كيف تغير الطيور المهاجرة مسارها؟

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تقوم ملايين الطيور كل عام برحلة طويلة تزيد أحياناً عن عشرة آلاف كيلومتر. فالطيور المهاجرة تتنقل بين مناطق تكاثرها ومناطق تجاوز فصل الشتاء. مجموعة بحث سويسرية تقوم بدراسة تأثير التغيرات المناخية على هجرة الطيور.
ليس لتغير المناخ مظاهر سلبية دائماً، فبفضل تغير المناخ وبالتحديد ظاهرة الاحتباس الحراري ازدادت شدة الرياح قوةً، وهو ما أدى إلى زيادة إيجابية في وزن طيور القطرس، أكبر الطيور الطائرة على وجه الأرض، تعرف عليها.
وجهت دعوات لعشرات الشباب للمشاركة في منتدى دافوس لهذا العام. ومن بين من وجهت لهم الدعوات أعضاء في شبكة "غلوبال شيبرز" التي تضم الآلاف. هؤلاء الشباب يريدون إسماع أصواتهم والتعبير عن تعطشهم للتغيير في هذا المنتدى العالمي.
نسبة المياه العذبة الصالحة للشرب في الأرض لا تزيد عن 0,3 بالمئة. لكن هذا المورد الثمين بدأ بالانكماش إلى حد خطير، لأن خزانات المياه الطبيعية فقدت توازنها بسبب التغير المناخي.
يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير غدا السبت منطقة الفيضانات في غرب لبلاد، في حين تدرس ميركل القيام بزيارة عاجلة. سياسياً، منحت الكارثة زخما مفاجئا للجدل حول تغير المناخ قبل حوالي شهرين من الانتخابات العامة.
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