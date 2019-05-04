 كيف تصبح مواطناً ألمانياً؟ | سياسة واقتصاد | DW | 06.05.2019

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سياسة واقتصاد

كيف تصبح مواطناً ألمانياً؟

بعد حصولهم على حق اللجوء أو الحماية الثانوية في ألمانيا يبدو أن الشغل الشاغل لمعظم المهاجرين اليوم هو الحصول على الجنسية. مهاجر نيوز يلقي الضوء على الشروط والإجراءات وتكاليف الحصول على الجنسية الألمانية.

Deutscher Reisepass (Imago/STPP)

هناك الكثير من العوامل التي تحدد ما إذا كان شخص ما يمكن أن يصبح مواطناً ألمانياً. وفقًا وفقًا للمكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (BAMF)، يجب أن يتمتع هذا الشخص بما يلي:

- حق الإقامة غير المقيد في وقت التقدم للحصول على الجنسية

- اجتياز امتحان الجنسية

- الإقامة القانونية في ألمانيا لمدة ثماني سنوات، ويمكن أن تخفض إلى سبع عند إتباع دورة الاندماج، أو تخفض إلى ست سنوات في حالة القيام بإجراءات الاندماج الخاصة

- يتدبر تكاليف معيشته (تشمل أفراد الأسرة)، ولا يحتاج إلى إعانات الرعاية اجتماعية أو إعانات البطالة

- إجادة اللغة الألمانية (عادة يعتبر مستوى B1 كافياً)

- غير مدان بأحكام جنائية

- الالتزام بالقانون الأساسي (الدستور الألماني)

- التخلي عن الجنسية السابقة

إذا تم استيفاء جميع الشروط، يمكن لهذا الشخص التقدم بطلب الحصول على الجنسية إلى مكتب الخدمة المحلية والذي سيتعامل مع الطلب (قد يكون مكتب الخدمة المحلية هو سلطات الهجرة أو خدمات هجرة الشباب أو خدمات استشارات الهجرة للمهاجرين البالغين أو مجلس المدينة المحلي).

يتكلف الطلب 255 يورو لكل شخص، أو 51 يورو للقصر الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا. يجب على القصر الذين يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية دون والديهم دفع 255 يورو لكل شخص.

إذا تقدم شخص بطلب تجنيس أكثر من طفل في وقت واحد، أو كان دخله غير كاف، فمن الممكن تخفيض الرسوم أو يمكن سدادها على أقساط.

كاي دامباخ/ع.ح

  • Symbolbild deutscher Reisepass EU Europa Reisefreiheit Deutschland (Fotolia/m.schuckart)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    المركز الأول للمرة الخامسة

    للمرة الخامسة على التوالي، احتل جواز السفر الألماني المرتبة الأولى في قائمة جوازات السفر الأفضل عالميا، إذ يسمح الجواز الألمانية بدخول 176 دولة بدون تأشيرة.

  • Schweden Hafen in Smogen (picture alliance/Bildagentur-online/Algol/AGF-F)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    عدة دول تتقاسم المركز الثاني

    السويد احتلت المركز الثاني في القائمة، إذ يستطيع حامل جواز السفر السويدي، دخول 175 دولة دون تأشيرة. فيما تقاسمت الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة المركز الثالث، إذ تسمح جوازات سفر تلك الدول بدخول 174 دولة بدون تأشيرة، وفقا للتقييم الذي قامت به شركة "هينلي آند بارتنرس" السويسرية.

  • London Palace of Westminster Parlament (picture-alliance/prismaonline)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    بريطانيا قبل البريكسيت

    حذر القائمون على التقييم، من التراجع الحاد المحتمل للجنسية البريطانية بسبب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار التقييم إلى أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن مواطنيها سيفقدوا حقهم الراهن، في التنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي. يسمح جواز السفر البريطاني حاليا بدخول 173 دولة.

  • Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    الإمارات الأولى عربيا

    عربيا جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الثامن والثلاثين في القائمة العالمية، إذ يسمح لحامله بدخول 121 دولة دون تأشيرة، متقدمة على تركيا التي جاءت في المركز الثاني والخمسين إذ يمكن دخول 105 دول بدون تأشيرة، بجواز السفر التركي.

  • Kuwait Hafen Souk Shark Mall and Kuwait harbour, illuminated at dusk (picture-alliance/robertharding/G. Hellier)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    جوازت سفر خليجية

    الكويت جاءت في المركز الستين، إذ يمكن لحامل جواز السفر الكويتي دخول 80 دولة دون تأشيرة، أما جواز السفر القطري فيسمح بدخول 78 دولة. حامل جواز السفر السعودي يمكنه دخول 68 دولة دون تأشيرة.

  • Flagge von Ägypten (Imago/Xinhua)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    تونس، الجزائر ومصر

    جواز السفر التونسي جاء بعد السعودي على المستوى العربي، إذ يسمح لحامله بدخول 63 دولة. الجزائر ومصر جاءتا سويا مع دول أخرى، في المركز الثامن والثمانين، برصيد 48 دولة تفتح لهما أبوابها دون تأشيرة.

  • Afghanistan Reisepass (Getty Images/AFP/A. Majeed)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    ذيل القائمة

    آخر مراتب القائمة العالمية كانت من نصيب سوريا وباكستان والعراق وفي ذيل القائمة أفغانستان التي احتلت المركز الأخير. الكاتبة: ابتسام فوزي


مختارات

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إحصائية رسمية: السوريون ثالث أكبر جالية أجنبية في ألمانيا

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للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

حافظ جواز السفر الألماني على تصدر قائمة أفضل وثائق السفر عالميا، إذ يتيح الجواز الأحمر لحامله دخول 176 دولة دون تأشيرة. الدول العربية جاءت في مراتب مختلفة في القائمة، أما المراكز الأخيرة فكان من نصيب هذه الدول. (14.09.2017)  

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