كليك

كيف تربطنا التطبيقات بها

المكافآت تطلق هرمون الدوبامين في الدماغ. وهذا ما يستفيد منه مطورو التطبيقات، إذ يستخدمون عناصر من ألعاب الحاسوب لإبقاء المستخدمين على الشاشات. كيف يعمل ذلك؟