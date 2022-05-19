كيف تعمل الكلى؟

كيف يكشف البول عن وضعك الصحي؟

فيما ينفق البعض أموالاً كبيرة من أجل القيام بفحوصات دورية بخصوص حالتهم الصحية، يمكن للبول أن يكون علامة بارزة على الوضع الصحي لصاحبه. فماذا يعني مثلاً وجود قطرات من الدم في البول؟ وما هو معدل تبول كل شخص يومياً؟