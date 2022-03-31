 كيف تستفيد ولاية داكوتا الشمالية من الطفرة النفطية؟ | صنع في ألمانيا | DW | 10.08.2022

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صنع في ألمانيا

كيف تستفيد ولاية داكوتا الشمالية من الطفرة النفطية؟

داكوتا الشمالية هي ثاني أكبر ولاية نفطية في الولايات المتحدة. استمرار الطفرة النفطية في الدولة والأمل في أن تؤدي أزمة الطاقة إلى تقوية الصناعة والوظائف التي تعتمد عليها.

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