كيف تشرب الحساء؟

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سلوك تناول الحساء. ما هي القواعد التي يجب على الالتزام بها؟ مذاق الحساء أفضل عند تناوله في صحن. ما هي الطريقة الصحيحة في الإمساك بالملعقة؟ الزميل كريغر يشرح آداب المائدة.
سامان المولود في بغداد لا توقفه عوائق الدوائر الحكومية الألمانية ولا تحفظ الألمان. يأخذ زمام المبادرة ويخترق الحواجز بين الثقافات، بالموسيقى، الطعام، الحفلات واللغة. عراقي متعدد الجذور ومنفتح على العالم يعيش في بون.
ينصح بعض الأطباء وخبراء التغذية بما يعرف بالصيام المسائي بهدف خسارة الوزن لمن يسعى إلى ذلك. لكن هل يساعد فعلا التوقف عن الأكل في فترة المساء في التخلص من الوزن الزائد بشكل تلقائي؟
تعتمد حمية "تونون" على خطة تغذية بها كمية كبيرة من البروتين. ومعادلة تلك الحمية أو "الريجيم" هي تناول الكثير من البروتين مع الإقلال بشكل كبير من الكربوهيدرات والدهون. لكن هناك شكوك في جدواها وآثارها المضرة.
تتنوع أشكال الحمية التي يتبعها الكثير من الأشخاص. فمنهم من يقتصر على سعرات حرارية محدودة خلال اليوم ومنهم من يقيد أوقات الأكل بساعات محدودة. في حين يمتنع البعض الآخر عن الأكل في الليل. فما فائدة الصوم الليلي للجسم؟
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