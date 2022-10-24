كيف تربطنا التطبيقات بها

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
المكافآت تطلق هرمون الدوبامين في الدماغ. وهذا ما يستفيد منه مطورو التطبيقات، إذ يستخدمون عناصر من ألعاب الحاسوب لإبقاء المستخدمين على الشاشات. كيف يعمل ذلك؟
يلقي منظمو تداول الأسهم في الأسواق المالية نظرة أعمق على تطبيقات الاستثمار مثل Robinhood. يقول النقاد إن ميزاتها الشبيهة بالألعاب تجعلها مسببة للإدمان وإن التجار الشباب لا يدركون مخاطرها الحقيقية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول