 كيف تغير الطيور المهاجرة مسارها؟ | المستقبل الآن | DW | 19.02.2023

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المستقبل الآن

كيف تغير الطيور المهاجرة مسارها؟

تقوم ملايين الطيور كل عام برحلة طويلة تزيد أحياناً عن عشرة آلاف كيلومتر. فالطيور المهاجرة تتنقل بين مناطق تكاثرها ومناطق تجاوز فصل الشتاء. مجموعة بحث سويسرية تقوم بدراسة تأثير التغيرات المناخية على هجرة الطيور.

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