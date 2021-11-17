 كيف تشرب الحساء؟ | صنع في ألمانيا | DW | 17.11.2021

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صنع في ألمانيا

كيف تشرب الحساء؟

سلوك تناول الحساء. ما هي القواعد التي يجب على الالتزام بها؟ مذاق الحساء أفضل عند تناوله في صحن. ما هي الطريقة الصحيحة في الإمساك بالملعقة؟ الزميل كريغر يشرح آداب المائدة.

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