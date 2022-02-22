كيف تغيرت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا على مر السنين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
العلاقات بين أوكرانيا وروسيا في أدنى مستوياتها منذ سنوات. استدعت كييف سفيرها من موسكو وتفكر في إنهاء جميع العلاقات الدبلوماسية. لكن منذ وقت ليس ببعيد كان لأوكرانيا رئيس موال لروسيا. كيف تغيرت العلاقة؟
يتصدر إقليما دونيتسك ولوهانسك العناوين بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما عن أوكرانيا وإرسال قوات "حفظ سلام" إليهما، ما يثير تساؤلات عن دور هاتين المنطقتين في خارطة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
ليلة صاخبة شهدتها الساحة الدولية عقب تحرك عسكري روسي في دونباس شرق أوكرانيا، بلغت تداعياتها أسواق المال والنفط والغاز. لترتفع أسعار النفط وسط تراجع قياسي لقيمة الروبل الروسي.
أعلن مسؤول أمريكي أن بلاده تعتزم إعلان إجراءات جديدة قد تتضمن عقوبات ضد روسيا، بعد اعترافها باستقلال منطقتي لوهانسك ودونيتسك. لكن واشنطن ستواصل مساعيها الدبلوماسية! وأوكرانيا تنتظر دعما "واضحا وفعالا" من حلفائها.
رغم أن القوى الغربية أجمعت على أن التحرك العسكري الروسي في المنطقتين الانفصاليتين بعد الاعتراف بهما، لا يرقى إلى مستوى "الغزو"، إلا أنها تتجه لفرض عقوبات على موسكو وسط أنباء عن "عقوبات محدودة" قابلة للتشديد.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول