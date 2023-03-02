 كيف تعمل الغدة الدرقية وما وظائفها؟ | صحتك بين يديك | DW | 02.03.2023

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صحتك بين يديك

كيف تعمل الغدة الدرقية وما وظائفها؟

تعتبر الغدة الدرقية التي تقع في الجهة الأمامية من العنق، وشكلها أشبه بشكل الفراشة من أهم الغدد الموجودة في أجسامنا ويمكن تشبيهها بمحطة لتوليد الطاقة في الجسم البشري. كما تتحكم الغدة الدرقية بهرموناتها في النمو والتمثيل الغذائي لجميع الخلايا تقريباً.

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