 كيف تعمل المعدة وكيف يتم الهضم | صحتك بين يديك | DW | 16.06.2022

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صحتك بين يديك

كيف تعمل المعدة وكيف يتم الهضم

لتحويل الطعام إلى هريس ناعم، ينتج الغشاء المخاطي عصارة معدية - وهو حمض قوي يحلل الطعام وأجزاء العظام، ويفكك البروتينات ويقتل البكتيريا. ولكن كيف تحمي مخاطية جدار المعدة نفسها من الحروق الكيميائية؟

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