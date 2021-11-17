كيف تشرب الحساء؟

الامتناع عن الأكل ليلاً..ما فائدة ذلك للجسم؟

تتنوع أشكال الحمية التي يتبعها الكثير من الأشخاص. فمنهم من يقتصر على سعرات حرارية محدودة خلال اليوم ومنهم من يقيد أوقات الأكل بساعات محدودة. في حين يمتنع البعض الآخر عن الأكل في الليل. فما فائدة الصوم الليلي للجسم؟