 كيف تعمل الكلى؟ | صحتك بين يديك | DW | 19.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

كيف تعمل الكلى؟

كل شخص منا لديه كليتان تعملان على تصفية الجسم من الفضلات والسموم، وهي مهمة تستطيع كلية واحدة القيام بها بمفردها أيضاً.

مشاهدة الفيديو 02:17

المزيد من المركز الإعلامي

التبرع بالكلى وإنقاذ الأرواح

التبرع بالكلى وإنقاذ الأرواح 19.05.2022

عندما تفشل الكلى في أداء مهامها

عندما تفشل الكلى في أداء مهامها 19.05.2022

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - العناية الصحيحة بالجلد والبشرة 12.05.2022

Die Fitness-Trainerin Aurelia Damann im Gespräch mit In Good Shape.

أنواع تمارين البلانك وطرق تأديتها 12.05.2022

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - فلترة الجسم من المواد السامة والتخلص منها 19.05.2022

تمارين الضغط

تمارين الضغط 19.05.2022

الشفاء من التهاب المثانة دون مضادات حيوية

الشفاء من التهاب المثانة دون مضادات حيوية 19.05.2022

علاج البول الذاتي: هل هو سر الجمال والصحة؟

علاج البول الذاتي: هل هو سر الجمال والصحة؟ 19.05.2022

اقرأ أيضا

08.03.22 *** BERLIN, GERMANY - MARCH 08: People demonstrating in support of International Women's Day gather in front of the Russian embassy on March 8, 2022 in Berlin, Germany. As the Russian military invasion of Ukraine continues over a million women and children have fled Ukraine in order to escape the conflict. Demonstrations on International Women's Day are taking place throughout the day in Berlin to both celebrate the achievements of women and to protest against issues including domestic abuse and femecide. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

تحليل: أمل تمنحه ألمانيا لطلاب عرب وأفارقة فارين من حرب أوكرانيا؟ 11.03.2022

الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟

ILLUSTRATION - An einer Badtür in einer Wohnung in Berlin hängt am 21.10.2012 ein WC-Schild in Form eines Jungen während ein Mann im Hintergrund die Toilette benutzt.

كيف يكشف البول عن وضعك الصحي؟ 04.11.2020

فيما ينفق البعض أموالاً كبيرة من أجل القيام بفحوصات دورية بخصوص حالتهم الصحية، يمكن للبول أن يكون علامة بارزة على الوضع الصحي لصاحبه. فماذا يعني مثلاً وجود قطرات من الدم في البول؟ وما هو معدل تبول كل شخص يومياً؟

Randa Aweis, who received a kidney transplant from Yigal Yehoshua, a Jewish man who died May 17 after being pelted with rocks amid clashes between Arabs and Jews in Israel’s mixed city of Lod, speaks during an interview, at Hadassah Ein Karem Hospital in Jerusalem, Monday, May 24, 2021. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

التبرع بالأعضاء بين فلسطينيين ويهود.. صورة أخرى للتعايش رغم التوتر 25.05.2021

رغم مشاعر وخطاب الكراهية وأعمال التخريب، التي طالت حياة وممتلكات يهود وفلسطينيين خلال التصعيد الأخير، تبرز قصص تعايش إنساني بين اليهود والعرب داخل إسرائيل. يهودي ينقذ حياة فلسطينية، وفلسطيني ينقذ حياة يهود.

A picture taken on November 9, 2021 shows migrants at the Belarusian-Polish border in the Grodno region. - Poland and Belarus squared off on November 9 over thousands of migrants aiming to enter EU member Poland, with Warsaw saying the wave threatened the security of the entire bloc. Minsk warned against provocations on the border, where armed troops from both countries are deployed amid escalating tensions. Trapped between the rhetoric are thousands of people, many escaping war and poverty in the Middle East, trying to survive outdoors in squalid conditions as temperatures dip toward freezing. - Belarus OUT (Photo by Leonid Shcheglov / BELTA / AFP) / Belarus OUT (Photo by LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images)

حدود بيلاروسيا وبولندا.. لا معايير واضحة لمن تصدهم السلطات 26.11.2021

زار فريق مهاجر نيوز مقاطعات وبلدات بالقرب من المنطقة الحدودية البولندية البيلاروسية، منها غابة تجاور بلدة ميخالوفا (شمال شرق بولندا) التابعة لمقاطعة بياليستو. التقى هناك بمهاجرتين سوريتين كانتا ضمن مجموعة من 11 شخصا.