كيف تعمل المثانة؟

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تبدو مهمة المثانة بسيطة. فهي تجمع البول الذي تنتجه الكلى باستمرار. لكن كيف يتم التحكم فيها بالفعل؟ وكيف يحدث سلس البول والتهابات المثانة؟
التبول اللاإرادي (سلس البول) ينغص حياة الكثيرين والكثيرات. ولكن عند النساء، اللواتي تعاني ما يقارب من نصفهن من ضعف المثانة على الأقل مرة واحدة في فترة ما من أعمارهن، على الأخص يكون ذلك مدعاة لحرج كبير. فما هي أسباب ذلك؟
يمكن تجنب العديد من حالات الإصابة بحصوات الكلى، لأن الإصابة تكون أحيانا بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي. كما أن هناك عوامل أخرى تزيد من خطر تشكل الحصوات في الكليتين. نتعرف على السبيل لتخفيض هذه المخاطر.
لا يحبها الأطفال وحتى عدد من الكبار. لأنها ليست لذيذة. لكن خضراوات البروكلي أو القرنبيط الأخضر يستحق لقب "السوبر فود" وفوائده تصل للوقاية من أنواع من السرطان.
يمنع الأمراض المنقولة جنسيا والحمل غير المرغوب فيه، إنه الواقي الذكري والذي يصادف اليوم 13 فبراير، اليوم السنوي للاحتفاء به. جولة للتعرف على تاريخ هذا الاختراع، والذي استخدمته أقوام مختلفة من الماضي وحتى يومنا هذا.
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