كيف تعمل المعدة وكيف يتم الهضم

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لتحويل الطعام إلى هريس ناعم، ينتج الغشاء المخاطي عصارة معدية - وهو حمض قوي يحلل الطعام وأجزاء العظام، ويفكك البروتينات ويقتل البكتيريا. ولكن كيف تحمي مخاطية جدار المعدة نفسها من الحروق الكيميائية؟
هناك دراسات تؤكد أهمية خل التفاح في العلاجات المنزلية، سواء ما يتعلق بالبشرة أو الهضم أو امتصاص السكر أو حتى خفض الوزن. لكن هناك أيضا حاجة لمزيد من الدراسات لإثبات فعاليته. فما هي الاستخدامات المتفق على فعاليته فيها؟
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض في الأمعاء، ومن المهم التعرف على العلامات المتعلقة بها في وقت مبكر للوقاية منها. لكن هناك بعض الأغذية التي يجب الاعتماد عليها لتفادي تلك الأعراض.
يدخل الثوم في العديد من الوصفات التقليدية لعلاج نزلات البرد وآلام الظهر. ويعود استخدام الثوم في علاج الالتهابات إلى آلاف السنين، واستخدمه القدماء في علاج مرض الطاعون. بيد أن دراسات رصدت بعض الآثار الجانبية له، فما هي؟
هل القهوة مضرة أم مفيدة لجسم الإنسان؟ سؤال باتت الإجابة عنه أسطورية من فرط النتائج المتضارية التي استخلصتها العديد من الدراسات. ورغم ذلك يسود إجماع بين الأطباء بأن الإفراط في شرب القهوة له أعراض سيئة مؤكدة.
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