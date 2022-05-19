كيف تعمل الكلى؟

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كل شخص منا لديه كليتان تعملان على تصفية الجسم من الفضلات والسموم، وهي مهمة تستطيع كلية واحدة القيام بها بمفردها أيضاً.
الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟
فيما ينفق البعض أموالاً كبيرة من أجل القيام بفحوصات دورية بخصوص حالتهم الصحية، يمكن للبول أن يكون علامة بارزة على الوضع الصحي لصاحبه. فماذا يعني مثلاً وجود قطرات من الدم في البول؟ وما هو معدل تبول كل شخص يومياً؟
رغم مشاعر وخطاب الكراهية وأعمال التخريب، التي طالت حياة وممتلكات يهود وفلسطينيين خلال التصعيد الأخير، تبرز قصص تعايش إنساني بين اليهود والعرب داخل إسرائيل. يهودي ينقذ حياة فلسطينية، وفلسطيني ينقذ حياة يهود.
زار فريق مهاجر نيوز مقاطعات وبلدات بالقرب من المنطقة الحدودية البولندية البيلاروسية، منها غابة تجاور بلدة ميخالوفا (شمال شرق بولندا) التابعة لمقاطعة بياليستو. التقى هناك بمهاجرتين سوريتين كانتا ضمن مجموعة من 11 شخصا.
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