كيف تسترخي في الحياة اليومية؟

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الضغط البدني، الضغط النفسي، الضغط الاجتماعي - الضغوط المختلفة ترهقنا. لذلك، نحتاج أيضًا إلى أنواع مختلفة من الراحة. أحدث النتائج في أبحاث الاسترخاء.
تتراجع الصحة العقلية لثلث الأمهات بشكل ملحوظ في السنوات السبع الأولى بعد الولادة، حسب دراسة. ومن هنا كانت الموازنة بين العمل والأسرة والتغلب على الضغط النفسي ضرورة للمرأة العاملة.
رغم استفادتهم من عطلة عن العمل يفشل الكثيرون في الاسترخاء بشكل جيد ومفيد للصحة. وبدلا من ذلك تتحول العطلة إلى كابوس ومصدر معاناة في الحياة الشخصية والعمل. لماذا، وماهو الحل؟
يؤثر التوتر والإجهاد النفسي على الصحة النفسية والصحة الجسم بشكل عام، فما علاقة التوتر باضطرابات الغدة الدرقية وصحتها وكيف تؤثر عليها؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تشهد الفترة الحالية مرور عدد من أفضل لاعبات كرة القدم النسائية بفترة التعافي من إصابات لحقت بهن مؤخرا. وتشعر لاعبات وأطقم تدريب بالقلق حيال عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحميي صحة اللاعبات وتحافظ على أدائهن.
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