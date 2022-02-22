كيف تغيرت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا على مر السنين

الغرب يستعد لإطلاق حزمة أولى من العقوبات ضد روسيا

رغم أن القوى الغربية أجمعت على أن التحرك العسكري الروسي في المنطقتين الانفصاليتين بعد الاعتراف بهما، لا يرقى إلى مستوى "الغزو"، إلا أنها تتجه لفرض عقوبات على موسكو وسط أنباء عن "عقوبات محدودة" قابلة للتشديد.