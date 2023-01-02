 كيف تعمل الإعلانات المخصصة على انستغرام؟ | كليك | DW | 02.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

كيف تعمل الإعلانات المخصصة على انستغرام؟

بحسب انستغرام، لا تلعب التسجيلات الصوتية دورًا في الإعلانات المخصصة. ولكن كيف تكتشف خوارزميات الشبكة ما نحبه أو لا نحبه؟

المزيد من المركز الإعلامي

DW Sendung Shift

يتم جمع العديد من البيانات عن حياتنا الخاصة عن طريق الهاتف. 02.01.2023

DW Sendung Shift

هل يتجسس تطبيق انستغرام علينا؟ 02.01.2023

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - العالم الرقمي والشبكة العنكبوتية 26.12.2022

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - ميتافيرس: ثورة رقمية أم دعاية مفرطة؟ 19.12.2022

المزيد كليك

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - هل يمكن لهاتفنا الذكي التنصت علينا؟ 02.01.2023

The website of Israeli company NSO Group which features Pegasus spyware, pictured in Helsinki, Finland on January 28, 2022. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES.

برنامج بيغاسوس للتجسس 02.01.2023

In this Thursday, Aug. 16, 2018, photo a child holds his Amazon Echo Dot in Kennesaw, Ga. Amazon updated its voice assistant with a feature that can make Alexa more kid-friendly. When the FreeTime feature is activated, Alexa answers certain questions differently. (AP Photo/Mike Stewart)

دور المساعدين الأذكياء في جمع البيانات 02.01.2023

DW Sendung Shift

إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة على انستغرام 02.01.2023

اقرأ أيضا

Influencerin Swantje Paulina hält bei der Verleihung der About You-Awards in Berlin ein Smartphone in den Händen. In den Kategorien Style, Sports, Business, Empowerment und Digital Art wurden die Social-Media-Persönlichkeiten des Jahres geehrt.

منصات التواصل الاجتماعي .. "سموم رقمية" كيف يمكن التخلص منها؟ 21.08.2022

أعلن توم هولاند نجم أفلام "سبايدرمان" مقاطعته منصات التواصل الاجتماعي لينضم لمشاهير كثيرين آخرين فعلوا نفس الأمر. وكشفت أبحاث أن التخلص من "السموم الرقمية" قد يساعد في تحسين الصحة العقلية لكنه قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة.

FILE - A baby stroller lies by a road after a deadly Russian missile attack in Vinnytsia, Ukraine, Thursday, July 14, 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

سلاح ذو حدين.. دور مواقع التواصل الاجتماعي في حرب أوكرانيا! 30.07.2022

تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورا رئيسيا في توثيق جرائم الغزو الروسي لأوكرانيا وحشد الدعم الدولي لكييف. لكن في المقابل يتم استغلال هذه المنصات لتزييف الحقائق ونشر الأخبار الكاذبة أيضا.

Migrants rescued by Tunisia's national guard during an attempted crossing of the Mediterranean by boat, rest on the beach at the port of el-Ketef in Ben Guerdane in southern Tunisia near the border with Libya, on January 6, 2022. (Photo by FATHI NASRI / AFP) (Photo by FATHI NASRI/AFP via Getty Images)

صفحة "لاجئون في ليبيا" لإيصال صوت المهاجرين 19.11.2022

قبل نحو عام، تم إنشاء حساب "لاجئون في ليبيا" الذي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو عن الفظائع التي يعيشها المهاجرون في ليبيا. وفي يوم من الأيام ستكون هذه الصور بمثابة دليل لإدانة المتورطين فيها.

October 20, 2022, Tehran, Iran: A picture obtained by ZUMA outside Iran, reportedly shows protesters set fire as they clash with police during a protest over the death of young Iranian woman Mahsa Amini, who died on 16 September after being arrested in Tehran for not wearing her hijab appropriately in the capital Tehran on September 19, 2022. Iran has been facing worldwide anti-government protests following the death of Masha Amini, a 22-year-old girl, who was detained on 13 September by the police unit responsible for enforcing Iran's strict dress code for women. Amini was declared dead on 16 September, after she spent 3 days in a coma. According to the police, she fell into a coma and died of heart failure, while her family says that she had no prior health conditions. Her death has triggered protests in various areas in Iran and around the world. Iran has been torn by the biggest wave of social unrest in almost three years, which has seen protesters, including university students and even young schoolgirls chant ''Woman, Life, Freedom''. Iranian leaders condemned the protests as 'riots' and accused US and Israel of planning the protests inside the country. According to Iran's state news agency IRNA, Iranian President Ebrahim Raisi expressed his sympathy to the family of Amini on a phone call and assured them that her death will be investigated carefully. Chief Justice of Iran Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i assured her family that upon its conclusion, the investigation results by the Iranian Legal Medicine Organization will be announced without any special considerations

إيران... تكتيكات جريئة أبقت جذوة المظاهرات متقدة 20.10.2022

يتبع المحتجون على وفاة جينا (مهسا) أميني تكتيكات غير مسبوقة للحفاظ على استمرار حركة الاحتجاج بشكل "لم تشهده إيران في فترات الاحتجاج السابقة". فما هي؟ وهل تستمر الاحتجاجات لفترة طويلة وتشكل تحديًا غير مسبوق لطهران؟