام.

ووفقاً لشركة واتساب فقد روعي جانبان في تطوير هذه الخاصية الجديدة، أولهما ضرورة تقليل إجهاد العين من خلال اختيار اللون المناسب وتقليص معدل الضوء المنبعث، لكن مع مراعاة ضمان درجة عالية من الوضوح على شاشة الهاتف خلال قراءة الرسائل المتبادلة عبر التطبيق.

كما يرغب مصممو الشركة العملاقة على مساعدة المستخدمين في إمكانية التركيز على كل شاشات الهواتف على اختلاف موديلاتها وأنواعها، لذلك كان التسلسل الهرمي للمعلومات جانباً هاماً في تطوير الوضع الداكن. وقد تم استخدام الألوان وعناصر التصميم لضمان أن تبرز أهم المعلومات.

ومن أجل استخدام الوضع المظلم يلزم توفر إصدار تطبيق واتساب 2.20.64 على هواتف آندرويد. ومن المقرر أن يظهر هذا التحديث على هاتفك بصورة تلقائية. ويمكن لمستخدمي هواتف آندرويد 10 وآي أو أس 13 تنشيط هذه الخاصية من خلال إعدادات النظام.

أما بالنسبة لمستخدمي هواتف آندرويد 9 أو الإصدارات الأقدم العثور على الخيار ضمن إعدادات الدردشة واختيار الوضع الليلي.

يُذكر أن تطبيق الدردشة النصية واتساب المملوك لشركة فيسبوك كان قد أعلن في شباط/ فبراير الماضي أن عدد مشتركيه بلغ ملياري مستخدم ليصبح ثاني منصة للتواصل الاجتماعي في العالم تصل إلى هذا الرقم. ولم يحدد واتساب كيف حسب عدد المستخدمين، لكنه كان قد ذكر في 2014 أن لديه 500 مليون مشترك، عندما اشترت فيسبوك التطبيق في صفقة قيمتها 19 مليار دولار لتعزيز شعبيتها ولا سيما بين المستخدمين الأصغر سناً.

وتحاول فيسبوك تعزيز إيراداتها من وحداتها التي تنمو نمواً سريعاً مثل تطبيق الصور إنستغرام و واتساب. وتطور الشركة أدوات التطبيق للتجارة الإلكترونية في الوقت الذي تتجه فيه لتحويل التطبيق إلى خدمة بمقابل مادي. وكانت فيسبوك قد قالت إن عدد المستخدمين النشطين شهريا بلغ 2.50 مليار مستخدم حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ع.غ/ ع.أ.ج