كيف تعمل المثانة؟

ثلاثة أسباب لضعف المثانة وسلس البول عند النساء

التبول اللاإرادي (سلس البول) ينغص حياة الكثيرين والكثيرات. ولكن عند النساء، اللواتي تعاني ما يقارب من نصفهن من ضعف المثانة على الأقل مرة واحدة في فترة ما من أعمارهن، على الأخص يكون ذلك مدعاة لحرج كبير. فما هي أسباب ذلك؟