كيف تستمتع بعطلتك وتتفادى أن تتحول إلى جحيم!

إذا كنت تريد قضاء عطلة هادئة بعيدا عن التفكير في رئيسك في العمل أو تحديات العمل نفسه، يتعين عليك أن تهتم بما سيرد هنا من نصائح:
تقول الخبيرة النفسية باربرا هورفاتيتس ايبنر إن الاسترخاء يتعلق بتقليل الأنشطة، في حين أن الراحة لها منافع قوية للعقل والجسم. وتضيف الخبيرة عندما نحصل على قسط من الراحة" تتناقص هرمونات التوتر مثل الادرينالين و الكورتيزول، وينخفض ضغط الدم، والشد العضلي، وغالبا ما نحظى بنوم أفضل".
ومن جانبه يقول البروفيسور غيرهارد بلاشه، الذي يبحث السبل التي يمكن للترفيه والعطلات والبقاء في المنتجعات الصحية تعزيز الصحة بها، إنه يتعين أن يكون لدى المرء القدرة على التوقف عن التفكير في أي شىء من أجل الاستمتاع بتلك المنافع. وإذا لم يستطع المرء التوقف عن التفكير في نفس الأمر، إذن عليه محاولة إلهاء نفسه لحجب هذه الأفكار.
وغالبا ما يكون تغيير المكان خطوة أولى جيدة، وفقا لنصيحة بلاشه. كما يمكن أن يكون الوقت أيضا عاملا مساعدا جيدا، حيث يعاني الأشخاص بدرجة أقل مع الأشياء بمجرد أن تصبح جزءا من الماضي البعيد .
الأمر الجيد بشأن القيام بعطلة هو أنك تميل لأن تعيش أكثر في اللحظة الحالية وتركز على ما يحيط بك، مما يساعد في وضعك في إطار ذهني أكثر إيجابية. وأوضح بلاشه أن هذه إحدى الطرق لوقف التفكير في المشاكل. كما أن الأمر المهم أيضا تجنب تذكر العمل والحياة اليومية بصورة مستمرة وتقول هورفاتيتس ايبنر "كون المرء غير متاح يمكن أن يكون باعثا للشعور بالاسترخاء التام. لذلك عليك إبلاغ الآخرين قبل قيامك بعطلتك أنك لن ترد على أي مكالمات أو رسائل إلكترونية.
وأضافت أنه يمكن أيضا أن تتجنب عوامل التوتر في المرحلة التحضيرية لعطلتك، فيما يتعلق بالوصول والرحيل والأنشطة أثناء العطلة. وأوضحت أنه عندما يذهب زوجان إلى عطلة، إذا كان لديهما آمال وتوقعات مختلفة بشأن الرحلة، يمكن أن يؤدي ذلك سريعا لمشاحنات أو عدم رضا. ولذلك يتعين على الأزواج السماح كل منهما الآخر بخوض تجربة ما بصورة منفصلة. " إذا حظي كل من الزوجين بقضاء يوم بدون ارتباط بالآخر، سوف يشعران بمزيد من التوازن في المساء، كما سوف يكون لديهما الكثير للتحدث بشأنه".
ووفقا لما يفضله كل شخص، ربما يريد المرء القيام بتحد خلال العطلة، وفقا لما يقوله بلاشه. إذا كنت تستمتع بالتسلق في وقت فراغك، ربما تريد القيام بجولة على الجبال. وأوضح" الأنشطة التي تؤكد هويتنا وتعطينا حس المهارة والقدرة تملؤنا بالفخر والرضا".
إذا لم يكن لديك الوقت أو المال للسفر إلى البحر أو الجبال، يمكن أن تسترخي في المنزل، ولكن هذا يتطلب الكثير من ضبط النفس. المشكلة أنه غالبا ما يميل الأشخاص للعمل. لذلك أبذل جهدا لتنظيم حياتك اليومية بصورة مختلفة، والتخطيط للقيام برحلات يومية، على سبيل المثال.
ويقول بلاشه إنه إذا تمكن الشخص من وقف التفكير في العمل والمشاكل خلال العطلة، سوف تبدأ عملية التعافي في اليوم الأول. ويكون التأثير أقوى خلال أول سبعة إلى عشرة أيام. وتكمن المشكلة في أنه من الصعب تخزين التعافي لفترة طويلة. يقول الخبراء إنه بعد ثلاثة أسابيع من قضاء عطلة على أقصى تقدير، تعود مستويات التوتر عادة للارتفاع إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل.
ومع ذلك، للقيام بعطلات دورية منافع طويلة المدى، حيث أنك تصنع ذكريات يمكن أن تثير مشاعر سارة بعد أعوام، مما يحسن من الحالة العامة للشخص.
من ناحية أخرى، يمكن أن تمثل رحلة ما إلهاما لجلب هذا الشعور بالعطلة لحياتك اليومية، الاستمتاع بالغروب والذهاب للمطاعم حتى دون أن يكون ذلك مصحوبا بإطلالة على البحر.
ع.ع / ع.ج.م (د ب ا)
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
ساحل بودريس بريلا في كرواتيا
تستهوي كرواتيا السياح الألمان لأنّ الوصول الى الدولة المطلة على بحر الأدرياتيك ممكن بسياراتهم الخاصة. وهكذا تُهرع قوافل السيارات التي تحمل أرقاماً ألمانية في الصيف إلى منتجع ماركارسكا على شاطئ الريفيرا. هذه السواحل المسماة "بريلا"، ويظهر في الصورة جزؤها المعروف بـ "بودريس"، هي من أجمل سواحل كرواتيا.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
فارنه مونده في ألمانيا
من المرجح ان يبقى هاشتاغ "ابق في البيت" قائما في موضوع عطل صيف عام 2020 بأوروبا، وسيذهب كثير من الألمان لقضاء عطلهم داخل بلدهم، سواحل ألمانيا على بحر البلطيق في ميكلينبورغ فيسترن بوميرانيا تتصدر قائمة السواحل التي يحتمل أن يزورها الألمان هذا الصيف. ساحل فارنه مونده الجميل يبلغ طوله 15 كيلومترا، فإذا كان الطقس جميلا فمتعة العطلة مضمونة هنا.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
سانكت بيتر اوردنغ في ألمانيا
لا ساحل جميل على بحر البلطيق مثل شاطئ سانكت بيتر أوردنغ بولاية شلزفيغ هولشتاين، فعلى امتداد 12 كيلومتراً وبعرض يصل إلى 2 كيلومتر، يعوم الناس مع الموج، والمحطة المثالية لاسترخاء مريح على الساحل هي الاستلقاء على كراس للراحة انتشرت في هذا الشاطئ. هذا العام وضعت فاصلات تباعد بين الكراسي، وبوسع الزائر أن يبحر في الماء أو يمارس رياضة ركوب الأمواج.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
شاطئ بلايا ايس ترينس في مايوركا بإسبانيا
بالنسبة لكثير من الألمان تمثل شواطئ بلايا وكاليه وموانئ مالوركا الوجهة المثلى لقضاء عطلة الصيف. فهي لا تبعد أكثر من 45 دقيقة بالسيارة عن العاصمة الجميلة لابالما، التي يمتد فيها الساحل المقوس الجميل المعروف بايس ترينس بمياهه الزرقاء الصافية. هذا الساحل ومناظره الخلابة يخضع لسياسة حماية بيئية خاصة.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
بلايا لاباروسا في إسبانيا
تمتلك إسبانيا 566 شاطئاً منتشرة على مدى 8 آلاف كيلومتر على ضفاف المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. واحد من أكثر الشواطئ شعبية هو بلايا لاباروسا الواقع في أقصى الجنوب على ساحل لا لوز في الأندلس. بوسع المرء هنا أن يسترخي بمنتهى الراحة. منطقة لاباروسا حازت على جائزة "العلم الأزرق" الخاصة بالاتحاد الأوروبي لمطابقتها لمعايير الحفاظ على البيئة.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
كاموغالي في إيطاليا
بالنسبة للألمان أقصر طريق إلى إيطاليا والبحر الأبيض المتوسط يمر عبر النمسا وسويسرا عبر ساحل ليغوريان. وأشهر الأماكن في إيطاليا هي بوتوفينو، سينك تيره وسان ريمو. يعرف هذا الساحل بساحل الريفيرا الإيطالي وتتوزع عليه مدن ساحرة تتباعد عن بعضها بشواطئ تعج بالمصيفين. أجملها هو كامو غالي.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
ليسكاليه في فرنسا
يختلط الريفيرا الإيطالي بالريفيرا الفرنسي هنا ويصبح اسمه "كوت دا زور" قرب الشواطئ الباذخة الغارقة بالأنوار في كان ونيس، تتعاقب الموانئ هنا على طول الساحل، وأغلبها لا يمكن الوصول إليه سوى سيراً على الأقدام أو بالإبحار بزورق. شاطئ ليسكاليه قرب سانت تروبز ذو شعبية كبيرة، ولا يستوجب الدخول إليه أي تعريفة، بل يمكن للمرء ان يدخله بسيارته مجاناً.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
كيريما في فرنسا
المصطافون الذين لا تخيفهم الرياح ولا الأمطار، والذين يفضلون الأماكن المعزولة الهادئة يجب عليهم الاتجاه إلى شمال فرنسا. مناطق بريتاني وكوت دامور وفينيستيري بكثبانها الرملية تناسب مزاجهم. أكبر هذه المجموعة تلك الواقعة قرب كيريما الممتدة على مسافة خمسة كيلومترات. وخلف كل هضبة صغيرة يمتد شاطئ جميل، وكل شاطئ يفوق الذي سبقه جمالا.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
شاطئ إلاّفونيسي في جزيرة كريت باليونان
إلى أي جزيرة تريد أن تذهب؟ في اليونان 3000 جزيرة، لذا على المرء أن يعرف ما يريد بدقة. أكبر جزر اليونان هي كريت التي يقصدها سنوياً أكثر من مليون زائر يبحثون عن الشمس. الرمال تلمع تحت أشعة الشمس وعلى ضفاف الرمال تمتد المياه الزرقاء التي يعشقها المصطافون. واحد من أجمل هذه الشواطئ هو إلاّ فونيسي بشاطئه الرملي الناعم.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
باريا دو مارينا في البرتغال
لشاطئ "الغارفه" وجوه عدة، فهو مناسب للعائلات المصطافة، ومناسب لمن يعشقون الحفلات على الساحل، كما تجتذب أمواجه ونور شمسه عشاق التزلج على الماء. الحافات الصخرية التي يصل ارتفاعها إلى 30 متراً تحمي المنطقة وتجعل من باريا دو مارينا أحد أجمل الشواطئ في البرتغال. وبوسع من يجلس في ميرادورا أن يستمتع بالمنظر البانورامي الساحر.
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عطلة الصيف على أجمل سواحل أوروبا
شاطئ أورزيشوفو في بولندا
تجذب سواحل بحر البلطيق في بولندا السائحين الألمان لا سيما أنّ الفنادق والمطاعم فيها منخفضة الأسعار. تمتد المنتجعات على سواحل البحر بطول 800 كيلومتر، وأشهرها مراكز الجذب السياحية في سوينويسكي أو كولوبريزغ، التي تبعد المصطافين عن ضجيج المدن وحركتها الصاخبة.