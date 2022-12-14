 كيف تستعد الشرطة الفرنسية لما بعد مباراة المغرب وفرنسا؟ | مسائية DW | DW | 14.12.2022

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مسائية DW

كيف تستعد الشرطة الفرنسية لما بعد مباراة المغرب وفرنسا؟

إجراءات أمنية مشددة في فرنسا تحسبا لأي أعمال شغب قد ترافق مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر. كيف هي الأجواء في المدن الفرنسية؟

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