كيف تسترخي في الحياة اليومية؟

كيف تستمتع بعطلتك وتتفادى أن تتحول إلى جحيم!

رغم استفادتهم من عطلة عن العمل يفشل الكثيرون في الاسترخاء بشكل جيد ومفيد للصحة. وبدلا من ذلك تتحول العطلة إلى كابوس ومصدر معاناة في الحياة الشخصية والعمل. لماذا، وماهو الحل؟