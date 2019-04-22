 كيف ترسَّخ الإرهاب ″الإسلاموي″ في سريلانكا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 23.04.2019

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سياسة واقتصاد

كيف ترسَّخ الإرهاب "الإسلاموي" في سريلانكا؟

ما مدى نشاط الخلايا الجهادية في سريلانكا؟ هل كان بإمكان تلك الجماعات المتطرفة الصغيرة في البلاد أن تشن هجمات إرهابية متعددة ومنسقة في مناطق مختلفة من البلاد، دون دعم المنظمات الجهادية العالمية؟

Relatives of victims react at a police mortuary following bomb blasts in Colombo (Reuters/D. Liyanawatte)

أعلنت الحكومة السريلانكية يوم الاثنين (22 نيسان/أبريل) بأن "جماعة التوحيد الوطنية"، وهي جماعة إسلاموية محلية متطرفة، كانت وراء التفجيرات الدموية التي وقعت يوم عيد الفصح وأسفرت عن مقتل حوالي 300 شخص.

وقال راجيثا سيناراتني، المتحدث باسم الحكومة السريلانكية والعضو في مجلس الوزراء أيضاً، إن الحكومة السريلانكية تحقق فيما إذا كانت "جماعة التوحيد الوطنية" قد حصلت على "دعم دولي".

وقال: "لا نعتقد بأن منظمة صغيرة كهذه قد تمكنت من فعل كل ذلك لوحدها". وأضاف: "تحقيقاتنا الآن تتجه لإيجاد الداعم الدولي لهم، أو أي علاقات أخرى، وكيف أنتجوا مفجرين انتحاريين هنا، وكيف تمكنوا من التوصل لقنابل من هذا القبيل".

وفي تقرير صدر يوم الأحد (21 نيسان/أبريل) ذكر أن قائد شرطة سريلانكا قد أصدر تحذيراً في 11 نيسان /أبريل، قائلاً إن "وكالة استخبارات أجنبية" حذرت من أن "جماعة التوحيد الوطنية" تخطط لشن هجمات على الكنائس والمفوضية العليا الهندية. كما أفادت الشرطة يوم الأحد أنها ألقت القبض على 13 مواطناً سريلانكياً يعتقد بأن لهم صلة بالتفجيرات.

Infografik Karte Anschlagsserie auf Sri Lanka EN

ما الذي نعرفه عن "جماعة التوحيد الوطنية"؟

"لا نعرف الكثير عن (جماعة التوحيد الوطنية) غير أنها تبدو مشابهة للعديد من الجماعات الإرهابية الأخرى الناشطة في جنوب آسيا، مثل جماعة "أنصار الله- البنغال" في بنغلاديش. وشأنها كشأن جماعة أنصار الله البنغلاديشية تبدو جماعة التوحيد الوطنية شبيهة بتنظيم القاعدة"، هذا ما قاله سيغفريد فولف، خبير جنوب آسيا في المنتدى الديمقراطي لجنوب آسيا ومقره بروكسل، لـ DW. وأضاف: "هدفها الرئيسي هو نشر ايديولوجية جهادية وخلق الخوف والكراهية. كما أنها ضد أي نوع من أنواع المصالحة الوطنية وبالتالي تعمل على إبقاء النزاعات العرقية والدينية حيّة".

والجدير بالذكر أن العلاقات في المجتمع السريلانكي بين الأغلبية البوذية والأقلية المسلمة كانت مشحونة خلال السنوات القليلة الماضية.

ففي آذار/مارس في العام الماضي، أعلنت السلطات حالة الطوارئ على مستوى البلاد لقمع العنف الطائفي بين المسلمين والأغلبية البوذية السنهالية في الجزيرة التي تقع في المحيط الهندي. غير أن محللين يقولون إنه على الرغم من أن سريلانكا قد دمرتها عقود من التمرد الانفصالي للتاميل، الذي سُحق عسكرياً في عام 2009، إلا أن البلاد لا تخلو من تاريخ العنف الإسلاموي.

مختارات

نعى زعماء مختلف دول العالم ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت فنادق فارهة وكنائس في سريلانكا، في عيد الفصح. وأجمع قادة العالم وزعماؤه الروحيون سلسلة التفجيرات الدموية التي استهدفت كنائس وفنادق بأقوى العبارات. (21.04.2019)

قال مسؤول سريلانكي إن هجمات عيد الفصح في بلاده جاءت كرد انتقامي على هجوم نيوزيلندا. وذكرت مصادر مقربة من التحقيق أن شقيقين مسلمين قاما بتفجير فندقين. كما ادعى تنظيم "الدولة الإسلامية" أن مقاتليه نفذوا تلك الهجمات. (23.04.2019)

ويذكر أيضاً أن سريلانكا بلد ذو أغلبية بوذية، حيث يشكل 6 في المئة فقط من السكان الذين ينتمون إلى الطائفة المسيحية الكاثوليكية. فيما يشكل المسلمون 10 في المئة من مجموع السكان.

وقال س. ت. ناليني، ناشط حقوقي سريلانكي لـ DW: "الجماعات الإسلامية المحلية ليست قوية جداً في سريلانكا، ولكن الحقيقة تشير كما قالت السلطات إلى أن معظم المشتبه بهم في تفجيرات يوم الأحد ينتمون إلى الإسلام".

وأضاف ناليني: "التطرف الديني ينمو في جميع أنحاء جنوب آسيا. وقد تكون هجمات الأحد ناجمة عن الصراع بين البوذيين والمسلمين، ليس فقط في سريلانكا، بل في ميانمار أيضاً. لهذا السبب تنشط الجماعات الإسلاموية المتطرفة، والمنظمات البوذية الراديكالية في المنطقة".

علاقة مع جماعات إرهابية عالمية؟

ويبقى السؤال هو لماذا اختار الجهاديون المحليون في سريلانكا استهداف الكنائس والأجانب في عيد الفصح، بدلاً من محاولة إلحاق الأذى بالبوذيين؟

المحلل فولف يرى بأن "جماعة التوحيد الوطنية"، وعلى غرار العديد من الجماعات الإسلامية المحلية الناشطة في جنوب آسيا، ترغب بنشر الحركة الجهادية العالمية في سريلانكا أيضاً".

"تستغل الجماعات الإرهابية الدولية على نحو متزايد النزاعات المحلية لتوسيع نطاق الجهاد العالمي إلى أجزاء مختلفة من العالم. ويعتبر صراع الإيغور في مقاطعة شينغيانغ غرب الصين، ونزاع روهينجيا في ميانمار مثالان واضحان على ذلك. إذ في الحالتين تسعى المنظمات الجهادية العالمية إلى الاستفادة من النزاعات المحلية لتوسيع دعمهم".

يقول محللون إن الجماعات المتشددة مثل "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" في شبه القارة الهندية أصبحت نشطة بشكل أكبر في جنوب آسيا، مع تركيز فروعها أيضاً على بلدان أخرى غير أفغانستان وباكستان، حيث إنها قوية جداً في تلك المناطق مسبقاً.

وقال فولف إن المنظمات الإرهابية الدولية ترغب أيضاً في الحصول على اهتمام دولي واكتساب موارد جديدة. وأضاف: "تحولت سريلانكا إلى إحدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في السنوات العشر الماضية بجهود هائلة من الحكومة. ومثل هذه الهجمات تعد باهتمام دولي كبير"، مشيراً إلى أن الكنائس في سريلانكا تعتبر "أهدافاً سهلة للإرهابيين".

وأشار الباحث المقيم في بروكسل إلى وجود تاريخ طويل بين الجماعات السريلانكية المسلحة والمنظمات الإرهابية الدولية، وقال: "إن ضرورة جمع الأموال دفعت حتى الجماعات الانفصالية مثل نمور التاميل إلى طلب مساعدة خارجية".

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سريلانكا - إعلان حالة الطوارئ واتهام جماعة إسلامية بتنفيذ الهجمات

احتدام التوتر

أثارت هجمات الأحد مخاوف من انبعاث العنف الطائفي مجدداً الذي طالما ابتلت سريلانكا به. وقد أفادت الشرطة في وقت متأخر من يوم الأحد، أن أحد المساجد في الشمال الغربي تعرض لهجوم بقنبلة "بنزين" وأن متجرين يملكهما مسلمون في الغرب استهدفا من قبل مخربين. وقد أدان كبار زعماء المسلمين هجمات الكنيسة والفنادق، ووصفوها بأنها "أفعال فظيعة" تستحق "أقصى العقوبات". وقال مجلس علماء الدين المسلمين: "باسم مسلمي سريلانكا، نقدم تعازينا إلى أتباع الديانة المسيحية ونمد أيادي الصداقة تضامناً".

تمثل هذه التفجيرات إخفاقاً كبيراً للسلطات السريلانكية، حيث تمكنت من كبح جماح بعض أعمال العنف في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، حين قتلت عقود من تمرد التاميل في شمال البلاد الآلاف من الناس، إلى أن تمكن الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا من سحق الحركة الانفصالية لـ"نمور التاميل" في عملية عسكرية عام 2009.

وقال فولف: "على الرغم من نهاية ذلك النزاع العرقي رسمياً في عام 2009، غير أن النزاع ما يزال قائماً في البلاد لعدم وجود حل سياسي لهذه المشكلة المعقدة". كما أشار إلى التوترات الاقتصادية والمالية المتزايدة.

وقال "على الرغم من ازدهار السياحة، إلا أن التنمية غير المتساوية والتدخلات الأجنبية تعمل كحافز للنزاعات السياسية في سريلانكا".

شاميل شمس/ ريم ضوا

  • Sri Lanka: Feuerwehrauto steht nach der Explosion vor dem Shangri-La Hotel in Colombo (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    أكبر هجوم منذ عقد

    الدمار الذي تعرضت له واجهة فندق شانجريلا الفخم بكولومبو، عاصمة سريلانكا، الأحد (21 أبريل/ نيسان 2019) ناتج عن انفجار قنبلة. حتى هنا يوجه الإرهاب ضربة من جديد في عيد الفصح. ووفقًا للشرطة فقد أسفرت سلسلة تفجيرات الأحد في ستة أماكن مختلفة عن مقتل حوالي 290 شخصًا وجرح نحو 500 آخرين. وهذا هو أكبر هجوم في سريلانكا منذ عام 2009.

  • Zerstörte Fassade des Shangri-la-Hotels in Colombo (Sri Lanka) (picture-alliance/AA/C. Karunarathne)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    الهجوم على شريان اقتصادي

    في سريلانكا، نمت السياحة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة - والآن تحدث لها انتكاسة. يحتوي شانجريلا على أكثر من 500 غرفة وجناح بالإضافة إلى 41 شقة. ونسبة إشغال طبيعية للفندق لم تعد ممكنة الآن بداية. وبالإضافة إلى فندق شانجريلا ذي الـ 5 نجوم، تأثرت أيضًا فنادق سينامون غراند وكينغزبري في كولومبو وفندق صغير في إحدى ضواحي العاصمة.

  • Polizisten suchen nach Spuren in den Trümmern der Shangri-La-Fassade (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    التحقيقات في مكان الحادث

    تحت أنقاض واجهة شانغريلا تبحث الشرطة عن آثار تقود لمعرفة الجناة. سريلانكا والمعروفة أيضا "بدمعة الهند" لها تاريخ مليء بالعنف. ولكن بعد انتهاء الحرب الأهلية في عام 2009، بدأ الوضع الأمني يتحسن باستمرار. وبعد هجمات عيد الفصح يوم الأحد، شددت وزارة الخارجية الألمانية تعليمات السفر الخاصة بها للدولة الواقعة في جنوب آسيا مرة أخرى.

  • Sri Lanka Explosion in Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (picture-alliance/AA/C. Karunarathne)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    كنيسة القديس أنتوني

    استهدف المهاجمون أيضًا ثلاث كنائس، حيث كان المسيحيون يحتفلون بعيد الفصح. وكانت كنيسة القديس أنتوني في حي كوتشسيكاد بكولومبو هدفًا للهجوم.

  • Zerstörte Marien-Staue in der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (Sri Lanka) (Reuters/D. Liyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    انفجار أثناء الصلاة

    تمثال مريم العذراء لم ينجو من الانفجار ايضا ويظهر مدى قوة التفجير، حيث انشطر إلى نصفين.

  • Ein Krankenwagen im Einsatz vor der Sankt-Antonius-Kirche (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    من هم الجناة؟

    سيارة إسعاف أمام كنيسة القديس أنتوني. لم يعلن أحد على الفور المسؤولية عن تلك الهجمات. لكن في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير عن وجود صراعات بين المتطرفين الإسلاميين والبوذيين، الذين يشكلون غالبية السكان. وقال متحدث باسم الحكومة يوم الاثنين (22 نيسان/ابريل) "إنها على قناعة تامة بأن جماعة "التوحيد الوطني" المتطرفة هي التي نفذت الهجمات".

  • Sicherheitskräfte vor der Saknt-Antonius-Kirche in Colombo (Reuters/D. Kiyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    احتياطات أمنية

    بعد الهجوم، تم تعزيز الاحتياطات الأمنية في جميع أنحاء البلاد - هنا مجموعة من قوات الأمن في أحد أماكن الهجوم في كولومبو. كما فرض حظر تجول ليلي. وحجبت الحكومة أيضا الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والسبب هو: يجب ألا يكون هناك انتشار للشائعات والأخبار الكاذبة.

  • Krankenwagen vor der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (Sri Lanka) (Reuters/D. Liyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    "مشاهد فظيعة"

    أصيب أكثر من 500 شخص في سلسلة الهجمات ويجري علاجهم في المستشفيات. من "المشاهد الرهيبة"، حسبما ذكر الوزير هارشا دي سيلفا: كانت إحدى الكنائس التي استهدفتها التفجيرات ممتلئة بأشلاء أجساد المصلين. وقال رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغى إن الهجمات "تهدف بوضوح إلى زعزعة استقرار البلاد".

  • Drei Priester auf dem Weg in die abgesperrte Sankt-Antonius-Kirche (Reuters/D. Liyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    العالم يدين الجريمة ويعزي "دمعة الهند" بدمعة

    ثلاثة كهنة في طريقهم إلى كنيسة القديس أنتوني التي تم إغلاقها. وقد تمت إدانة الهجمات في جميع أنحاء العالم، وجاءت عبارات التعازي من حكومات بينها ألمانيا والهند ونيوزيلندا. كما تذكر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، ضحايا الهجمات. وندد ممثلو الديانات الأخرى بالأفعال. إعداد: آشوك كومار/ أرند ريكمان/ ص.ش


مختارات

سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

يوم أحد دام عاشته سريلانكا "دمعة الهند" في عيد الفصح، فقد أدت سلسلة من التفجيرات إلى مقتل نحو 300 شخص بين مصل وسائح، حيث استهدف الإرهابيون في هجماتهم ثلاث كنائس في العاصمة كولومبو وفنادق سياحية في مناطق أخرى. (22.04.2019)  

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