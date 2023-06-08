 كيف تسترخي في الحياة اليومية؟ | صحتك بين يديك | DW | 08.06.2023

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صحتك بين يديك

كيف تسترخي في الحياة اليومية؟

الضغط البدني، الضغط النفسي، الضغط الاجتماعي - الضغوط المختلفة ترهقنا. لذلك، نحتاج أيضًا إلى أنواع مختلفة من الراحة. أحدث النتائج في أبحاث الاسترخاء.

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