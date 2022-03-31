كيف تستفيد ولاية داكوتا الشمالية من الطفرة النفطية؟

أوكرانيا وأزمة الطاقة تهيمن على قمة السبع ونشطاء البيئة لا ينتظرون!

تحول قصر إلماو في بافاريا الألمانية إلى حصن منيع، حيث قمة دول مجموعة السبع. قمة كان تغير المناخ يتصدر جدول أعمالها، لكن حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة غيرت أجندة القمة، التي دعيت إليها دول صاعدة تأمل المجموعة كسبها ضد روسيا.