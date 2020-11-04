 كيف تفاعل مشاهير عرب على مواقع التواصل مع الانتخابات الأمريكية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.11.2020

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سياسة واقتصاد

كيف تفاعل مشاهير عرب على مواقع التواصل مع الانتخابات الأمريكية؟

بين دعم ترامب والتعاطف مع بادين والوقوف على المسافة ذاتها من الاثنين، تتنوع الآراء والمواقف من السباق الرئاسي الأمريكي في تعليقات مشاهير عرب على مواقع التواصل الاجتماعي. فماذا قالوا؟

شاشة عرض لنتائج الانتخابات في فلوريدا

شاشة عرض لنتائج الانتخابات في فلوريدا

تتعدّد الآراء حول مجريات الانتخابات الأمريكية، خاصة أن نسخة هذا العام 2020 لم تحسم خلال يوم الانتخابات (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني)؛ على عكس ما جرى عام 2016 حينما فاز ترامب على هيلاري كلينتون.

ولا يزال العالم يترقب نتيجة الولايات الحاسمة التي ستكون الفيصل بين ترامب وبايدن. وبسبب أهمية الولايات المتحدة بالنسبة للشرق الأوسط فإن العرب من الشعوب التي يهمها أيضا نتيجة الانتخابات.

وعبر مشاهير عرب على مواقع التواصل الاجتماعي عن موقفهم من المرشحين والنتيجة المحتملة، فكتب الإعلامي السوري فيصل القاسم على موقع "تويتر" يدعو لعدم الدهشة إذا اندلعت اضطرابات غير مسبوقة فقال: "هذه أخطر انتخابات في تاريخ أمريكا .صحيح أن ترامب وبايدن يمثلان جناحي الدولة الأمريكية، إلا أن الشارع الأمريكي يعاني ولأول مرة من انقسام لم يسبق له مثيل، ولا تتفاجؤوا إذا اندلعت اضطربات غير مسبوقة".

أمَّا الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف فيبدو أنها متعاطفة مع ترامب فقد كتبت على تويتر: "يحاولون سرقة الانتخابات من الرئيس ترامب في تشويه إعلامي لم يسبق له مثيل. الحملة ضد ترامب ليست سهلة لكنه في المقابل لديه قاعدة جماهرية ضخمة صوتت له رغم كل الظروف".

المحامي الكويتي ناصر الدويلة يعتقد أن ترامب تعلم من العرب. لكن ماذا تعلم بالضبط؟ هذا ما يوضحه الدويلة في في تغريدته التي جاء فيها: "ترامب يتعلم من العرب كيف يسوس الرعية، يعلن فوزه و يقرر شرعيته بنفسه ويعين القضاة ويقرر إرسال خصومه للمحكمة العليا بتهمة السرقة. بقي له فقط أن يبني سجون بخمس نجوم"؟.

الناشط الحقوقي المغربي خالد البكاري يتمنى عدم فوز ترامب "رغم أنه ربما لن نربح الكثير من صعود بايدن"، حسب تعبيره. وكتب البكاري على موقع فيسبوك : "لا أتمنى عودة ترامب، فعنوانه تتفيه السياسة والشعبوية في أرذل نسخها والعنصرية السافرة"، متابعا: "ربما لن نربح الكثير من صعود بايدن، أو قد لا نربح شيئا، ولكن إعادة انتخاب ترامب هو الترجمة للتفاهة قائدة للعالم".

بينما اختار المغرّد السعودي المعارض تركي الشلهوب، التعبير بطريقته الخاصة:

ولم يخف المغرّد السعودي عبد الله الطويلعي انحيازه لترامب بالقول: "كل الشعوب المحبة لأوطانها تتمنى التوفيق للرئيس ترامب لأنه مدافع شرس عن وطنه وشعبه ومقدراته. الشعوب المتطفلة العالة سراق خيرات الأوطان شذاذ الآفاق هم فقط من يكرهونه". 

ونشر المفكر السعودي تركي الحمد، أربعة تغريدات حول الموضوع، مشيراً إلى وجود مبالغة سعودية وخليجية في تأييد دونالد ترمب انطلاقا من مواقفه ضد إيران، وكونه قد أوقف عجلة "الفوضى الخلاقة"، مشيراً إلى أن الاعتقاد أن جو بايدن سيكون على النقيض من سياسة ترامب غير صحيح، "فسيكون رئيسا أمريكيا، ومصلحة أمريكا ستكون غاية كل الأهداف".

وكتب المفكر الإسلامي المعروف طارق رمضان: "يجب أن نعرف من الفائز في الانتخابات، لأنه معروف مسبقا. لا يتعلق الأمر بمرشح ما، سواء كان ترامب أم بايدن ، بل بانتصار أيديولوجية خطيرة متعددة الأوجه؛ إنها الشعبوية والطائفية والعنصرية والغطرسة".

وكتب المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة: وأنا أتابع خطاب ترامب واتهاماته، تذكرت تغريدة لأحد أهم المفكرين السياسيين في أمريكا (ستيفن والت)، تعليقا على مقتل جورج فلويد. قال: "أتسمع ذاك الصوت الحزين؟ إنه صوت فكرة "الاستثناء الأمريكي"؛ وهي تحتضر". فاز ترامب أم بايدن.. أمريكا ستواصل تراجعها"، حسب قوله.

ع.ع/ ص.ش 

  • يمتطي كل من بايدن وهاريس ثعبانًا وسط بركة وحل ، وتظهر الصورة لافتة كتب عليها احترس من المستنقع ، بينما يركب ترامب عصا المكنسة في الخلفية. وبعيدا تظهر جزيرة صغيرة تحمل العلم الأمريكي (ينس كريك)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    على درب الحرب الانتخابي

    اتهمت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب باستخدام "تكتيكات قذرة". وعبر هذا الرسم الكاريكاتوري يصور الألماني ينس كريك، الرئيس الأامريكي دونالد ترامب، برسم يظهره مثل ساحرة شريرة في قصة خيالية، غير آبه بما يجري.

  • دونالد ترامب يحمل صورة لجو بايدن مصورًا على أنه شيطان حامل لمطرقة ومنجل مع ألسنة لهب مشتعلة في الخلفية (رسم كاريكاتوري لمارتن إيرل / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعاية كاذبة

    يعشق الرئيس ترامب مدح نفسه، إذ قال في تصريحات سابقة: "أنا شخص غير عنصري بتاتاً"، "لا أحد يحترم النساء أكثر مني"، "أنا أكثر الأشخاص فهما للأمور الاقتصادية". لكن هذا الرسم يجسد ترامب مادحاً لملتقط صورة تظهر المرشح الديمقراطي جو بايدن وهو في شكل شيطان، بأنه "أفضل المصورين في العالم".

  • غرق ترامب وبايدن، تحت مراقبة عيون كاميرات التلفزيون ، في حفرة طينية (كاريكاتير لماريان كامينسكي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    مناظرة تلفزيونية

    يطرح رسام الكاريكاتير التشيكي ماريان كامينسكي عبر رسمه سؤال: ما الذي حل بثقافة النقاش السياسي في الولايات المتحدة؟ ويصور المواجهة الأولى على شاشة التلفزيون بين المرشحين للرئاسة الأمريكية كمعركة داخل حلبة وحل. إذ انهما قاما بشتم بعضهما خلالها بدلاً من تبادل الحجج.

  • تمثال نصفي لجو بايدن بجانب أحد المهرجين (رسم كاريكاتوري لكريستي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    "جو النائم" و "المهرج"

    دأب دونالد ترامب على وصف غريمه بايدن بـ "رجل عجوز نائم" و"دمية في يد اليسار الراديكالي". ورد بايدن على هذه الاتهامات بوصف ترامب بـ "العنصري والكاذب والمهرج" وأنه "أسوأ رئيس عرفته أمريكا على الإطلاق". مناظرة علق عليها الأمريكيون بكونها "واحدة من أسوأ المناظرات التي شهدتها أمريكا على الإطلاق". الفنانة الإيطالية كريستي عبرت عن الموضوع برمته برسمتها هذه.

  • طفل ممتلئ الجسم يرتدي حفاضات مع قصة شعر ترامب ، محاطًا بالألعاب وقطعة من الكعكة وشعار تويتر وصاروخ لعبة (كاريكاتير لدامين جليز)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلوك طفولي

    يشعر الناس في إفريقيا أيضاً بالدهشة من سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الناضج. إذ يرى رسام الكاريكاتير داميان جليز من بوركينا فاسو أن الرئيس مجرد شقي صغير يريد أن يصل غايته بغض النظر عن التكلفة والخسائر.

  • دونالد ترامب على شكل غودزيلا وخلفية حمراء (رسم كاريكاتوري بواسطة تاكيشي كيشينو)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامبزيلا

    أول ظهور للفيلم الياباني غودزيلا على الشاشة كان في عام 1954. وأينما ذهبت السحلية العملاقة، كانت تخلف دماراً. وعبر الفنان تاكيشي كيشينو، عن موضوع الانتخابات بتصوير الرئيس الأمريكي المشاكس ترامب في شكل وحش غودزيلا العملاق، ويطرح سؤال: هل لجو بايدن فرصة ضد ترامبزيلا؟

  • ترامب وكيم جونغ أون، كلاهما طفلان عريان ممتلئا الجسم ، يزحفان حول صاروخ (Karikatur von Tjeerd Royaards)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    صراع "ذكور القطيع"

    يستمتع دونالد ترامب بصراعه مع الحكام الذين لا يهتمون بشدة بالمعايير الديمقراطية كبوتين وأردوغان والديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من ناحية أخرى، يصف ترامب جو بايدن بأنه رجل عجوز ضعيف، أي أنه بالنسبة له، ليس خصماً يُحتاط منه. ويصور رسام الكاريكاتير الهولندي، تجيرد رويدس، القاسم المشترك بين هؤلاء السياسيين، متمثلاً في سلوك التنافس النموذجي لذكور القطيع.

  • دونالد ترامب ، في شكل كلب مهاجم، يطارد ساعي بريد (رسم كاريكاتوري للديمار ماندزل / تونبول)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    التصويت عبر البريد؟ لا يمكن!

    "ستحدث احتيالات لم نر مثيلاً لها من قبل"، هكذا هاجم رئيس الولايات المتحدة فكرة التصويت عبر البريد بل واقتطع من أموال الدعم المخصصة للخدمات البريدية. وبسبب المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا، فإن الديمقراطيين يريدون الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد، وهو ما يزعج الرئيس الحالي. وضعية صورها الفنان فالدمار بهذه الصورة.

  • عرض دونالد ترامب على الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو وظيفة مدير حملة (كوستاس كوفوجيورجوس)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    يد المساعدة

    يتجاهل الرئيس في خطاباته ضد الخدمة البريدية الإشارة إلى أنه قد صوت بنفسه عبر البريد في مناسبات متعددة. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد أنه لا يوجد تزوير لأصوات الناخبين في الولايات المتحدة، إلا أن ترامب يصر: أمريكا مهددة بـ "أكثر انتخابات تزويراً في التاريخ". رسام الكاريكاتير اليوناني كوستاس كوفوجيورجوس يظهر أنه إذا لزم الأمر، يمكن لترامب الحصول على المساعدة من الخارج.

  • مجموعة من المتظاهرين يرفعون لافتات: ترامب رجلنا، نحتاج إلى دونالد ، 4 سنوات أخرى... في الخلفية ، البيت الأبيض، مع جملة للرئيس ترامب يقول فيها واو! انظر إلى معجبي! ، و شخص يرد هؤلاء رسامو كاريكاتير، سيدي الرئيس! (كاريكاتور فون مارك لينش)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامب خلق لمنصب الرئيس

    يوجد مؤيدون لترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبدوره يتحدث الفنان مارك لينش من أستراليا باسم رسامي الكاريكاتير عبر العالم، ويؤيد ولاية جديدة لترامب. وهتف المتظاهرون في لوحته الكاريكاتورية "نحن بحاجة إلى رفيقنا" و"نحن نحب رئيس تويتر"، إذ لا يوجد سياسي آخر يقدم لرسامي الكاريكاتير القدر نفسه من المواضيع التي يقدمها الرئيس الحالي للبيت الأبيض.

  • البيت الأبيض أمامه علم ترامب ولافتات كتب عليها سأبقى! و كيم أحبك! و أنا الدولة و أجعلني عظيمًا مرة أخرى و لا يمكنك إيقافي ، بايدن! (Cartoonfix / toonpool.com

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعوة الداعمين

    أوضح ترامب مراراً أنه يريد البقاء في البيت الأبيض. وفي حال خسر الانتخابات، فإنه لم يعلن موافقته صراحة على انتقال سلمي للسلطة، وعلق على الموضوع بقوله "سنرى ما سيحدث". لقد حث أنصاره بالفعل على الاحتجاج في حالة عدم إعادة انتخابه. لكن ماذا لو أصبح بايدن رئيساً؟ هل يدعو ترامب هذا التساؤل أخباراً زائفة؟

  • طفل حزين ينظر إلى كرة أرضية محطمة بها غيوم نووية بينما تستقر يد رجل على كتفه، مع كلمات تقول: سيكون هذا كله لك يومًا ما! (Chrsitiane Pfohlmann / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلالة حاكمة

    اعترض ترامب على مادة الدستور الأمريكي التي تحظر فترة ولاية ثالثة. هل يفكر في رئاسة مدى الحياة؟ غالباً ما تحضر العائلة بأكملها في التجمعات الانتخابية، بما في ذلك نجل دونالد الأصغر بارون. هذا الأخير أثار ريشة رسام الكاريكاتير الألماني كريستيان بفولمان وجعله يتساءل عن إمكانية ولادة ملكية في الولايات المتحدة.


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