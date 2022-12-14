كيف تستعد الشرطة الفرنسية لما بعد مباراة المغرب وفرنسا؟

مونديال قطرـ المغرب يطيح بالبرتغال ويصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي

حقق منتخب المغرب مفاجأة مدوية جديدة وكتب التاريخ بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر بالفوز 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.