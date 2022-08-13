كيف تغير الطيور المهاجرة مسارها؟

منتدى دافوس 2023.. شباب العالم متعطش للتغيير

وجهت دعوات لعشرات الشباب للمشاركة في منتدى دافوس لهذا العام. ومن بين من وجهت لهم الدعوات أعضاء في شبكة "غلوبال شيبرز" التي تضم الآلاف. هؤلاء الشباب يريدون إسماع أصواتهم والتعبير عن تعطشهم للتغيير في هذا المنتدى العالمي.