كيف تستعد الشرطة الفرنسية لما بعد مباراة المغرب وفرنسا؟

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إجراءات أمنية مشددة في فرنسا تحسبا لأي أعمال شغب قد ترافق مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر. كيف هي الأجواء في المدن الفرنسية؟
نجح منتخب "الديوك" في تخطي حاجز منتخب "أسود الأطلس" بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء، ليلتقي بالأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.
حقق منتخب المغرب مفاجأة مدوية جديدة وكتب التاريخ بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر بالفوز 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.
تأهل منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى نهائي مونديال قطر 2022 بفوزه على نظيره الكرواتي 3 /صفر. وأصبح ميسي الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم بعد تسجيله الهدف رقم 11 في تاريخ مشاركاته في المونديال.
أربعة منتخبات وصلت لنصف نهائي مونديال قطر وكلها مرشحة للوصول المباراة النهائية. فهل يصعد المغرب، مفاجأة البطولة، أم فرنسا؟، وهل تصعد كرواتيا أم الأرجنتين؟. في كل الأحوال لن يكون نهائيا عاديا لأسباب عديدة.
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