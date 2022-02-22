 كيف تغيرت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا على مر السنين | DW الأخبار | DW | 25.02.2022

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كيف تغيرت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا على مر السنين

العلاقات بين أوكرانيا وروسيا في أدنى مستوياتها منذ سنوات. استدعت كييف سفيرها من موسكو وتفكر في إنهاء جميع العلاقات الدبلوماسية. لكن منذ وقت ليس ببعيد كان لأوكرانيا رئيس موال لروسيا. كيف تغيرت العلاقة؟

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